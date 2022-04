Trikots der DFB-Frauen erstmals auch für Männer verfügbar

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 7. April 2022:

Trikots der DFB-Frauen erstmals auch für Männer

Erstmals sind die neuen Trikots des Frauen-Nationalteams auch im Männerschnitt verfügbar. Dies teilte der DFB am Donnerstag mit. Das Outfit für die Europameisterschaft im Juli in England präsentiert die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im WM-Qualifikationsspiel gegen Portugal am Sonnabend (16.10 Uhr/ARD) in Bielefeld.

Die weißen Heimtrikots haben Retro-Details wie flachgestrickte Kragen und schwarze Bündchen an den Ärmeln, auf denen kleine deutsche Flaggen angebracht sind. Das Logo des DFB und von Ausrüster Adidas sowie zwei Sterne für die zwei WM-Titel (2003 und 2007) sind mittig angebracht. Die Auswärtsjerseys sind nach Angaben des Verbandes in „knalligen Mintgrün-Tönen.“ Alle Trikots bestehen demnach aus recyceltem Plastikmüll, der in Küstenregionen gesammelt wird.

Altkanzler Gerhard Schröder nicht mehr Hannover-96-Mitglied

Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder ist nicht mehr Mitglied von Hannover 96. Wie der Zweitligaverein am Donnerstag mitteilte, hat der 78-Jährige seinen Austritt erklärt. 96 hatte zuvor angekündigt, einen Ausschluss Schröders zu prüfen.

Dessen „öffentliche Äußerungen zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, seine aktuelle Tätigkeit beim russischen Konzern Rosneft sowie die angestrebte Tätigkeit beim ebenfalls russischen Konzern Gazprom“ widersprächen den Grundwerten des Clubs, hieß es.

Zuvor hatten der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und Borussia Dortmund bereits Schröder wegen dessen Nähe zu Russland die Ehrenmitgliedschaft entzogen.

Paderborn verlängert mit Srbeny

Zweitligist SC Paderborn hat den Vertrag mit Dennis Srbeny um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Dies teilte der ostwestfälische Club am Donnerstag mit. Der 27-Jährige steht seit 2020 wieder im Kader der Paderborner, wo er 2017 schon einmal vor seinem zweijährigen Gastspiel bei Norwich City ein halbes Jahr spielte. In 100 Pflichtspielen für die Ostwestfalen erzielte der Mittelstürmer 38 Tore.

„Dennis gehört zu den wichtigen Säulen in unserer Offensive. Er kann auf verschiedenen Positionen spielen und hat zuletzt als Mittelstürmer überzeugt“, sagte SCP-Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth.

Feuerwerk und Böller um Barcelona-Hotel in Frankfurt

Die Profis des FC Barcelona sind vor dem Europa-League-Viertelfinale am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL) bei Eintracht Frankfurt in ihrer Nachtruhe gestört werden. Vor dem Teamhotel im Stadtteil Westend kam es in der Nacht zum Donnerstag zu einem Feuerwerk und einigen gezündeten Böllern. Dies berichtete der Hessische Rundfunk unter Berufung auf einen Hotelsprecher.

Für die Eintracht gilt das Heimspiel gegen Barcelona als eines der größten Spiele der Vereinsgeschichte. Der Club hätte nach eigenen Angaben 250 000 bis 300 000 Karten verkaufen können. Im Europapokal ist erstmals seit Pandemie-Beginn wieder eine Vollauslastung des Stadions am Stadtwald möglich. Das Rückspiel findet am 14. April im Camp Nou in Barcelona statt.

Braunschweig-Trainer Schiele mit Coronavirus infiziert

Drittligist Eintracht Braunschweig muss im Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden am Sonnabend (14.00 Uhr) auf Trainer Michael Schiele verzichten. Der Coach hat sich nach einem positiven Corona-Test in häusliche Isolation begeben. Schiele wird in Wiesbaden von Co-Trainer Matthias Lust vertreten.

