Peter Neururer kritisiert Bayerns Ibiza-Trip: „Verarscherei“

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 3. Mai 2022:

Neururer kritisiert Bayerns Ibiza-Trip: „Verarscherei“

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Peter Neururer hat den Ibiza-Trip des deutschen Rekordmeisters Bayern München vor den letzten beiden Saisonspielen mit drastischen Worten kritisiert. „Öffentlich von einer teambildenden Maßnahme zu sprechen, wenn Teile der Mannschaft nach Ibiza fliegen und sich daher massiv gegenstößig zu den Ritualen in der Bundesliga verhalten, da Einfluss auf den Abstiegskampf genommen wird, ist unsportlich“, sagte Neururer bei Sport1.

Die Profis des FC Bayern fuhren nach der Niederlage in Mainz am Sonnabend nach Ibiza, um die Meisterschaft zu feiern.

Foto: IMAGO/Jürgen Kessler

Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte die zweitägige Reise zahlreicher Profis nach der 1:3-Niederlage beim FSV Mainz 05 als „teambildende Maßnahme“ bezeichnet. „Was Brazzo gesagt hat, ist Verarscherei am Fußballfan. Das kann er nicht ernst gemeint haben“, sagte Neururer.

Die Münchner erwarten am Sonntag den Tabellendrittletzten VfB Stuttgart. Trainer Felix Magath vom VfB-Konkurrenten Hertha BSC witterte Wettbewerbsverzerrung. „Ich würde so etwas auf jeden Fall nicht erlauben“, sagte Magath.

Ancelotti will Vereinskarriere bei Real beenden

Der italienische Startrainer Carlo Ancelotti, der Real Madrid zum 35. spanischen Meistertitel geführt hat, sieht den spanischen Renommierclub als den letzten Verein in seiner Karriere an. „Nach Real Madrid werde ich aufhören. Wenn mich Real Madrid noch zehn Jahre lang als Trainer behält, werde ich noch zehn Jahre trainieren“, sagte der 62-Jährige im Interview mit Amazon Prime.

Der Ex-Bayern-München weiter: „Danach würde ich gern Zeit mit den Enkeln verbringen und mit meiner Frau urlauben. Es gibt so viele Dinge, die ich vernachlässigt habe. Ich war noch nie in Australien und in Rio De Janeiro.“

Ancelotti, erster Trainer, der in allen fünf europäischen Topligen eine Meisterschaft errang, schließt allerdings nicht aus, dass er noch eine Nationalmannschaft übernehmen könnte. „In Hinblick auf die WM 2026 warum nicht? Ich könnte Kanada trainieren, das bisher gut abgeschnitten hat“, sagte Ancelotti, der mit einer Kanadierin verheiratet ist.

RTL überträgt weiter DFB-Spiele

RTL hat sich ein umfangreiches Länderspielpaket gesichert und baut seine Fußball-Expertise weiter aus. Der Kölner TV-Sender wird bis 2028 die Hälfte aller Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League sowie in der EM- und WM-Qualifikation übertragen.

Hinzu kommen laut Mitteilung vom Dienstag Testspiele der deutschen Mannschaft und Endrundenspiele der Nations League auch ohne deutsche Beteiligung. In der Gruppenphase der Liga zeigt RTL am 4. bzw. 11. Juni die Duelle mit Ungarn und Italien im Free-TV und im Livestream bei RTL+.

„Der Erwerb der Länderspielrechte ist Teil der Strategie von RTL Deutschland, über den Ausbau des Inhaltebereichs sowohl im linearen Fernsehen als auch im Streaming zusätzliches Wachstum zu erzielen“, teilte RTL mit. Der Sender hält ohnehin die Rechte an der Europa League und der Conference League, bei der Heim-EM 2024 wird er 17 Spiele übertragen.

Rangnick verabschiedet sich mit Sieg von Old Trafford

Ralf Rangnick (63) hat sich standesgemäß vom Stadion Old Trafford verabschiedet. In seinem letzten Heimspiel als Teammanager von Manchester United gewannen die Red Devils in der Premier League souverän mit 3:0 (1:0) gegen den FC Brentford. Bruno Fernandes (9.), Superstar Cristiano Ronaldo (61., Foulelfmeter) und Raphael Varane (72.) trafen für Manchester, nach der insgesamt verkorksten Saison wird Interimscoach Rangnick Nationaltrainer in Österreich.

„Vom Ballbesitz her war es eine unserer besten Vorstellungen dieses Jahr“, sinnierte Rangnick, „so wollen wir uns immer unseren Fans präsentieren.“

Manchester rückte durch den ersten Dreier nach zuvor drei Spielen ohne Sieg zwar bis auf fünf Punkte auf den Tabellenvierten FC Arsenal heran, hat aber keine realistischen Chancen mehr auf die Champions-League-Qualifikation – die Londoner haben zwei Spiele weniger absolviert. United rangiert vor den abschließenden zwei Auswärtsspielen auf Rang sechs und wird nächste Saison wohl in der Europa League antreten.

Karlsruhe verpflichtet Hannover-Kapitän Franke

Zweitligist Karlsruher SC hat Innenverteidiger Marcel Franke vom Ligakonkurrenten Hannover 96 verpflichtet. Der 29 Jahre alte Kapitän der Niedersachsen erhält beim KSC ab der kommenden Saison einen Vertrag über drei Jahre. Sein aktueller Kontrakt in Hannover läuft im Sommer aus.

Franke sei „genau der Typ Innenverteidiger, der die entstandene Lücke in unserer Defensive mit viel Körperlichkeit und Erfahrung füllen kann“, sagte KSC-Geschäftsführer Oliver Kreuzer. Franke betonte, er habe „große Lust auf die Aufgabe beim KSC“.

Franke bestritt bislang 81 Spiele für Hannover. Zuvor war er bereits bei Darmstadt 98, Dynamo Dresden, Norwich City, Greuther Fürth und dem Halleschen FC aktiv gewesen.

Wechsel von Fürth-Trainer Leitl zu 96 fast perfekt

Der Wechsel des Fürther Trainers Stefan Leitl zum Zweitligisten Hannover 96 steht kurz bevor. „Das hängt von einigen Terminen ab. Aber grundsätzlich kann es sehr schnell gehen“, bestätigte Hannovers Mehrheitsgesellschafter Martin Kind der Zeitung „Neue Presse“. Nach Angaben des 78-Jährigen habe Leitl seine Zusage gegeben und auch die Wechselmodalitäten mit seinem aktuellen Club SpVgg Greuther Fürth seien geklärt. Der 44-Jährige kann den Bundesliga-Absteiger wegen einer Ausstiegsklausel in seinem bis 2023 gültigen Vertrag in diesem Sommer vorzeitig verlassen.

„Leitl hält 96 für eine gute Bundesliga-Adresse, er hat da klare Vorstellungen“, sagte Kind. Die Niedersachsen wollen mit diesem neuen Trainer Verstärkungen wie Phil Neumann (Holstein Kiel) oder Fabian Kunze (Arminia Bielefeld) sowie einem Gesamtetat von rund 40 Millionen Euro die Erstliga-Rückkehr anpeilen.