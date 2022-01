Labbadia soll in Italien Trainer zweier Ex-HSV-Profis werden

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 17. Januar 2021:

Labbadia geht in die Serie A

Der ehemalige HSV-Trainer Bruno Labbadia wird nach einem Bericht von Sport1 Trainer des italienischen Erstligisten CFC Genua. Der 55-Jährige tritt demnach beim Abstiegskandidaten der Serie A die Nachfolge von Andrej Schewtschenko an, der jüngst beurlaubt wurde.

Labbadia galt bereits seit Tagen als Favorit auf den Job in Genua. Laut Sport1 erhält er einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Eine Bestätigung des Tabellenvorletzten stand am Dienstagvormittag noch aus.

Der langjährige Bundesligaprofi war seit seiner Trennung von Hertha BSC im Januar 2021 fast ein Jahr ohne Anstellung. Zuvor hatte er in der Bundesliga auch Bayer Leverkusen, den VfB Stuttgart und VfL Wolfsburg trainiert.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Den HSV rettete Labbadia 2015 aus einer schier aussichtslosen Situation heraus noch vor dem Abstieg. Bei Genua würde er auf die ehemaligen HSV-Profis Valon Behrami und Milan Badelj treffen. Labbadia wurde in Darmstadt als Sohn italienischer Gastarbeiter geboren und spricht italienisch.

2015 trainierte Bruno Labbadia auch Valon Behrami (hinten l.). In Genua wäre er erneut Chef des inzwischen 36 Jahre alten Schweizers.

Foto: Imago/Michael Schwarz

Trotz Zwayer-Aussagen: Hoyzer-Fall ruht

Trotz der neuen Einlassungen von Schiedsrichter Felix Zwayer hinsichtlich seiner Verstrickung in den Manipulationsskandal um seinen früheren Kollegen Robert Hoyzer sieht die Sportgerichtsbarkeit des DFB keinen Handlungsbedarf. „Der Fall ist rechtskräftig abgeschlossen. Es gibt für die Sportgerichtsbarkeit keine Veranlassung, den Fall noch einmal aufzurollen“, sagte der Sportgerichts-Vorsitzende Hans E. Lorenz dem SID: „Ein Wiederaufnahmeverfahren könnte es nur dann geben, wenn es eine neue Beweislage geben würden. Davon kann aber keine Rede sein.“

Zwayer hatte zuvor bestritten, dass er einst von Hoyzer oder einer anderen Person Geld angenommen habe, um ein Spiel zu manipulieren. „Mir wurde niemals Geld angeboten, mir wurde niemals offenkundig von einer beabsichtigten oder durchgeführten Spielmanipulation berichtet“, sagte der Berliner bei Sky: „Ich habe von Robert niemals Geld für irgendeine Beteiligung an irgendeiner Manipulation eines Spiels erhalten.“

Damit widerspricht Zwayer der Aktenlage rund um den Hoyzer-Skandal im Jahr 2004. Derzufolge hat Zwayer als Assistent Geld von Drahtzieher Hoyzer angenommen. Später deckte Zwayer den Skandal mit auf, eine Manipulation wurde ihm trotz Sperre nie nachgewiesen. Allerdings wurde Zwayer damals nicht wegen der angeblichen Annahme des Geldes gesperrt, bei dem seine Aussage gegen die Hoyzers stand. Die Strafe erhielt Zwayer, weil er sein Wissen über die Manipulationen Hoyzers nicht umgehend offenbart hatte.

Rose hofft auf Rückkehr von Schiedsrichter Zwayer Rose hofft auf Rückkehr von Schiedsrichter Zwayer

Modeste will Baumgarts Pokaltraum erfüllen

Torjäger Anthony Modeste und seine Kollegen bei Fußball-Bundesligist 1. FC Köln gehen mit einer besonderen Motivation ins DFB-Pokal-Achtelfinale am Dienstagabend (18.30 Uhr/Sport1 und Sky sowie im Liveticker auf abendblatt.de) gegen den HSV: Die Geißbock-Elf will ihren Trainer Steffen Baumgart der Erfüllung seines Traumes einer Endspielteilnahme am Familienwohnsitz Berlin einen Schritt näher bringen.

„Der Trainer hat einen großen Wunsch und: möchte in seiner zweiten Heimat Berlin unbedingt mal im Finale stehen. Diesen Wunsch wollen wir ihm als Mannschaft erfüllen“, verriet Modeste in einem Sport1-Interview im Vorfeld des Spiels.

Anthony Modeste traf mit dem 1. FC Köln im Februar 2017 schon einmal in einem Pokal-Achtelfinale auf den HSV – das Duell im Volksparkstadion entschieden die Gastgeber damals mit 2:0 für sich.

