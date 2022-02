Fußball-Ticker FC Bayern will offenbar Toptalent von Ajax Amsterdam holen

Der Fußball-Ticker am Sonnabend, den 19. Februar 2022:

Corona: Freiburg war in großer Sorge um Schmid

Trainer Christian Streich freute sich nicht nur über den Premierensieg seines SC Freiburg in Augsburg, sondern auch sehr über den ersten Startelfeinsatz von Jonathan Schmid in dieser Saison. Der 31 Jahre alte Profi hatte lange unter den Folgen einer Covid-Erkrankung gelitten.

„Schmid hatte schwer Corona. Es hätte mit Long Covid auch anders laufen können. Er war nach 55 Minuten kaputt, Er war platt, deswegen haben wir ihn ausgewechselt“, sagte Streich nach dem 2:1 über den Franzosen, den er auch aufgeboten hatte, weil Schmid früher für Augsburg spielte. Das Startelf-Comeback von Schmid sei eine schöne Sache: „Wir hatten große Sorgen um ihn.“

FC Bayern will angeblich Ajax-Toptalent

Rekordmeister FC Bayern soll niederländischen Medienberichten zufolge an einer Verpflichtung von Toptalent Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam interessiert sein. Wie die Zeitung „De Telegraaf“ am Freitag berichtet, befinden sich die Gespräche angeblich in einem frühen Stadium.

Der Vertrag des 19 Jahre alten Mittelfeldspielers, der im vergangenen Jahr in der niederländischen Nationalmannschaft debütierte, läuft noch bis 2023. In der aktuellen Spielzeit der Eredivisie absolvierte er bislang 21 Partien für den Tabellenführer.

Boateng bei Lyon-Trainer Bosz nur zweite Wahl

Der 2014er-Weltmeister Jérôme Boateng ist beim französischen Ex-Meister Olympique Lyon weiterhin nicht mehr erste Wahl. Auch beim Spiel beim RC Lens verzichtete Ex-Bundesliga-Trainer Peter Bosz auf den früheren Münchner und Hamburger.

Bosz, Ex-Coach von Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen, gab stattdessen dem brasilianischen Mittelfeldspieler Thiago Mendes neben Castello Lukeba in der Innenverteidigung erneut eine Einsatzchance. Auch in vergangenen Woche gegen OGC Nizza hatte Boateng im Kader gefehlt.

Bosz hatte zuletzt erklärt, Boateng sei nicht bereit, um zu spielen. Der Vertrag des Abwehrspielers beim FC Bayern war im vergangenen Sommer ausgelaufen. In Lyon besitzt der Defensivspezialist einen Zweijahresvertrag bis 2023.

US-Investoren steigen bei Bergamo ein

Ein Investorenbündnis um den US-Manager Stephen Pagliuca steigt beim italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo ein. Insgesamt übernimmt das Bündnis für 400 Millionen Euro Anteile am Ex-Club von Nationalspieler Robin Gosens.

Durch das Geld bieten sich Vereinschef Antonio Percassi weitere Möglichkeiten. Der 68-Jährige steht seit zwölf Jahren an der Spitze von Atalanta und hat den Club in die Champions League geführt.

Liverpool und Chelsea siegen mühevoll

Große Mühe hatten der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp und Clubweltmeister FC Chelsea mit Coach Thomas Tuchel, um am 26. Spieltag der Premier League zu Siegen zu kommen. Die Reds kamen an der Anfield Road nach einem 0:1-Rückstand noch zu einem 3:1 (0:0) gegen den neuen Tabellenletzten Norwich City. Die Blues gewannen bei Crystal Palace mit 1:0 (0:0).

Der Ex-Bremer Milot Rashica (48.) hatte Norwich in Liverpool in Führung gebracht, Sadio Mané (64.), Mohamed Salah (67.) und Luis Díaz (81.) sorgten dann mit ihren Toren für die Wende. bei Chelsea erzielte der Marokkaner Hakim Ziyech (90.) das späte Siegtor.

Tabellenführer und Meister Manchester City (63 Punkte) tritt am Abend (18.30 Uhr/Sky) gegen Tottenham Hotspur an. Liverpool hat derzeit sechs Zähler Rückstand auf die Citizens. Chelsea hat schon 13 Punkte weniger auf dem Konto als ManCity, Mannschaft von Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola.

