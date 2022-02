Boxen: Wie die Hamburg Giants ihr Comeback feiern wollen

Hamburg. Die Pandemie ist zwar noch nicht ausgestanden, am Stützpunkt des Hamburger Amateurboxverbands (HABV) werden aber für das Jahr 2022 wieder große Pläne geschmiedet. Riesen-Pläne sozusagen, denn die 2019 aus dem Ligabetrieb abgemeldeten Hamburg Giants sollen ihr Comeback feiern.

„Wir möchten im Frühjahr eine Nachwuchs­liga starten, um unseren Talenten regelmäßige Wettkampfpraxis zu ermöglichen“, sagt HABV-Sportdirektor Christian Morales. Angedacht ist ein Ligasystem mit Teams aus Landshut, Berlin, einem Standort in Nordrhein-Westfalen und einem Kooperationsteam mit Sportlern aus Hamburg und Hannover.

Boxen: Giants verzichteten auf den Aufstieg

2019 hatten die Giants nach dem Gewinn der Zweitligameisterschaft auf den Aufstieg in die Bundesliga verzichtet, da ihnen die Leistungsträger Ammar Riad (durfte als Mitglied des Olympiakaders nicht in der Liga kämpfen) und Edison Zani (Wechsel zu den Profis) sowie der Hauptgeldgeber abhandengekommen waren. Weil in der Corona-Krise der Wettkampfbetrieb für Nachwuchsboxer zum Erliegen kam, will Morales nun gezielt Abhilfe schaffen.

Dabei hilft, dass der HABV seit Jahresbeginn in die Schwerpunktförderung des Hamburger Sportbundes aufgenommen wurde. „Zwar auf der untersten Stufe, aber es ist ein Anfang“, sagt Morales, der als leitender Landestrainer von der Förderung profitiert.

Pervizaj nimmt Kurs auf die EM

Zehn Sportler zählen aktuell zu seiner Trainingsgruppe in der Verbandshalle am Braamkamp, von denen einige wie Weltergewichtler Zani (24), der deutsche Schwergewichtschampion Peter Kadiru (24) sowie die ebenfalls im Schwergewicht aktiven Albon Pervizaj (26) und Viktor Jurk (21) Berufsboxer sind. Während für Viktor Jurk in diesem Frühjahr ein Promoter gefunden werden soll, ist die Ringrückkehr für Kadiru, Pervizaj und Zani für März geplant.

Pervizaj, der bei der Managementfirma Pyx unter Vertrag steht, hat von 18 Profikämpfen 17 gewonnen, „für ihn sollte dieses Jahr eine EM das Ziel sein“, sagt Morales. Kadiru, der seinen DM-Titel letztmals im Oktober verteidigt hatte und für den Magdeburger SES-Stall in den Ring steigt, soll nach zwölf Siegen aus zwölf Profikämpfen ebenfalls in Richtung kontinentale Spitze entwickelt werden. Morales: „Dazu braucht er internationale Herausforderungen. Vier, fünf Kämpfe, dann ist er bereit für eine EM.“

Boxen: Ammar Riad ist ein Sonderfall

Ein Sonderfall ist Ammar Riad. Der 26-Jährige hatte im vergangenen August bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio das Viertelfinale erreicht und war anschließend ins Profilager gewechselt. Der gebürtige Iraker will nun mindestens bis zu den Spielen 2024 in Paris zwei­gleisig fahren.