Foto: Witters

Die Einsatzbereitschaft für Baumgart kommt gerade bei dem Franzosen nicht von ungefähr. „Unsere Beziehung ist jetzt nicht wie Vater und Sohn, aber es geht schon ein bisschen in die Richtung, beschrieb der 33-Jährige seine Beziehung zum FC-Coach: “Ich spüre enormes Vertrauen von ihm. Unser Verhältnis ist wirklich sehr gut. Er erklärt mir viel, spricht mir in jedem Training Mut zu, sagt aber auch deutlich, wenn ich etwas falsch mache. Er weiß genau, wie er mich zu nehmen hat. Ich versuche das in mich gesteckte Vertrauen mit Toren zurückzuzahlen.“

Vor diesem Hintergrund auch nur noch wenig überraschend gab sich Modeste auch als Fan von Baumgarts Marotten und Spleenen zu erkennen: Die zuletzt immer öfter thematisierte Schiebermütze des FC-Trainers hält der Stürmerstar für „Kult - weil die so cool ist“. Auch mit Baumgarts Hang zur Sammlung von Trikots gegnerischer Topspieler wie zuletzt von Bayern Münchens Nationaltorwart Manuel Neuer hat Modeste kein Problem: „Er liebt den Fußball und ist nicht nur Trainer, sondern Fan. Er sammelt Trikots. Wenn er ein Neuer-Trikot bekommen kann, warum nicht? Ich finde das cool. Wenn es sein Traum ist, Trikots von großen Spielern zu schnappen, dann soll er das machen“, meinte der Angreifer weiter.

Baumgarts Eigenarten passen nach Modestes Ansicht ideal zum Kölner Chefcoach: „Er ist ein cooler Trainer, der entspannt ist und ganz genau weiß, was er will. Wir können viel lachen mit ihm, aber er kann auch hart zu uns sein. Mit seiner Art passt er perfekt zum FC.“

Stolperstein HSV? Baumgart stellt klar: "Wir sind der Favorit" Stolperstein HSV? Baumgart stellt klar: "Wir sind der Favorit"

Lewandowski: Beide Titel „unglaublich gut“

Für Stürmerstar Robert Lewandowski sind die beiden Auszeichnungen zum Weltfußballer für die Jahre 2020 und 2021 „schwer“ zu vergleichen. „Beide Momente sind unglaublich gut“, sagte der Stürmer des FC Bayern in einem Fifa-Interview nach seiner Kür am Montagabend während einer Online-Gala. „Ich wollte immer mein Bestes zeigen.“ Er freue sich immer über individuelle Preise, weil diese auch „bedeuteten, dass die Mannschaft gewonnen hat“, sagte der Pole.

Ein großes Ziel sei für ihn nun die Qualifikation mit seinem Heimatland für die WM in Katar (21. November bis 18. Dezember). Polen spielt in den Playoffs Ende März zunächst gegen Russland. „Das wird nicht einfach, aber wir sind bereit“, sagte der 33 Jahre alte Lewandowski.

Titel verteidigt: Lewandowski erneut Weltfußballer Titel verteidigt: Lewandowski erneut Weltfußballer

Werner musste beim Treppensteigen schnaufen

Nationalspieler Timo Werner ist durch seine Corona-Infektion Ende vergangenen Jahres körperlich sehr beeinträchtigt worden. Wie der 25 Jahre alte Profi des FC Chelsea im Interview des TV-Senders Sky Sport erläuterte, habe ihn das Virus „schon ein bisschen schlimmer erwischt, und da bin ich auch froh, dass mich die medizinische Abteilung eher langsam wieder an den Spielbetrieb herangeführt hat“.

Der Verlauf sei bei ihm so ähnlich wie bei Bayern-Profi Joshua Kimmich gewesen, er habe vier, fünf Tage langsames Aufbautraining gemacht, um in die Belastung zu kommen. Schwierig sei gewesen, „zehn Tage gar nichts zu machen: Bei mir war eher das Hauptproblem, dass ich beim Treppensteigen ziemlich schnaufen musste, was für einen Fußball ungewöhnlich war“, sagte Werner, der bisher 47 Spiele in der deutschen Nationalmannschaft absolvierte. Wenn er in einem Büro tätig wäre, hätte er locker nach sieben Tagen wieder die Arbeit aufnehmen können, aber „als Hochleistungssportler war das einfach nicht möglich“, unterstrich Werner.