Karlsruhe beendet Kiels Siegesserie

Der Karlsruher SC hat die Siegesserie von Holstein Kiel in der 2. Bundesliga beendet. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner gewann vor 7953 Zuschauern in Kiel mit 2:0 (1:0). Daniel O’Shaughnessy (17. Minute) und Fabian Schleusener (68.) erzielten die Tore für die Gäste. Holstein hatte zuvor drei Spiele in Serie gewonnen und seit dem 2. Oktober nicht mehr zu Hause verloren. Der KSC nimmt durch den Erfolg zumindest vorübergehend den neunten Tabellenplatz ein, während Kiel auf Rang elf zurückfällt.

O’Shaughnessy hatte mit einem perfekt geschossenen Distanzschuss aus rund 25 Metern die Gäste-Führung erzielt. Acht Minuten später hatte der Kieler Benedikt Pichler den Ausgleich auf dem Fuß, als er nach einer Flanke von Fabian Reese das Tor knapp verfehlte. Die größte Chance vergab Fin Bartels, der nach 39 Minuten unbedrängt auf das gegnerische Tor zustürmte und am KSC-Torwart Marius Gersbeck scheiterte.

Kiel war in der zweiten Halbzeit die aktivere Mannschaft, musste aber bei einem der seltenen Angriffe vom KSC das zweite Gegentor hinnehmen. Holstein-Trainer Marcel Rapp wechselte mit Kwasi Okyere Wriedt (ehemals FC St. Pauli) und Jann-Fiete Arp (ehemals HSV) zwei weitere Stürmer ein. Dennoch kam seine Mannschaft gegen die leidenschaftlich verteidigenden Karlsruher kaum zu echten Torchancen.

Werder spitze – aber Werner verpasst Rehhagel-Rekord

Werder Bremen hat trotz eines 1:1 (0:0) gegen den FC Ingolstadt vorerst die Tabellenführung in der 2. Bundesliga übernommen. Durch das Unentschieden verpasste Bremens Trainer Ole Werner dagegen nach zuvor sieben Siegen in Serie die Einstellung des Startrekords von Club-Ikone Otto Rehhagel. Niclas Füllkrug brachte Werder vor 15.000 Zuschauern in der 75. Minute in Führung . Filip Bilbija glich in der 85. Minute aus. Ingolstadt verbesserte sich durch den Punkt mit 15 Zählern vorübergehend auf Platz 17.

Tabellenspitze 2. Bundesliga:

1. Werder Bremen 23 / 44:31 Tore / 42

2. HSV 23 / 42:21 / 41

3. FC St. Pauli 22 Sp. / 42:29 / 41 Pkt.

4. Darmstadt 98 22 / 47:29 / 40

5. FC Schalke 04 23 / 45:27 / 40

6. 1. FC Heidenheim 23 / 29:29 / 38

7. 1. FC Nürnberg 22 / 30:32 / 33

Die Gäste hatten in der ersten Hälfte durch Bilbija zwei hochkarätige Möglichkeiten (36. Minute/41.). Auf der Gegenseite köpfte Niclas Füllkrug nach 40 Minute an die Latte. Nach dem Seitenwechsel vergab Werder-Kapitän Ömer Toprak aus kurzer Distanz (66.).

In der 75. Minute rettete zunächst Ingolstadts Nico Antonitsch nach einem Schuss von Marvin Ducksch auf der Linie. Die folgende Flanke verwerte Füllkrug mit einem wuchtigen Kopfball zum 1:0. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen und kamen durch Bilbija fünf Minuten vor Schluss zum verdienten 1:1.

Magdeburg marschiert – Spiel in Osnabrück abgesagt

Tabellenführer 1. FC Magdeburg hat am 27. Spieltag der 3. Liga einen Arbeitssieg gegen Borussia Dortmund II gelandet. Baris Atik (63., Foulelfmeter) mit seinem 15. Saisontreffer und Franz Pfanne (67.) per Eigentor sorgten für den 2:0 (0:0)-Erfolg der Sachsen-Anhaltiner, die zum 13. Mal in Folge ungeschlagen blieben.

Mit 61 Punkten führt Magdeburg das Klassement souverän an und befindet sich weiterhin auf Kurs in Richtung 2. Bundesliga. 16 Zähler beträgt derzeit der Abstand zum Tabellendritten Eintracht Braunschweig, der am Wochenende nicht punkten konnte.

