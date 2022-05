Hockey: Doppelte Freude bei den Hockeyteams des HTHC

Hamburg. Soll man, wenn man mehr erreicht hat als erwartet, aber die Belohnung dennoch ausgeblieben ist, zufrieden sein oder enttäuscht? Die Antwort darauf fiel den Hockeyherren des Uhlenhorster HC schwer am Sonnabendmittag. Ein leistungsgerechtes 2:2-Remis gegen Titelverteidiger und Hauptrundenprimus Rot-Weiß Köln hatte nach regulärer Spielzeit von 60 Minuten auf der Anzeigetafel am Wesselblek gestanden.

Doch weil im Play-off-Viertelfinale Unentschieden nicht möglich sind, brauchte es ein Penaltyschießen, um den Sieger im ersten von maximal drei Duellen zu ermitteln. Und nachdem es lediglich Jungnationalspieler Michel Struthoff gelang, Belgiens Olympiasieger Vincent Vanasch im Kölner Tor zu bezwingen, mussten die Hamburger eine 3:4-Schlappe betrauern, die ihnen die Aufgabe in Spiel zwei und möglicherweise drei am 28./29. Mai in Köln deutlich erschwert.

Hoffnung auf Rückkehr von Nationalspieler Müller

Dennoch bemühte sich UHC-Chefcoach Benedikt Schmidt-Busse, für dessen Auswahl Cameron Golden (26.) und Gian Graffitti (32.) getroffen hatten, die positiven Aspekte hervorzuheben. „Wir hatten einen guten Plan und haben mit viel Selbstvertrauen und Mut die Kölner in die Verteidigung gezwungen, was sie nicht mögen. Wenn wir so auch dort spielen, ist noch etwas drin für uns“, sagte der Trainer, der in zwei Wochen auf die Rückkehr von Nationalspieler Hannes Müller hofft, der am vergangenen Donnerstag im Training einen Muskel­faserriss im Oberschenkel erlitten hatte.

Die Hoffnung ebenfalls nicht aufgeben müssen die Herren des Clubs an der Alster, die allerdings im Stadtderby mit dem Harvestehuder THC ihr Heimspiel 2:3 verloren. Max Schnepel (28.) und Jack Heldens (44., jeweils Strafecke) trafen für die Gastgeber, der HTHC gewann dank einer deutlichen Leistungssteigerung in Halbzeit zwei und der Tore von Nicholas Spooner (32.), Nqobile Ntuli (40.) und Michael Körper (51., Strafecke) jedoch verdient. „Es war ein sehr abwartendes Spiel, man merkte beiden Teams an, dass sie nicht verlieren wollten“, sagte HTHC-Chefcoach Christoph Bechmann, dessen Abwehrchef Xaver Hasun sich bei einer Eckenabwehr am Fuß verletzte, in zwei Wochen aber spielen wird.

Polo Club braucht zwei Siege für Final-Four-Teilnahme

Eine komplizierte Ausgangslage hat der hauptrundenbeste Hamburger Vertreter. Der Polo Club kassierte am Sonntagmittag bei Uhlenhorst Mülheim eine Minute vor Spielende das 1:2 und muss nun am Wochenende 28./29. Mai mit zwei Heimsiegen die Teilnahme an der Final-Four-Endrunde in Bonn (4./5. Juni) sicherstellen. Für das Team von Matthias Witthaus traf Leon Thörnblom (33.).

Für Bonn planen, können die Damen des Clubs an der Alster. In einem über weite Strecken niveauarmen Stadtduell beim Uhlenhorster HC sorgte die Auswahl des zum Saisonende scheidenden Cheftrainers Jens George am Sonnabend selbst für Spannung, als sie nach komfortabler 2:0-Führung durch Carlotta Sippel (2.) und Hannah Gablac (26.) das 3:0 mehrfach verpasste und zehn Minuten vor Spielende durch einen von Sophie Stomps verwandelten Siebenmeter den Anschlusstreffer kassierte. „Das war unnötig, aber wir haben letztlich verdient gewonnen und wollen es nun nicht auf ein Entscheidungsspiel ankommen lassen“, sagte George.

Doppelte Freude bei HTHC Teams : Damen fahren mit 1:0 Führung nach Köln

Das wäre auch den HTHC-Damen sehr recht, die nach dem 3:2-Sieg nach Penaltyschießen mit einer 1:0-Führung im Rücken zu den Rückspielen zu Rot-Weiß Köln reisen.

Laura Saenger hatte per Strafecke in der regulären Spielzeit den 1:1-Endstand erzielt (30.), im Shoot-out trafen am Sonntag Annelotte Ziehm und Maren Kiefer, während Rosa Krüger drei Kölner Schüsse parierte und einmal mit dem Pfosten im Bunde war.

Die weiteren Ergebnisse im Play-off-Viertelfinale (best of 3), Herren: Berliner HC – Mannheimer HC 2:3 nach Penaltyschießen. Damen: Münchner SC – Mannheimer HC 0:3, Berliner HC – Düsseldorfer HC 0:2. Play-down-Runde, Damen: Großflottbeker THGC – TuS Lichterfelde 4:0.