Hockey: Herber Rückschlag für UHC-Herren im Abstiegskampf

Hamburg. Benedikt Schmidt-Busse benötigte am Sonntagnachmittag etwas Zeit, um seine Emotionen einzufangen. „Dieses Spiel darf niemals unentschieden ausgehen“, sagte der frustrierte Cheftrainer der Hockeyherren des Uhlenhorster HC nach dem 3:3 beim Düsseldorfer HC zum Rückrundenauftakt, das im Kampf um die Teilnahme am Viertelfinale der Feldbundesliga einen Rückschlag bedeutete.

Schließlich war der UHC punktgleich mit Düsseldorf in die letzten fünf Spiele der Hauptrunde gegangen, hatte aber am Sonnabend 3:4 gegen den Mannheimer HC verloren, während der DHC das Schlusslicht der Gruppe B, den Nürnberger HTC, mit 3:1 bezwungen hatte. Somit wird das UHC-Gastspiel in Nürnberg am 24. April wohl das Duell, das darüber entscheidet, ob die Hamburger um die Meisterschaft oder gegen den Abstieg kämpfen werden.

Hockey: Knackpunkt war schwache Strafeckenausbeute

Als Knackpunkt beider Spiele hatte Schmidt-Busse die schwache Strafeckenausbeute ausgemacht. Gegen Mannheim hatte der UHC vier Ecken vergeben, während Neu-Nationalspieler Gonzalo Peillat für die Gäste zwei Standards versenkte. „Und in Düsseldorf haben wir 10:2 Ecken, treffen aber nur eine. Mit der Leistung der Jungs bin ich einverstanden, aber mit der Effizienz kann ich es nicht sein“, so der Coach, dessen Team am Sonnabend (14.30 Uhr, Wesselblek) den Gruppenzweiten Harvestehuder THC (3:2 gegen Mülheim und 3:4 gegen den Mannheimer HC) zum Stadtderby empfängt.

In Gruppe A sicherten sich der Hamburger Polo Club (3:1 beim Berliner HC und 6:3 bei Frankfurt 1880) sowie der Club an der Alster (5:0 gegen TSV Mannheim und 0:4 gegen RW Köln) endgültig die Viertelfinalteilnahme.

Hockey: U-21-Juniorinnen bangen um WM-Viertelfinale

Die Damen-Bundesliga startet erst am 22. April in die Rückrunde. Grund dafür ist die U-21-WM, die aktuell in Potchefstroom (Südafrika) ausgetragen wird. Die deutschen Juniorinnen mit den Hamburgerinnen Jette Fleschütz (Großflottbeker THGC), Emily Günther (Uhlenhorster HC), Carlotta Sippel, Mali Wichmann und Felicia Wiedermann (alle Club an der Alster) im Kader müssen um die Viertelfinalqualifikation bangen.

Nach dem 10:0-Auftaktsieg gegen Malaysia am Sonnabend, zu dem Fleschütz einen Treffer beitrug, unterlag die Auswahl von Bundestrainer Akim Bouchouchi am Sonntag Indien mit 1:2 und braucht nun am Dienstag (17.30 Uhr MEZ) im abschließenden Gruppenspiel gegen Wales, das gegen Malaysia 3:3 spielte, einen Punkt, um sich mindestens Rang zwei zu sichern.