Donezk bestreitet Benefizspiele für Geflüchtete

Der ukrainische Spitzenclub Schachtjor Donezk bereitet sich in Istanbul auf Benefizspiele zugunsten von Kriegsflüchtlingen vor. Die erste von zahlreichen geplanten Begegnungen findet am kommenden Mittwoch gegen den türkischen Erstligisten Besiktas Istanbul statt. Weitere Spiele sind unter anderem gegen Paris Saint-Germain und Lazio Rom geplant. Auch Manchester City soll sich laut Schachtjors Vize-Sportdirektor Carlo Nicolini bereit erklärt haben, am Ende der Saison gegen Donezk anzutreten.

Inzwischen ist auch der italienische Trainer Roberto De Zerbi zur Mannschaft gestoßen. Der 42-Jährige hatte die Ukraine zu Beginn des russischen Angriffes in Richtung Italien verlassen. Sein Team besteht aus Spielern, die die Ukraine dank einer Sondergenehmigung aus humanitären Gründen verlassen konnten. Die Genehmigung läuft vorerst bis zum 25. Mai.

Nach Kopfverletzung: Klos ohne bleibende Schäden

Stürmer Fabian Klos vom Bundesligisten Arminia Bielefeld befindet sich nach seiner schweren Kopfverletzung auf dem Weg der Besserung. „Die Operationen sind gut verlaufen. Fabi wird keine bleibenden Schäden haben“, sagte Bielefelds Sport-Geschäftsführer Samir Arabi vor dem Spiel beim VfL Wolfsburg am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky): „Wir werden alles tun, um ihn bei seiner Genesung zu unterstützen.“

Klos, der die Arminia im Sommer nach elf Jahren verlassen wird, hatte sich am Sonnabend im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (1:1) bei einem unglücklichen Zusammenprall mit seinem Teamkollegen Alessandro Schöpf schwer am Kopf verletzt.

Niederländischer Sponsor boykottiert WM in Katar

Der Hauptsponsor der niederländischen Nationalmannschaft wird der WM in Katar fernbleiben. „Die Menschenrechtslage im Land ist der Grund, warum wir dieses Mal nichts machen“, sagte ein Sprecher der Bank ING der Tageszeitung De Telegraaf.

Demnach verzichtet das Unternehmen auf den Kauf von Eintrittskarten für Mitarbeiter und Gäste. Auch weitere Sponsoren, wie die Supermarktkette Albert Heijn, KPN, die niederländische Lotteriegesellschaft Loterij und Bitvavo, werden nicht anwesend sein in Katar.

Der Schriftzug ING wird aber weiter auf den Shirts der niederländischen Mannschaft zu sehen sein, den Fokus will der Konzern auf die Frauen-Nationalmannschaft während der EM im Sommer legen.

Katar gibt Ausbeutung von WM-Arbeitern zu

Amnesty International hat erneut schwere Vorwürfe gegen das WM-Gastgeberland Katar erhoben. In ihrem jüngsten Bericht prangert die Organisation „schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen“ im privaten Sicherheitssektor an, „die teilweise Zwangsarbeit entsprechen“. Das katarische Organisationskomitee bestätigte die Anschuldigungen und sprach von einem „völlig inakzeptablen“ Verstoß gegen die Arbeitsvorschriften.

Laut Amnesty hätten Arbeitsmigranten „gegen ihren Willen und unter Androhung von Strafen Arbeit verrichten“ müssen. Demnach mussten einige Arbeiter bis zu 84 Wochenstunden arbeiten, nach Angaben der Menschenrechtsorganisation mit dem Wissen der katarischen Regierung.

Demnach sollen mindestens drei Firmen auch Sicherheitspersonal an WM-Projekte und Veranstaltungen des Weltverbandes FIFA ausgeliehen haben, darunter die Club-WM und der Arab Cup im vergangenen Jahr. Amnesty berief sich auf Gespräche mit dem Personal von acht Sicherheitsfirmen.

Die WM-Organisatoren teilten mit, die Unternehmen seien auf eine „schwarze Liste“ gesetzt worden, um zu verhindern, dass sie an künftigen Projekten arbeiten. Zudem seien sie dem Arbeitsministerium gemeldet worden. Dieses erklärte wiederum, dass es regelmäßig gegen „skrupellose“ Arbeitgeber vorgehe.

