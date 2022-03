Everton-Trainer Frank Lampard bricht sich bei Sieg die Hand

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 18. März 2022:

Everton-Trainer Lampard bricht sich bei Sieg die Hand

Teammanager Frank Lampard hat den Premier-League-Sieg seines FC Everton teuer bezahlt. „Ich habe mir beim Jubeln die Hand gebrochen“, sagte der 43-Jährige nach dem 1:0-Last-Minute-Sieg gegen Newcastle United: „Es ist ein bisschen wund und ein bisschen wackelig, aber das ist mir egal.“ Lampard hat sich die Verletzung offenbar bar beim Feiern von Alex Iwobis spätem Siegtreffer (90.+9) trotz Unterzahl zugezogen.

Zuvor war es in der Partie bereits zu einer kuriosen Spielunterbrechung gekommen. Ein Zuschauer hatte sich mit einem Kabelbinder um den Hals am Torpfosten festgebunden und musste von mehreren Ordnern mit einem Bolzenschneider „befreit“ werden, ehe er vom Feld getragen werden konnte.

Ein junger Zuschauer band sich beim Spiel des FC Everton gegen Newcastle United mit einem Kabelbinder am Torpfosten fest.

Foto: Michael Regan / Getty Images

Der junge Mann trug dabei ein orangefarbenes T-Shirt mit der Aufschrift „Just Stop Oil“, einer Kampagnengruppe, die sich dafür einsetzt, die Erforschung fossiler Brennstoffe in Großbritannien zu stoppen. Nach einer knapp zehnminütigen Unterbrechung wurde das Nachholspiel dann doch fortgesetzt.

Flicks Co-Trainer Rühl zurück in Zwickau

Hansi Flicks Co-Trainer Danny Röhl kehrt zum Drittligisten FSV Zwickau zurück – allerdings nur zu Ausbildungszwecken. Der gebürtige Zwickauer und Assistenztrainer der deutschen Nationalmannschaft absolviert im Rahmen seiner 13-monatigen Ausbildung zur Pro-Lizenz, wie die Fußballlehrer-Lizenz seit diesem Jahr heißt, ein Praktikum bei der U19 des FSV. Das teilte der Club am Freitag mit.

„Als ich vor 14 Jahren Zwickau verlassen habe, habe ich mir das Ziel gesetzt, irgendwann würde ich gerne mal zurückkommen wollen. Jetzt klappt es im Rahmen meiner Fußballlehrer-Ausbildung“, sagte der 32-jährige Röhl und fügte an: „Was habe ich mitgenommen aus der Zeit? Es war immer ein familiäres Miteinander, es war auch immer ein Kampf in Zwickau in verschiedenen Bereichen, es war nie einfach, ob im Nachwuchs oder in der ersten Mannschaft. Was hier gewachsen ist, da bin ich stolz auf die Stadt und den Verein“, sagte er.

Röhl spielte in seiner Jugend bis 2008 bei den Westsachsen, ehe er über den FC Sachsen Leipzig zum FC Eilenburg wechselte. Ab 2011 arbeitete der Sportwissenschaftler als Trainer im Nachwuchs von RB Leipzig, ehe er 2017 Co-Trainer bei den Profis wurde. 2018 ging er als Assistent von Ralph Hasenhüttl mit zum FC Southampton, ehe ihn Hansi Flick ein Jahr später zum FC Bayern lotste und dann im Sommer des Vorjahres zur Nationalelf.

FC Bayern darf Stadion knapp zur Hälfte füllen

Das Bundesliga-Heimspiel von Bayern München am Sonnabend (18.30 Uhr/Sky) gegen Union Berlin dürfen 35.000 Zuschauer in der Allianz-Arena verfolgen. Der deutsche Rekordmeister erhielt nach Abstimmung mit den zuständigen Behörden eine Sondergenehmigung. Zuletzt waren 25.000 Fans erlaubt.

Der Zugang zum 75.000 Zuschauer fassenden Stadion erfolgt unter der 2G-Regel, teilte der Club am Freitag mit. Die Auflagen des Kreisverwaltungsreferats beinhalten zudem eine Maskenpflicht – auch auf den Sitzplätzen.

Impfzertifikat gefälscht: Urteil gegen Anfang rechtskräftig

Die Geldstrafe gegen Fußballtrainer Markus Anfang wegen der Verwendung eines gefälschten Impfzertifikats ist rechtskräftig. Der ehemalige Coach des Bundesliga-Absteigers Werder Bremen ließ die Einspruchsfrist gegen ein entsprechendes Urteil des Amtsgerichts Bremen verstreichen.

