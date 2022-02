Union Berlin verliert einen weiteren Leistungsträger

Der Fußball-Ticker am Montag, den 21. Februar 2022:

Union Berlin muss weiteren Abgang verkraften

Der 1. FC Union Berlin verliert nach Max Kruse und Marvin Friedrich im Sommer den nächsten Leistungsträger. Mittelfeldspieler Grischa Prömel kehrt zur kommenden Saison zur TSG 1899 Hoffenheim zurück, für die er von 2013 bis 2015 gespielt hatte. Das gaben beide Vereine am Montag überraschend bekannt. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler war 2017 vom Karlsruher SC zu Union gekommen und stieg mit den Berlinern 2019 in die Fußball-Bundesliga auf.

„Ich habe mit Union - dem Verein, den Fans und den Mitarbeitern - in den letzten Jahren sehr viel erlebt. Wir sind gemeinsam aufgestiegen, haben uns den Traum von der Bundesliga verwirklicht und uns dann für Europa qualifiziert. Diese besondere Zeit hat mich tief geprägt und wird mir für immer in Erinnerung bleiben“, sagte Prömel. In dieser Saison kam Prömel in 19 von 23 Bundesliga-Spielen zum Einsatz und erzielte vier Tore.

Nach Böllerwurf: Zwei Münster-Profis fehlen verletzt

Die beim abgebrochenen Spiel bei Rot-Weiss Essen verletzten Spieler Marvin Thiel und Jannik Borgmann können vorerst nicht am Training von Fußball-Regionalligist Preußen Münster teilnehmen. Betroffen ist zudem ein Athletiktrainer, teilte Münster am Montag mit. Tags zuvor war das Topspiel der Regionalliga West nach dem folgenschweren Böllerwurf, bei dem die Münsteraner Verletzungen erlitten, beim Stand von 1:1 in der 74. Minute abgebrochen worden.

Essens Verantwortliche hatten sich bereits am Sonntag ausführlich für das Verhalten der oder des Fans entschuldigt. Ein Täter wurde noch nicht ermittelt, die Polizei habe aber bereits ihre Arbeit aufgenommen. „Wir verurteilen diesen Vorfall auf das Schärfste. Das ist nicht die Hafenstraße, das ist nicht RWE“, sagte Essens Vorstandsvorsitzender Marcus Uhlig.

"Eurofighter" Wilmots in Casablanca entlassen

Der frühere Schalker Bundesligaprofi Marc Wilmots ist seinen Posten als Trainer des marokkanischen Spitzenclubs Raja Casablanca schon wieder los. Der ehemalige belgische Nationaltrainer wurde am Montag nach nur drei Monaten entlassen, teilte Casablanca mit.

Wilmots, der am Dienstag seinen 53. Geburtstag feiert, hatte das Team im November übernommen und in lediglich zehn Spielen betreut. Dabei holte er vier Siege, vier Unentschieden und zwei Niederlagen. In der Tabelle liegt das Team acht Punkte hinter dem großen Rivalen Wydad Casablanca, was Wilmots zum Verhängnis wurde.

Wilmots hatte als Spieler mit Schalke den Uefa-Pokal und den DFB-Pokal gewonnen. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere stand er bei S04 im Jahr 2003 interimsweise an der Seitenlinie. Von 2012 bis 2016 trainierte er die belgische Nationalmannschaft, dann folgten die Nationalteams der Elfenbeinküste und des Iran.

BVB atmet auf: Haaland wieder im Training

Bei Borussia Dortmund wächst die Hoffnung auf eine Rückkehr von Erling Haaland zum Europa-League-Rückspiel bei den Glasgow Rangers am Donnerstag (21 Uhr/RTL). Der norwegische Top-Stürmer absolvierte am Montag im Trainingszentrum in Dortmund-Brackel die komplette Einheit mit den Reservisten.

Haaland (21) hatte das Hinspiel des Achtelfinal-Play-offs (2:4) und drei Bundesliga-Begegnungen wegen Adduktorenproblemen verpasst. Trainer Marco Rose gab sich zuletzt noch zurückhaltend, was eine Rückkehr in den Kader betrifft.

Neuer nach Knie-OP zurück auf dem Platz

Manuel Neuer von Rekordmeister Bayern München hat fünfzehn Tage nach seiner Knieoperation am Montag erstmals Laufrunden auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße absolviert. Der 35-Jährige hatte sich am Tag nach dem Spiel gegen RB Leipzig (3:2) am 5. Februar überraschend einem Eingriff am Innenmeniskus seines rechten Knies unterziehen müssen. Wann Neuer wieder spielen kann, ist weiter ungewiss.