Ein Dortmunder soll Herthas Sportdirektor werden

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 3. März 2022:

BVB-Chefscout Pilawa soll Hertha-Sportdirektor werden

Borussia Dortmunds Chefscout Markus Pilawa soll neuer Sportdirektor bei Hertha BSC werden. Wie die Zeitungen des Berliner Verlags und der „Kicker“ am Donnerstag berichten, ist der 42-Jährige Topkandidat auf die Nachfolge von Arne Friedrich, der den Berliner Bundesligisten im Sommer nach gut zweieinhalb Jahren wieder verlässt. Pilawa ist seit zehn Jahren beim BVB tätig, zuvor war er beim VfL Bochum als Scout angestellt. Eine Bestätigung der Personalie durch die Vereine gab es noch nicht.

Pilawa würde bei den abstiegsbedrohten Berlinern eng mit dem Geschäftsführer Sport, Fredi Bobic, und Kaderplaner Dirk Dufner zusammenarbeiten. Friedrich hatte die Rolle des Sportdirektors vor gut einem Jahr nach der Trennung von Geschäftsführer Michael Preetz übernommen. Ende 2019 war er vom damaligen Trainer Jürgen Klinsmann als sogenannter Performance Manager zur Hertha geholt worden.

Kalajdzic erwägt Abschied vom VfB Stuttgart

Stürmer Sasa Kalajdzic beschäftigt sich einem Medienbericht zufolge mit einem Abschied vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Die Gespräche über eine Verlängerung des im Juni 2023 auslaufenden Vertrages des Österreichers seien aufgeschoben worden, berichtete der „Kicker“ (Donnerstag). Kalajdzic wolle sich aufgrund der unsicheren sportlichen Situation der Schwaben derzeit nicht festlegen. Da der Vertrag keine Ausstiegsklausel enthalten soll, muss der VfB den Angreifer nicht ziehen lassen. Jedoch würde dann im kommenden Sommer die wohl letzte Chance auf eine Ablösesumme für ihn verstreichen.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der VfB liegt nach neun sieglosen Spielen in Serie auf dem vorletzten Tabellenplatz. Nationalspieler Kalajdzic ist ein Hoffnungsträger von Trainer Pellegrino Matarazzo, wurde in der laufenden Saison aber immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Nach 16 Toren in der Vorsaison traf Kalajdzic, den vorrangig Clubs aus England und Italien locken sollen, in dieser Spielzeit erst einmal. Durch die längere Ausfallzeit dürfte sein ursprünglich auf 20 Millionen Euro geschätzter Marktwert inzwischen gesunken sein.

Untreue-Verdacht: Razzia in DFB-Zentrale

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird rund eine Woche vor den Präsidentenwahlen am 11. März von einer neuerlichen Razzia der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main erschüttert. Die Behörden durchsuchten am Donnerstag die DFB-Zentrale sowie die Wohnung eines früheren Funktionärs und Geschäftsräume von fünf Unternehmen. Ermittelt wird wegen des Verdachts der Untreue.

Konkret geht es laut der Behörde um einen Vertrag in Höhe von 360.000 Euro, den ein ehemaliger Funktionär im Namen des DFB mit einer Kommunikationsagentur abgeschlossen hat. Es besteht der Verdacht eines sogenannten Scheinvertrags, wonach es für die Zahlung keine Gegenleistung gegeben haben soll. Die Staatsanwaltschaft nannte keine Namen. Einen ausführlichen Bericht lesen Sie hier.

Ex-Schalke-Finanzchef Peters sieht sich von Gazprom getäuscht

Der einstige Schalker Finanzchef Peter Peters blickt selbstkritisch auf den damaligen Deal mit dem russischen Sponsor Gazprom zurück. „Es war definitiv eine Fehleinschätzung. Wir haben uns darauf verlassen, dass die Dinge in Ordnung kommen und es ehrliche Versuche gibt, alles im Frieden zu lösen. Heute wissen wir, dass wir getäuscht wurden“, sagte der DFB-Präsidentschaftskandidat dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Der russische Staatskonzern, einer der großen Gasversorger Deutschlands, war bislang wichtigster Geldgeber des mit rund 200 Millionen Euro Verbindlichkeiten belasteten Traditionsclubs. Inzwischen hat der Club die eigentlich bis 2025 laufende Zusammenarbeit beendet.