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe im November vergangenen Jahres hatte der 47-Jährige seinen Posten bei den Hanseaten geräumt, mittlerweile trainiert Ole Werner die Norddeutschen. Anfang muss insgesamt 36.000 Euro bezahlen, er gilt nicht als vorbestraft.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) verurteilte Anfang zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro. Zudem ist der Trainer rückwirkend zum November 2021 für ein Jahr gesperrt. Ab dem 10. Juni dieses Jahres ist die Sperre bis zum 30. Juni 2023 zur Bewährung ausgesetzt.

Zwei Punkte bleiben für Türkgücü verloren

Die ersten zwei der insgesamt elf abgezogenen Punkte sind für den Drittligisten Türkgücü München definitiv verloren. Die finanziell angeschlagenen Münchner haben gegen die Entscheidung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) während der festgelegten Frist keinen weiteren Einspruch eingelegt. Der Abzug von zwei Punkten wegen eines Auflagenverstoßes ist damit rechtskräftig.

Noch keine Rechtskraft hat der verhängte Abzug von neun Punkten gegen Türkgücü in Folge des gestellten Insolvenzantrags. Gegen diese Sanktion hat der Club fristgerecht Beschwerde beim DFB-Präsidium eingelegt, das darüber nun als nächste Instanz entscheiden muss.

Spieltag im Zeichen der Trauer um Braun

Der gesamte deutsche Fußball gedenkt des verstorbenen Egidius Braun. So wird die Nationalmannschaft zu Ehren des früheren Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bei ihrem nächsten Länderspiel am 26. März in Sinsheim gegen Israel mit Trauerflor auflaufen. Zudem hat der DFB bei deutschlandweit allen Partien am Wochenende um eine Schweigeminute gebeten. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat dem bereits zugestimmt.

DFB-Ehrenpräsident Braun war am Mittwoch im Alter von 97 Jahren gestorben. In dem Unternehmer, der von 1992 bis 2001 Chef des größten Sporteinzelverbandes der Welt war, verlor der DFB eine seiner herausragenden Persönlichkeiten in der 122-jährigen Verbandsgeschichte.

Ukraine-Hilfe: Bayern-Frauen gegen PSG mit Sondertrikot

Spendenaktion für ukrainische Frauen: Die Frauen des FC Bayern München werden im Viertelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain am 22. März mit einem besonderen Schriftzug auf dem Trikot auflaufen. Statt des üblichen Schriftzuges des Sponsors Allianz wird „All Are United“ auf den Shirts zu lesen sein.

Unter diesem Motto startet anlässlich des ersten Spiels der FCB-Frauen in der Allianz Arena eine Spendenaktion des Versicherungsunternehmens für ukrainische Frauen. Der Erlös der gesamten Spendenkampagne soll an UN Women Deutschland fließen, das sich derzeit vor allem für vertriebene Frauen und Mädchen aus der Ukraine einsetzt.

Die Aktion soll darüber hinaus auch bei eventuell folgenden Spielen der Bayern-Frauen in der Champions League stattfinden.

Lyon und Barcelona weiter – Monaco und Sevilla raus

Der FC Barcelona steht im Viertelfinale der Europa League. Dank der Treffer von Pedri (37. Minute) und Pierre-Emerick Aubameyang (49.) setzten sich die Katalanen im Achtelfinal-Rückspiel bei Galatasaray Istanbul mit 2:1 (2:1) durch, nachdem das Hinspiel torlos ausgegangen war. Marcao hatte am Donnerstag den türkischen Rekordmeister in der 37. Minute in Führung gebracht.

Derweil schied die AS Monaco mit den früheren Bundesliga-Profis Kevin Volland und Alexander Nübel aus. Nach dem 0:2 im Hinspiel reichte den Monegassen ein 1:1 (0:1) gegen den SC Braga nicht zum Weiterkommen. Nicht mehr im Wettbewerb ist zudem Rekordgewinner FC Sevilla, der am Donnerstagabend bei West Ham United mit 0:2 (0:1, 0:0) nach Verlängerung verlor.

In die nächste Runde zogen dagegen die Glasgow Rangers und Olympique Lyon ein. Die Rangers verloren zwar bei Roter Stern Belgrad mit 1:2 (0:1), hatten sich aber mit dem 3:0 im Hinspiel ein gutes Polster verschafft. Lyon kam im Rückspiel gegen den FC Porto zu einem 1:1 (1:1), das Hinspiel hatte der französische Club mit 1:0 gewonnen.

