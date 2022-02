Zwei Tage Formationstanz in zwei Hallen und vier Ligen

Hamburg. Es ist – nicht nur für Tanzsportfans, sondern für alle Menschen, die gerade in Hamburg unter einem hartnäckig lichtarmen Winter leiden – eine strahlend helle Nachricht: Von diesem Sonnabend an wird sich bei Blau-Weiss Buchholz in der Nordheide die Elite des deutschen Formationstanzsports versammeln. Alle vier Teams des Vereins, vertreten in der 1. und 2. Bundes- sowie Landes- und Regionalliga, treten vor heimischem Publikum gegen ihre Konkurrenten an. Es ist ein organisatorisches Mammutprojekt für den Verein, der seit Wochen nicht nur eine Vielzahl an coronabedingten Extrawürsten braten muss. Sondern zudem auch ein Turnier in zwei verschiedenen Hallen organisieren muss.

Formationstanz Latein ist ja so etwas wie die Tageslichtlampe unter den Hallensportarten: Immer wieder muss man auf den Turnieren die Augen zusammenkneifen, so sehr blendet einen alles – die grellen Farben, das Make-up, Spray-Tan und Glitzer, es ist ein unglaubliches Spektakel, das aber auch einer gewissen Planung bedarf, sobald ein Wettkampfort feststeht. Dass das große Formationstanzwochenende in Buchholz am Sonnabend in der NordHeideHalle stattfindet und am Sonntag in der Sporthalle Am Kattenberge, war so nicht wirklich geplant. Zum Hintergrund: Auch die Handball-Bundesliga der Frauen ist am Sonntag bei den Luchsen Buchholz-Rosengarten zu Gast - als die wiederum von der Doppelbelegung erfuhren, versuchten sie sofort, ihr Heimspiel zu verlegen, allerdings stimmte der Gegner Blomberg-Lippe nicht zu.

Formationstanz: XXL-Veranstaltung in der Nordheidehalle

Für die Tanzabteilung bedeutet das einen Umzug der gesamten Großveranstaltung über Nacht in die rund vier Kilometer entfernte Sporthalle des Gymnasiums Am Kattenberge. Eine „Special Force“-Einheit des Vereins habe sich dafür gebildet, erzählt Franziska Becker laut lachend am Telefon. Die Cheftrainerin der Bundesliga-Formation von Blau-Weiss hat in den vergangenen zwei Jahren gelernt, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind.

Das Formationswochenende beginnt am Sonnabend mit der 2. Bundesliga: Einlass 13.45 Uhr, Beginn 14.30 Uhr; 1. Bundesliga: Einlass 17.45 Uhr, Beginn 19 Uhr. Sonntag, Gymnasium Am Kattenberge, Landesliga: Einlass 12 Uhr, Beginn 12.30 Uhr; Regionalliga: Einlass 16.30 Uhr, Beginn 17 Uhr. Karten für alle Turniere gibt es an den Tageskassen. Es gilt die 2G-plus-Regel, auch am Sitzplatz ist die FFP2-Maske zu tragen.