Der Ex-Leipziger war am 16. Dezember positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wegen der Infektion hatte er zu Beginn des Jahres das Top-Duell der Premier League gegen den FC Liverpool verpasst, in dem sich die beiden Manchester-City-Verfolger 2:2 getrennt hatten. In der Tabelle liegen die Londoner derzeit mit 43 Zählern auf Platz drei und haben 13 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Man City.

Tuchel will Club-WM: „Alles daran setzen“

Der neue Welttrainer Thomas Tuchel strebt nach seiner Auszeichnung durch die Fifa den nächsten Titel an. „Das Privileg zu haben, Europa zu vertreten, werden wir sehr, sehr ernst nehmen“, sagte der Coach des FC Chelsea im Interview des Weltverbands nach seiner Kür zum besten Trainer des Jahres 2021 am Montagabend während einer Online-Gala mit Blick auf die anstehende Club-WM. „Wir werden alles daran setzen, den Titel zu holen. Da kann sich jeder drauf verlassen.“

Das Turnier mit sieben Mannschaften in den Vereinigten Arabischen Emiraten vom 3. bis zum 12. Februar werde „eine tolle Erfahrung“, sagte Tuchel. Chelsea tritt als amtierender Sieger der europäischen Champions League an, der Gewinner der Fifa-Veranstaltung beerbt den FC Bayern als Titelträger.

Seine Wahl zum Welttrainer des Jahres fühle sich „unglaublich“ an, sagte Tuchel, der die Blues erst vor gut einem Jahr übernommen und dann zum Triumph in der Königsklasse geführt hatte. „Ich weiß, wem ich es zu verdanken habe. Das ist ein Team-Award, das ist keine One-Man-Show, für keinen einzigen Trainer.“ Chelsea verkörpere das, „was man von außen auch wahrnimmt. Wir wollen um jeden Titel kämpfen, in jedem Spiel um den Sieg kämpfen.“

WM-Quali: Bolivien von Corona geplagt

Rund zehn Tage vor den anstehenden WM-Qualifikationsspielen in Südamerika sind zwei weitere bolivianische Nationalspieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bruno Miranda und Daniel Vaca hätten keine Symptome und eine geringe Viruslast, hieß es in einer Mitteilung des Bolivianischen Fußballverbandes (FBF). Innerhalb von 48 Stunden würden sie einen neuen PCR-Test machen.

Damit stieg die Zahl der Corona-Fälle in der Nationalmannschaft Boliviens und deren Umfeld zum Auftakt der Vorbereitung auf die WM-Quali erneut an. Der Verband hatte zuvor bereits mitgeteilt, dass das Virus bei Alexis Ribera und einem Mitglied des Ärzteteams festgestellt worden sei. Der Club Bolívar aus La Paz, der acht Nationalspieler stellt, gab ohne Nennung von Namen bekannt, fünf unter ihnen seien positiv getestet worden.

Bolivien trifft in Barinas am 28. Januar auf Venezuela und in La Paz am 1. Februar (jeweils Ortszeit) auf Chile. In der Südamerika-Qualifikation für die WM in Katar in diesem Jahr liegt Bolivien (15 Punkte) vor Paraguay (13) und Venezuela (7) auf dem achten Platz. Das Elf-Millionen-Einwohner-Land hatte zuletzt unter anderem angesichts der Omikron-Variante Höchstmarken bei den Neuinfektionen verzeichnet.

Matthäus von Bundesliga-Trio enttäuscht

Für Lothar Matthäus sind Borussia Mönchengladbach, der VfL Wolfsburg und Hertha BSC die größten Enttäuschungen der bisherigen Bundesligasaison. „Alle drei Clubs müssten von ihren finanziellen Möglichkeiten, den sportlichen Voraussetzungen sowie den Ambitionen, weitaus höher in der Tabelle stehen als sie es aktuell tun“, schrieb der Sky-Experte in seiner Kolumne „So sehe ich das“.

Demnach müssten alle drei Vereine „höllisch aufpassen, dass sie nicht noch weiter abrutschen und es in ein paar Wochen ausschließlich um Abstiegskampf geht“.

Den Umgang der kriselnden Gladbacher mit dem scheidenden Abwehrchef Matthias Ginter kann Matthäus nicht nachvollziehen. Die Fohlen würden trotz Krise aus ihm „unerklärlichen Gründen“ auf einen ihrer besten Spieler verzichten. Ginter, der zuletzt angekündigt hatte, Gladbach im Sommer zu verlassen und in der Folge auf der Ersatzbank schmorte, verhalte sich „vorbildlich“, findet Matthäus.

Zahlen, bitte! Der Bundesliga-Check zum 19. Spieltag Zahlen, bitte! Der Bundesliga-Check zum 19. Spieltag