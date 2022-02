Bundesliga: Ein Abstiegskandidat siegt – zwei andere patzen

Hamburg. Arminia Bielefeld hat im Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga einen wichtigen Sieg gefeiert, der VfB Stuttgart zwei Punkte spät aus der Hand gegeben. Der VfL Wolfsburg verpasste die Chance, sich im Abstiegskampf vom FC Augsburg abzusetzen, der ohne Trainer Markus Weinzierl ebenfalls verlor. Bereits am Freitag hatte der FSV Mainz die Leverkusener Siegesserie beendet.

VfB Stuttgart – VfL Bochum 1:1

Der VfB Stuttgart hat einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf erneut verpasst. Die Schwaben mussten sich gegen Bayern-Bezwinger VfL Bochum vor 20.059 Fans mit einem 1:1 (0:0) begnügen und warten seit acht Spielen auf einen Sieg. Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo bleibt Vorletzter.

Nach der Stuttgarter Führung durch ein Eigentor von Armel Bella Kotchap (56.) verschärfte Bochums Eduard Löwen (90.+4) durch den späten Ausgleich der Gäste per Foulelfmeter die Lage beim VfB.

Zu allem Übel droht VfB-Profi Silas Katompa Mvumpa länger auszufallen. Der Offensivspieler habe sich die Schulter ausgekugelt und sei ins Krankenhaus gebracht worden, teilte Matarazzo mit.

VfL Wolfsburg – TSG 1899 Hoffenheim 1:2

Die Aufholjagd des VfL Wolfsburg ist erst einmal gestoppt. Im dritten Spiel mit Max Kruse verloren die Wölfe gegen Europacup-Anwärter TSG Hoffenheim mit 1:2 (1:0) und kassierten nach zwei Siegen erstmals mit ihrem neuen Angreifer eine Pleite.

Wolfsburg ging vor 7145 Zuschauern durch einen sehenswerten Schlenzer von Neuzugang Jonas Wind (36.) zwar in Führung. Doch der eingewechselte Jacob Bruun Larsen per Seitfallzieher (74.) und der von Corona genesene Andrej Kramaric (78.) drehten die Partie in der Schlussphase zugunsten der Hoffenheimer.

Die Kraichgauer landeten ihren zweiten Erfolg hintereinander, im Kampf um die Champions League zog das Team von Trainer Sebastian Hoeneß zumindest vorübergehend an RB Leipzig vorbei.

FC Augsburg – SC Feiburg 1:2

Ohne Cheftrainer Markus Weinzierl hat sich für den FC Augsburg die Lage im Abstiegskampf durch die erste Heimniederlage gegen den SC Freiburg weiter zugespitzt. Die Gäste aus dem Breisgau nehmen nach ihrem 2:1 (2:1) weiter Kurs auf einen Europapokalplatz. Angreifer Nils Petersen (4. Minute) und der bärenstarke Innenverteidiger Nico Schlotterbeck (26.) trafen vor 14.050 Zuschauern für Freiburg. Die Augsburger, für die der frühere HSV-Stürmer Michael Gregoritsch das 1:1 erzielte (16.), bleiben auf Platz 16.

Während der 90 Minuten agierte Assistenzcoach Jonas Scheuermann in der Augsburger Coaching Zone als Anweisungsgeber und Einpeitscher. Co-Trainer-Kollege Reiner Maurer verfolgte das Spiel hauptsächlich auf der Bank sitzend. Im Dauerfunkkontakt mit Weinzierl standen die Aushilfschefs nicht. „Einer, der ein bisschen höher sitzt, hat den Stöpsel im Ohr“, hatte Maurer vor Spielbeginn zur Kommunikation mit dem in häuslicher Corona-Quarantäne befindlichen Weinzierl aufgeklärt.

Arminia Bielefeld – 1. FC Union Berlin 1:0

Der 1. FC Union Berlin hat auch im dritten Spiel nach Max Kruse nicht zurück in die Erfolgsspur gefunden. Die Eisernen unterlagen auch bei Abstiegskandidat Arminia Bielefeld mit 0:1 (0:0) und warten nun seit drei Spielen zumindest auf einen Punkt. Zudem sind die Berliner nun schon seit 276 Minuten ohne eigenen Treffer – letzter Bundesliga-Torschütze ist weiterhin Kruse.

Vor 10.000 Zuschauern brachte Masaya Okugawa die Bielefelder in Führung (53.). Bielefeld gelang mit seinem zweiten Heimsieg ein kleiner Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

1. FSV Mainz 05 – Bayer 04 Leverkusen 3:2

Der heimstarke FSV Mainz 05 hat auch den Offensivkünstlern von Bayer Leverkusen getrotzt. Die Rheinhessen gewannen am Freitagabend mit 3:2 (0:1) und kletterten vorerst auf Platz sieben. Bayer verpasste die Chance, den Rückstand auf den Zweiten Borussia Dortmund zu verkürzen, und verlor nach zuletzt vier Siegen in Serie wieder.

Patrik Schick (35. Minute) mit seinem 20. Saisontor und Lucas Alario (74.) trafen vor 10.000 Zuschauern für die Gäste, doch Aarón Martín (57.) sowie die eingewechselten Jean-Paul Boëtius (84.) und Marcus Ingvartsen (88.) sorgten für den Mainzer Sieg.