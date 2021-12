Hamburger Projektentwickler unterstützt Felix Sturm

Hamburg. Der Hamburger Projektentwickler Ludger Inholte unterstützt mit seinem Immobilienunternehmen LIP den früheren Mittel- und Supermittelgewichtsweltmeister Felix Sturm (42).

Der Kölner will am 26. März in Dortmund gegen den Ungarn Istvan Szili (38) einen WM-Ausscheidungskampf beim nachrangigen Weltverband IBO bestreiten.

Mit dem Hamburger Universum-Stall, für den er nach seiner Haftentlassung ein Comeback gegeben hatte, arbeitet Sturm nicht mehr zusammen.