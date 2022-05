Zwischenzeitlich stand das Projekt vor dem Aus. Nun schlägt die Beachvolleyball-Elite also doch in Hamburg auf. Was geplant ist.

Volleyball: Svenja Müller (r.) und Cinja Tillmann gelten als eins der besten deutschen Beachduos. Sie werden voraussichtlich im Sommer auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg spielen.

Beachvolleyball Also doch! Hamburg bekommt Arena auf dem Heiligengeistfeld

Hamburg. Die besten Beachvolleyballer der Welt schlagen in Hamburg auf. Die Hansestadt bekommt eine temporäre Arena auf dem Heiligengeistfeld, wo vom 23. bis 26. Juni die „King of the Court Crown Series 2022” ausgetragen werden.

Dabei sein werden unter anderem die Topspieler Kira Walkenhorst, die 2016 mit Laura Ludwig Olympiasiegerin im Sand von Rio de Janeiro wurde, und Clemens Wickler, 2019 Vizeweltmeister in Hamburg an der Seite des inzwischen zurückgetretenen Julius Thole. Die Partner der beiden Hamburger werden in Kürze bekannt gegeben.

Neue Arena: Die Pläne für das Heiligengeistfeld

Vom 30. Juni bis zum 3. Juli wird außerdem die German Beach Tour, die höchste und wichtigste Turnierserie des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV), ihren Neustart auf dem Heiligengeistfeld erleben. Zuletzt hatte es Unsicherheiten über die Zukunft der Tour gegeben, weil die Deutsche Volleyball Sport GmbH (DVS), Vermarktungsgesellschaft des DVV, einen Insolvenzantrag gestellt hatte. Wegen der finanziellen Probleme stand das Turnier zum Ärger der Beachvolleyball-Profis bereits vor der Absage. Doch nun ist die Durchführung der German Beach Tour gesichert.

Auch weitere Sportarten wie 3x3-Basketball, Badminton und Tischtennis werden in das Programm der „Funsport-Wochen“ auf dem Heiligengeistfeld eingebunden.

Alle Hamburger sollen von Arena profitieren

Neben den leistungssportlichen Highlights wird die Active City Arena vom 27. bis 29. Juni ganz im Zeichen des Breiten- und Freizeitsports stehen. Die Vormittage dieser drei Tage stehen Hamburger Schulen zur Verfügung. In Kooperation mit größeren Hamburger Sportvereinen werden an den Nachmittagen Vereinsangebote geschaffen. An den Abenden werden Vorführungen der Sportarten Beachvolleyball, Beach Rugby und Beach Handball stattfinden. Der Eintritt an diesen Tagen ist frei.

„Wir freuen uns auf 18 Tage packende Sporthighlights in Serie auf dem Heiligengeistfeld“, sagte Sportsenator Andy Grote. „Mit der Active City Arena treiben wir den Puls in diesem Sommer richtig hoch und bündeln einige der populärsten und innovativsten Sportevents in einem ganz neuen Format. Im Herzen der Stadt zünden wir ein Feuerwerk des Sports.“

