Fußball-Bundesliga: FC Bayern und Dortmund verlieren, Drama im Abstiegskampf

Hertha BSC verspielt Sieg in Bielefeld in der Nachspielzeit. Haaland-Hattrick reicht nicht. Die Übersicht am 32. Bundesliga-Spieltag.

Hamburg. Der Meister der Fußball-Bundesliga steht mit dem FC Bayern München bereits seit dem vergangenen Wochenende fest. Mit Greuther Fürth gibt es zudem einen ersten Absteiger. Dennoch ist die Liga am Tabellenende und rund um die Europapokalplätze weiter spannend. Die Übersicht der Begegnungen am Sonnabend:

FSV Mainz 05 – FC Bayern München 3:1

Auf die Meisterparty folgt der Kater: Bayern München hat beim ersten Schaulaufen nach der Titelgala einen gewaltigen Stimmungsdämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann verlor das sportlich unbedeutende Spiel beim bärenstarken FSV Mainz 05 nach einer völlig enttäuschenden Vorstellung mit 1:3 (1:2).

Robert Lewandowskis Bayern mussten eine Pleite einstecken.

Foto: IMAGO/Revierfoto

Jonathan Burkardt (18.) und Moussa Niakhate (27.) bestraften den lethargischen Rekordmeister in der ersten Halbzeit. Nach der Pause sorgte Leandro Barreiro (57.) mit dem dritten Mainzer Treffer für klare Verhältnisse. Weltfußballer Robert Lewandowski (33.) hatte zwar zwischenzeitlich verkürzt, an der verdienten Niederlage änderte das allerdings nichts. Immerhin: Die Bayern stellten den Rekord der meisten Auswärtstreffer in einer Spielzeit (47) ein. Zudem sorgte Lewandowski mit seinem 18. Saisontor in der Fremde für eine Bestmarke.

Borussia Dortmund – VfL Bochum 3:4

Borussia Dortmund hat die vorzeitige Vize-Meisterschaft trotz eines Dreierpacks von Erling Haaland verpasst. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose kassierte gegen den VfL Bochum nach einer schwachen Defensivleistung ein 3:4 (2:2). Der Aufsteiger hingegen hat damit den Klassenerhalt vorzeitig gesichert.

Haaland drehte die Begegnung mit seinen drei Treffern (18., Handelfmeter nach Videobeweis, 30., Handelfmeter nach Videobeweis, 62.) nach dem frühen Rückstand durch Sebastian Polter (3.) und Gerrit Holtmann (8.). Jürgen Locadia (81.) glich für den VfL spät aus, Milos Pantovic (85., Handelfmeter) stellte die Partie abermals auf den Kopf.

Arminia Bielefeld – Hertha BSC 1:1

Hertha BSC steht mit Trainer Felix Magath dicht vor dem Klassenerhalt, Arminia Bielefeld muss hingegen trotz eines späten Treffers mehr denn je zittern. Durch das 1:1 (0:1) im Kellerduell bei den Ostwestfalen verpasste „Feuerwehrmann“ Magath mit seinen Berlinern zwar die endgültige Rettung, hielt aber die direkten Verfolger Bielefeld und VfB Stuttgart auf Distanz.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Felix Magaths Hertha musste einen späten Ausgleich hinnehmen.

Foto: IMAGO/Ulrich Hufnagel

Die Gäste haben mit nun 33 Punkten bei zwei ausstehenden Spielen die direkte Rettung weiter fest in eigener Hand, zumal auch Stuttgart (29) gegen den VfL Wolfsburg ein Remis erzielte. Für die seit bereits neun Partien sieglosen Bielefelder (27) um den neuen Cheftrainer Marco Kostmann wird die Luft dünner, realistisch ist nur noch der Relegationsplatz. Lucas Tousart (54.) traf für die Hertha, Joakim Nilsson (90.+1) glich spät zumindest noch aus.

VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg 1:1

Der VfB Stuttgart taumelt weiter dem vierten Bundesliga-Abstieg entgegen. Die Schwaben sicherten sich dank des späten Treffers von Chris Führich (89.) beim 1:1 (0:1) gegen den nun auch rechnerisch geretteten VfL Wolfsburg zwar einen Punkt, das rettende Ufer allerdings ist zwei Spieltage vor Schluss vier Punkte weg. Der Treffer zum Ausgleich entsprang einer Joker-Kooperation, denn Flanke kam von Youngster Enzo Millot.

John Anthony Brooks (13.) entledigte vor 52.230 Fans die Wölfe auch noch der letzten Abstiegssorgen. Der seit fünf Spielen sieglose VfB blickt dagegen in den jetzt zwei Punkte entfernten Abgrund. Das Restprogramm hat es mit Spielen bei Meister Bayern München und gegen Europacup-Anwärter 1. FC Köln in sich.

FC Augsburg – 1. FC Köln 1:4

Der 1. FC Köln darf mehr denn je von Europa träumen. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart gewann beim FC Augsburg, nach einer bärenstarken Leistung verdient mit 4:1 (2:0) und rückte auf den sechsten Rang vor. Der FCA konnte aufgrund der Pleite noch nicht vorzeitig den Klassenerhalt feiern, kann allerdings im schlimmsten Fall nur noch auf den Relegationsplatz abrutschen.

Jan Thielmann brachte die Kölner, die keinen Schwachpunkt hatten, in der 12. Minute in Führung. Der überragende Mark Uth erhöhte nur drei Minuten später. Anthony Modeste sorgte per Foulelfmeter, den er selbst herausgeholt hatte, für das 3:0 (63.). Mit seinem 19. Saisontreffer (77.) sorgte er auch für den Endstand. Florian Niederlechner verkürzte zwischenzeitlich auf 1:3 (73.).