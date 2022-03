Hockey: Ecken-Weltstar Gonzalo Peillat trifft beim Debüt

Hamburg. Es war ein perfektes Wochenende für Gonzalo Peillat (29): Der eingebürgerte Argentinier vom Mannheimer HC hat bei seinen ersten Auftritten für die deutsche Hockey-Nationalmannschaft groß aufgetrumpft. Wie bereits beim 2:1 (1:0) am Sonnabend war Peillat auch beim zweiten Duell mit Spanien am Sonntag nach einer Strafecke erfolgreich (48.).

Deutschland gewann schließlich 4:2 im Penaltyschießen und sorgte somit für einen guten Abschluss der Pro-League-Spiele in Mönchengladbach. Nach 60 Minuten hatte es 1:1 (0:0) gestanden. Erst in der Schlussminute kassierte Deutschland nach einer Strafecke den Ausgleich. Im Penaltyschießen hielt Torhüter Alexander Stadler den Sieg fest.

Hockey: Peillat seit Februar in Deutschland spielberechtigt

Peillat war in Rio 2016 mit Argentinien Olympiasieger geworden, seit Februar ist der Strafeckenspezialist für Deutschland spielberechtigt. Vorausgegangen war ein Zerwürfnis mit dem argentinischen Verband, für den Peillat seit 2019 nicht mehr aufgelaufen ist.

Auch die deutschen Frauen entschieden ihr zweites Duell mit den USA für sich. In Abwesenheit des positiv auf das Coronavirus getesteten Hamburger Bundestrainers Valentin Altenburg gab es ein 4:0 (1:0) und damit den dritten Erfolg nacheinander in der Pro League. Am Sonnabend hatte Deutschland das erste USA-Spiel mit 2:0 gewonnen.