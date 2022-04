Hamburg. Der Basketball-Supercup wagt sich in Hamburg auf die ganz große Bühne. Nach insgesamt fünf Austragungen in der Wilhelmsburger Edel-optics.de-Arena findet das Vierländerturnier in diesem Jahr erstmals in der Barclays Arena am Volkspark statt. Das gaben die Hamburger Sportbehörde und der Deutsche Basketball-Bund am Donnerstag bekannt.

Gespielt wird am 19. und 20. August, nur wenige Tage vor Beginn der Europameisterschaft im eigenen Land (1. bis 18. September) – das Turnier wird somit zu einer Art Mini-EM. Gegner von Gastgeber Deutschland sind Titelfavorit Serbien sowie die Olympia-Teilnehmer Italien und Tschechien.

„Für unser EM-Team wird dieses stark besetzte Turnier kurz vor der Europameisterschaft eine wichtige Standortbestimmung. Wir freuen uns daher auf hochattraktive Spiele vor hoffentlich wieder voll besetzten Rängen“, sagte Hamburgs Sportsenator Andy Grote.

Basketball-Supercup in Hamburg erhält neues Format

Auch das Format ändert sich bei der 33. Auflage: Das Turnier wird von drei auf zwei Tage reduziert. Statt jeder gegen jeden wird im K.-o.-System gespielt: Nach den Halbfinals am Freitag zwischen Italien und Serbien (18 Uhr) sowie Deutschland und Tschechien (20.30 Uhr) gibt es am Sonnabend ein Spiel um Platz drei (18 Uhr) und ein Finale (20.30 Uhr), sodass jede Mannschaft nur zweimal auftritt.

„Bis zu einem gewissen Grad sollten wir dann unser Team komplett haben, das hoffentlich die direkt anschließenden WM-Qualifikationsspiele und die EM spielen wird“, sagte Bundestrainer Gordon Herbert.

Kommt NBA-MVP Jokic nach Hamburg?

Bei Serbien könnte NBA-Starspieler Nikola Jokic von den Denver Nuggets mit von der Partie sein. Der Center gewann in der vergangenen Saison die Auszeichnung als wertvollster Spieler (MVP) der Profiliga und gilt auch in dieser Spielzeit als Topfavorit für die begehrte Auszeichnung.

Deutschland konnte den Supercup sechsmal gewinnen, so auch bei den bis dato letzten Auflagen 2019 und 2021. Vor zwei Jahren war das Turnier Corona-bedingt ausgefallen.