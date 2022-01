1. FC Köln stellt vor HSV-Duell einen Nationalspieler frei

Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 16. Januar 2021:

Mainz stichelt gegen Bochums Polter

Hart auf hart geht es im DFB-Pokal zu. Besonders hart wahrscheinlich in der Achtelfinal-Partie der Bundesligisten VfL Bochum gegen FSV Mainz 05. Und da am härtesten wohl im Duell Stürmer Sebastian Polter gegen Abwehrspieler Stefan Bell.

Vor der Neuauflage am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) drei Tage nach dem Aufeinandertreffen in der Bundesliga stichelte der Mainzer Trainer Bo Svensson in Richtung des VfL-Torjägers: „Es ist ein Brett, gegen Poldi zu spielen. Er teilt aus, er steckt auch ein. Im Strafraum fällt er halt sehr theatralisch hin für einen, der 95 Kilo wiegt.“

Nach Bochumer Angaben wiegt Polter allerdings nur 92 Kilo. Dieser hatte beim 1:0-Sieg der Rheinhessen am Sonnabend in der Bundesliga einen Elfmeter gegen Bell rausgeholt, scheiterte vom Punkt dann aber an Torhüter Robin Zentner. Bell und Polter (beide 30) beharkten sich mit viel Leidenschaft und Einsatz. Die beiden kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten am Bruchweg, als Polter von 2013 bis 2015 in Mainz spielte. „Gefühlt ist er nochmal zehn Kilo schwerer und stabiler geworden, als er damals war“, sagte Bell.

Köln stellt Katterbach für Gespräche frei

U21-Nationalspieler Noah Katterbach wird den 1. FC Köln in der Winterpause mit großer Wahrscheinlichkeit verlassen. Der Club stellte den 20-Jährige am Montag vom Training frei, damit dieser Gespräche mit interessierten Vereinen führen könne.

Zuletzt spielte Katterbach in den Planungen von FC-Coach Steffen Baumgart keine Rolle mehr. Möglich erscheint ein Leihgeschäft, um dem Linksverteidiger Spielpraxis zu verschaffen. Als möglicher neuer Arbeitgeber wird in den Medien der FC Basel gehandelt.

Am Dienstag tritt der 1. FC Köln im Achtelfinale des DFB-Pokals zu Hause gegen Zweitligist HSV an (18.30 Uhr/im Liveticker auf abendblatt.de).

Baumann schließt nahtlosen Wechsel aus

Werder Bremens Sportchef Frank Baumann will sich mit einer Entscheidung über seine Zukunft beim Zweitligisten Zeit lassen. „Wir haben uns nie festgelegt und werden das auch weiterhin nicht tun. Ich will Ende Januar nicht als die Deadline setzen“, sagte Baumann dem „Kicker“ (Montag).

Der Vertrag des 46-Jährigen läuft im Sommer aus. „Wie immer gehören zwei Seiten dazu. Die Frage ist, ob der Verein das möchte, ob ich mich weiterhin in dieser Position sehe und ob wir uns auf eine inhaltliche und strategische Ausrichtung verständigen“, sagte Baumann. Der ehemalige Werder-Profi ist seit 2016 Geschäftsführer Sport des Clubs.

So oder so – einen nahtlosen Wechsel zu einem anderen Verein schließt Baumann nach fast 23 Jahren bei Werder aus. „Ich werde eine Auszeit von mindestens einem Jahr einlegen“, sagte der Ex-Nationalspieler. Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn 2009 sowie in der Saison 2015/16 hatte der Ehrenspielführer der Hanseaten eine längere Zeit pausiert, um dann wieder einzusteigen.

Baumann traf sich schon früh mit Werner

Mit dem aktuell so erfolgreichen Bremer Trainer Ole Werner traf sich Baumann bereits zum ersten Mal, als dessen Vorgänger Markus Anfang noch im Amt war. Auch das schilderte der Werder-Geschäftsführer Sport im „Kicker“-Interview.