Einsicht, die auch Altkanzler Gerhard Schröder zeigen sollte. Bei ihm gebe es keine zwei Meinungen. „Er muss sich von allem distanzieren. Dazu gehört die klare Botschaft, Fehler einzugestehen. Die Welt hat sich geändert. Wir betrachten seine Rolle alle mit dem gleichen Blickwinkel“, so Peters. Borussia Dortmund hatte Schröder bereits die Ehrenmitgliedschaft entzogen. Auch der Deutsche Fußball-Bund hat den Altkanzler aufgefordert, auf die „Funktionen in russischen Staatskonzernen“ zu verzichten oder seine Ehrenmitgliedschaft im DFB aufzugeben.

Trennung von Gazprom: Terodde stolz auf Schalke

Schalkes Stürmer Simon Terodde begrüßt das Ende der Zusammenarbeit seines Arbeitgebers mit dem bisherigen Haupt- und Trikotsponsor Gazprom. Er sei „sehr stolz auf den Verein, weil sie sich sehr klar und frühzeitig positioniert haben“, sagte der Zweitliga-Rekordtorjäger am Donnerstag. „Das war auch Thema innerhalb der Mannschaft.“ Schalke war zuletzt mit dem Schriftzug „Schalke 04“ auf der Brust aufgelaufen.

Nach jahrelanger Partnerschaft hatte der Club die Zusammenarbeit mit Gazprom als Folge der russischen Invasion in die Ukraine beendet. Der russische Staatskonzern war seit 2007 der wichtigste Geldgeber des mit rund 200 Millionen Euro Verbindlichkeiten belasteten Traditionsclubs. Als möglicher Sponsor-Nachfolger wird das Wohnungsunternehmen Vivawest gehandelt. Schalke hat Gespräche mit dem Unternehmen bestätigt.

Rund um die Gelsenkirchener Arena werden derzeit Banden und Logos von Gazprom entfernt. Bis zum kommenden Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den FC Hansa Rostock am Samstag (13.30 Uhr/Sky) werden aber nicht alle Hinweise auf den Konzern weg sein, sagte ein Vereinssprecher. Das sei aufgrund der Vielzahl der Logos und Schriftzüge nicht möglich.

Tuchel kann sich Chelsea ohne Abramowitsch nicht vorstellen

Teammanager Thomas Tuchel sieht nach dem angekündigten Verkauf des FC Chelsea durch den russischen Oligarchen Roman Abramowitsch eine ungewisse Zukunft auf den Champions-League-Sieger zukommen. „Ich konnte mir Chelsea bisher nur mit Roman Abramowitsch vorstellen“, sagte der deutsche Coach nach dem Sieg im Achtelfinale des englischen FA-Cups beim Zweitligisten Luton Town (3:2): „Ich habe es noch nicht wirklich realisiert. Es ist natürlich eine massive Veränderung.“

Zuvor hatte Abramowitsch erklärt, dass er den Londoner Club verkaufen und mit dem Reinerlös die Opfer des Kriegs in der Ukraine unterstützen will. Abramowitsch hatte Chelsea im Jahr 2003 übernommen und mit großen Investitionen unterstützt. Seither gewann der Club 19 Titel, darunter zweimal die Champions League (2012, 2021) und fünf englische Meistertitel.

„Ich bin nicht allzu besorgt, denn ich fühle mich weiter privilegiert und an einem guten Platz“, äußerte Tuchel: „Ich hoffe das Beste und ich habe nie Angst vor Veränderungen.“

Nübel und Volland verlassen französisches Pokalfinale

Die beiden deutschen Profis Alexander Nübel und Kevin Volland haben mit der AS Monaco den Einzug ins französische Pokalfinale verpasst. Das Team verlor gegen den FC Nantes auswärts im Elfmeterschießen am Mittwochabend 2:4. Nach 90 stand es 2:2.

Der in der 73. Minute eingewechselte Volland traf seinen Elfmeter, konnte das Aus damit aber nicht verhindern, weil Ben Yedder und Aurélien Tchouaméni zuvor ihre Versuche bereits vergeben hatten und alle vier Schützen von Nantes trafen. Im Finale am 8. Mai trifft Nantes nun auf OGC Nizza, das sich tags zuvor 2:0 gegen den Viertligisten FC Versailles durchgesetzt hatte.

Valencia wirft Pokalschreck Bilbao raus

Für Favoritenschreck Athletic Bilbao ist im spanischen Pokal im Halbfinale Endstation gewesen. Die Basken scheiterten auf dem Weg zum 24. Pokaltriumph nach vorherigen Erfolgen gegen die nationalen Renommierclubs FC Barcelona und Real Madrid am FC Valencia durch ein 0:1 im Rückspiel (Hinspiel: 1:1).

Valencia wartet im Endspiel auf den Sieger des zweiten Semifinals zwischen Rayo Vallecano und Betis Sevilla. Für das entscheidende Duell am Donnerstag hat Betis nach seinem 2:1-Hinspielerfolg eine gute Ausgangsposition.