Bestleistung im EuroCup: Rekord-Towers suchen ihr Heil in der Ferne

Hamburg. Als die Rekordshow vorbei war, wurde Zach Brown emotional: „Ein Meilenstein in meiner Karriere, wenn ich daran zurückdenke, wo ich vor vier Jahren noch war.“ In der zweiten französischen Liga nämlich. Und bald im Achtelfinale des Basketball-EuroCups, das die Hamburg Towers durch ein 92:86 gegen Slask Breslau gesichert haben.

Basketball-EuroCup: Rekordshow der Hamburg Towers

Bedeutet: Für die Wilhelmsburger steht in der K.-o.-Runde mindestens ein weiteres Duell in der Ferne an. Dort also, wo sie sich auch auf dem Spielfeld am wohlsten fühlen. Unerhörte 49 Dreier-Versuche wurden aus der Distanz von mindestens 6,75 Metern genommen – Wettbewerbsrekord. Und am effizientesten netzte sie Zach Brown (3/4) ein. Mit durchschnittlich 32,6 Dreierversuchen zerschmettern die Towers zudem sämtliche bislang im EuroCup über eine Saison aufgestellten Rekorde. Lukas Meisner sieht in dieser Spielweise die große Chance für die Knockout-Phase. „Wenn wir heiß laufen, haben wir in einem einzigen Spiel riesige Aussichten aufs Viertelfinale.“ Und damit den nächsten Meilenstein für Zach Brown.