„Als im Mai klar war, dass Florian Kohfeldt nicht unser Trainer bleibt, haben wir erstmals bei Ole vorgefühlt“, sagte Baumann. „Allerdings hat mit ihm persönlich kein Gespräch stattgefunden, weil er sich mit Kiel auf die laufende Saison konzentrieren wollte. Wir brauchten aber eine schnelle Entscheidung.“ Damals habe man aber vereinbart, „dass wir uns mal unverbindlich kennenlernen wollen, obwohl uns klar war, dass wir mit Markus einen guten Trainer hatten.“

Dieses Treffen fand im Frühherbst statt. „Seinerzeit gab es noch keinerlei Hintergedanken, dass Ole vielleicht mal der nächste Werder-Trainer wird“, sagte Baumann. „Wir wollten uns bewusst zu einem Zeitpunkt treffen, als wir uns nicht auf Trainersuche befanden. Wir haben uns mehrere Stunden über die Situation in Kiel, über Fußball generell und seine Arbeitsweise ausgetauscht.“

Der 33 Jahre alte Werner hörte im September als Trainer bei Holstein Kiel auf und wurde Ende November Anfangs Nachfolger in Bremen. Anfang trat bei Werder zurück, weil die Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen der Nutzung eines gefälschten Impfausweises ermittelte.

Kringe erwartet „heißen Ritt am Millerntor“

Ex-Profi Florian Kringe erwartet für den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund im DFB-Pokal-Achtelfinale beim Zweitligisten FC St. Pauli eine schwierige Aufgabe. „Ich denke, es wird ein heißer Ritt am Millerntor“, sagte er dem SID am Rande eines Termins mit dem Pokal-Partner Ergo. Kringe spielte elf Jahre lang in Dortmund und verbrachte seine letzten Karriere-Jahre bei St. Pauli.

„Natürlich gibt es ein Leistungsgefälle, aber Überraschungen gibt es immer wieder. St. Pauli hat viel Selbstvertrauen“, sagte Kringe vor der Partie am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky). Den BVB sieht er nach dem frühzeitigen Aus von Rekord-Titelträger Bayern München als „einen der Favoriten“ auf den Titel.

Die bisherige Saison der Dortmunder beurteilt Kringe als wechselhaft. „Es waren tolle Spiele dabei, in denen man erkennen konnte, wie Marco Rose spielen lassen will und was die Mannschaft zu leisten im Stande ist. Aber es gab auch ernüchternde Auftritte“, sagte er: „Sie sind offenbar immer noch sehr in der Findungsphase und sehr abhängig von Spielern wie Erling Haaland.“

Dennoch traut Kringe den Dortmundern zu, die Meisterschaft noch spannend zu machen. „Die Bayern sind nicht so stabil wie in den letzten Jahren“, sagte der 39-Jährige: „Aber wenn es so sein sollte, muss der BVB da sein und braucht mehr Konstanz als in der Hinrunde.“

Osnabrücker Eigengewächs verlässt VfL

Angreifer Hakim Traoré wechselt vom Drittligisten VfL Osnabrück zum Nachbarclub Sportfreunde Lotte aus der Regionalliga West.

„Für einen jungen Spieler wie Hakim ist Spielpraxis ein elementarer Grundstein zur Weiterentwicklung. Diese konnten wir ihm beim VfL nicht garantieren. Dementsprechend können wir seinen Wechselwunsch nachvollziehen. Mit der Vertragsauflösung entsprechen wir damit dem Wunsch des Spielers“, sagte Sportdirektor Amir Shapourzadeh.

Der 20 Jahre alte Traoré spielte seit 2012 in mehreren Jugendteams des VfL. In der Saison 2020/21 wurde er an den VfB Oldenburg ausgeliehen.

Sampdoria trennt sich von Coach D'Aversa

Der italienische Erstligist Sampdoria Genua hat sich von seinem Trainer Roberto D'Aversa getrennt. Der ligurische Club zog damit die Konsequenzen aus der 1:2-Pleite im Heimspiel gegen den FC Turin am Sonntag.

Sampdoria belegt derzeit mit 20 Punkten Platz 15 der Serie-A-Tabelle. Als Nachfolger ist Trainer Marco Giampaolo im Gespräch, der den Club bereits von 2016 bis 2019 betreut hatte.