Hockey: UHC-Herren starten in die Mission Klassenerhalt

Hamburg. „Wenn für uns alles optimal läuft, dann haben wir ein Viertelfinale gegen Rot-Weiß Köln.“ Ein Satz ist das, den im Herrenhockey kein Trainer vor Saisonbeginn sagen würde, schließlich will niemand dem Topteam der Feldbundesliga schon in der Runde der letzten acht begegnen. Dass Benedikt Schmidt-Busse ihn vor dem Rückrundenauftakt an diesem Wochenende trotzdem ausspricht, hat einen einfachen Grund.

Hockey: UHC zwischen Viertelfinal-Hoffnung und Abstiegskampf

Bei noch fünf ausstehenden Hauptrundenspielen und 16 Zählern Rückstand auf Uhlenhorst Mülheim als Drittem der Gruppe B kann der von ihm trainierte Uhlenhorster HC selbst bei fünf Siegen nicht besser abschneiden als auf Rang vier, den das Team aktuell innehat. Dieser würde ein Viertelfinalduell mit dem Sieger der Gruppe A bedeuten, und der wird bei zehn Punkten Vorsprung auf den Zweiten Hamburger Polo Club aller Voraussicht nach Köln sein.

Wenn es suboptimal läuft für den UHC, dann droht sogar der Gang in die Abstiegsrunde, in die die Teams auf den Rängen fünf und sechs müssen. Fünfter in Gruppe B ist aktuell der Düsseldorfer HC, mit sieben Zählern punktgleich mit dem UHC und am Sonntag (12 Uhr) Gastgeber für die Hamburger, die tags zuvor (12 Uhr, Wesselblek) noch den Mannheimer HC zu Gast haben. „Düsseldorf muss die letzten fünf Spiele besser absolvieren als wir, und wir werden alles dafür tun, unseren Platz zu verteidigen“, sagt Schmidt-Busse, der bis Saisonende auf Mittelfeldspieler Christopher Kutter (Meniskusriss) verzichten muss.

Zwei weitere Hamburger Clubs auf Viertelfinalkurs

Neben Polo (20 Punkte) ist in Gruppe A auch der Club an der Alster (18) mit zehn Punkten Vorsprung auf Rang fünf auf Viertelfinalkurs, der Harvestehuder THC (24) hat die Qualifikation in Gruppe B bereits sicher. Alster empfängt am Wochenende den TSV Mannheim (Sa., 14 Uhr) und RW Köln (So, 13.30 Uhr, Pfeilshof). Der HTHC ist Gastgeber für Mülheim (Sa, 15 Uhr) und den Mannheimer HC (So, 12 Uhr, Barmbeker Straße). Polo startet in Berlin und Frankfurt.

Die Damen-Bundesliga geht erst am 23. April in die Rückrunde, da von diesem Sonnabend an die U-21-WM in Potchefstroom (Südafrika) ansteht. Die deutschen Juniorinnen treffen am Sonnabend auf Malaysia und am Sonntag (jeweils 11 Uhr/watch.hockey) auf Indien.