Wegen Sturmschäden im Stadion an der Bremer Brücke war das Heimspiel des VfL Osnabrück gegen Braunschweig abgesagt worden. Die Arena wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt. Beim Sturm „Zeynep“ hatten sich Werbebanden von der Dachkonstruktion des Stadions gelöst und waren auf das Spielfeld und die Zuschauerränge geflogen.

Wolfsburg-Boss Schmadtke kündigt Karriereende an

Jörg Schmadtke will seine lange Funktionärskarriere im Fußball nach Ablauf seines Vertrags beim VfL Wolfsburg im kommenden Januar beenden. „Genau so, ja“, antwortete der 57-Jährige vor der Partie der Wölfe gegen die TSG 1899 Hoffenheim beim Pay-TV-Sender Sky auf eine entsprechende Frage. Der VfL hatte am Freitag die Vertragsverlängerung mit dem Sport-Geschäftsführer bis zum 31. Januar 2023 bekannt gegeben.

„Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass der Januar ein sinnhafter Zeitpunkt ist“, sagte Schmadtke und sprach von einem „fließenden Übergang“. So könnte sein Nachfolger bereits den Kader für die dann folgende Saison planen. Erwartet wird die Beförderung des bisherigen Sportdirektors Marcel Schäfer.

Seine Entscheidung hätte auch „dahin gehend sein können, dass ich mich im Sommer verabschiede und mich um andere Dinge kümmere als den VfL oder generell den Fußball“, sagte Schmadtke, der seit Sommer 2018 als Geschäftsführer bei den Niedersachsen tätig ist. Zuvor hatte der frühere Profi unter anderem beim 1. FC Köln und bei Hannover 96 gearbeitet.

Haaland fehlt Dortmund auch gegen Gladbach

Borussia Dortmunds Trainer Marco Rose hat nach der bitteren 2:4-Europa-League-Heimpleite gegen die Glasgow Rangers eine Reaktion von seiner Mannschaft gefordert. „Wir werden morgen eine Mannschaft aufs Feld schicken, die, davon gehe ich aus, anders auftritt. Wir wissen, dass wir ein Heimspiel haben und das wollen wir unbedingt gewinnen“, sagte Rose vor dem brisanten Derby gegen seinen Ex-Club Borussia Mönchengladbach am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). Das Hinspiel hatte der BVB mit 0:1 verloren.

Nicht dabei ist nach wie vor Top-Torjäger Erling Haaland, der nur Teile des Trainings mitgemacht hat. Zudem fällt Manuel Akanji wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade rund drei Wochen aus. „Bei Marius Wolf müssen wir im Abschlusstraining schauen, er könnte eine Option werden“, sagte Rose am Samstag. Thomas Meunier muss dagegen wegen Muskelproblemen weiter passen.

Darmstadt-Trainer Lieberknecht kehrt auf die Bank zurück

Torsten Lieberknecht wird im Heimspiel des Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 gegen Hansa Rostock am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) wieder auf der Trainerbank sitzen. Der Chefcoach der Hessen hat sich aus der Quarantäne freigetestet, teilte der Verein am Samstag mit. Der 48-Jährige hatte in der Vorwoche wegen eines positiven Corona-Tests das Auswärtsspiel des Tabellenvierten bei Hannover 96 (2:2) verpasst.

Unwetterwarnung – Berlin sagt alle Spiele ab

Wegen der Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor Sturmböen hat der Berliner Fußball-Verband (BFV) am Samstag alle Spiele abgesagt. Die spielleitenden Ausschüsse des BFV verständigten sich auf eine Generalabsage in sämtlichen Spielbetriebsbereichen, nachdem die Unwetterwarnung für Berlin bis in den Nachmittag verlängert worden war, hieß es auf der Internetseite des Verbandes.

Betroffen von den Absagen war unter anderem die Regionalliga-Partie zwischen dem Berliner AK 07 und dem 1. FC Lokomotive Leipzig. Die Generalabsage gelte vorerst nur für Sonnabend, hieß es vom Verband. Der Spielbetrieb am Sonntag werde nach bisherigem Stand wie geplant stattfinden. Der Hamburger Verband hatte bereits am Donnerstag alle Amateurpartien dieses Wochenendes abgesagt.