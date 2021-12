Schwarzer Tag für Tuchel: Niederlage und Havertz verletzt

Der Fußball-Ticker am Sonnabend, den 4. Dezember 2021:

Tuchels Chelsea kann Führungen nicht halten

Trainer Thomas Tuchel droht mit seinem FC Chelsea der Verlust der Tabellenführung in der Premier League und ein Ausfall des deutschen Nationalspielers Kai Havertz. Der Spitzenreiter verlor zum Auftakt des 15. Spieltages in der englischen Meisterschaft trotz zweimaliger Führung mit 2:3 (2:1) bei West Ham United.

Thiago Silva (28. Minute) und Mason Mount (44.) hatten die Blues mit ihren Treffern jeweils in Front gebracht. Arthur Masaku (87.) erzielte den Siegtreffer für den Tabellenvierten, nachdem zuvor Manuel Lanzini (40.) per Foulelfmeter und Jarrod Bowen (56.) jeweils ausgeglichen hatten. Durch die Niederlage können sowohl Manchester City als der FC Liverpool bei eigenen Siegen an den Londonern vorbeiziehen.

Nationalspieler Kai Havertz musste bei Chelseas bitterter Pleite igegen West Ham verletzt ausgewechselt werden.

Havertz war in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gefoult worden. Nach einer Behandlungspause blieb der 22-jährige Offensivspieler zum zweiten Durchgang in der Kabine. Für ihn kam Stürmer Romelu Lukaku ins Spiel.

Mainzer Doppelschlag sorgt für Bestmarken

Der schnelle Mainzer Doppelschlag hat am Sonnabend für mehrere Bestmarken in der Bundesliga gesorgt. Die 05er gingen am 14. Spieltag gegen den VfL Wolfsburg nach Toren von Jonathan Burkardt (2. Minute) und Anton Stach (4.) früh mit 2:0 in Führung. Es war das schnellste 2:0 in dieser Saison. Zudem war es die schnellste 2:0-Führung für die Mainzer in ihrer Bundesliga-Geschichte. Zuletzt hatte in der höchsten deutschen Spielklasse RB Leipzig im November 2019 beim SC Paderborn (3:2) so früh mit zwei erzielten Treffern geführt.

Bayern-Frauen mühelos an die Bundesliga-Spitze

Die Frauen des FC Bayern München haben die Bundesliga-Spitze zurückerobert. Der deutsche Meister setzte sich souverän mit 7:1 (5:0) gegen Bayer Leverkusen durch. Allerdings könnte der VfL Wolfsburg mit einem Sieg an diesem Sonntag daheim gegen den Aufsteiger FC Carl Zeiss Jena Platz eins wieder übernehmen.

Im ersten Spiel nach der Länderspielpause gingen die Gastgeberinnen schon in der zweiten Minute durch Linda Dallmann in Führung. Die Leverkusenerinnen hatten große Probleme und kassierten durch Lea Schüller das 0:2 nach nicht einmal einer Viertelstunde. Bis zum Pausenpfiff legten Maximiliane Rall (23.), Giulia Gwinn (27.) und Schüller (29.) nach. Torhungrig und dominant blieben die Bayern auch nach dem Seitenwechsel. Viviane Asseyi (62.) und Rall (64.) erhöhten. Aber auch Leverkusen durfte einmal jubeln, denn Amira Arfaoui setzte den Schlusspunkt zum 7:1 (75.).

Rolfes: Völler-Nachfolge keine Belastung

Simon Rolfes sieht seinem Wechsel auf den Posten des Geschäftsführers Sport bei Bayer Leverkusen als Nachfolger von Rudi Völler eher mit „Vorfreude als Belastung“ entgegen. Er arbeite schon seit drei Jahren mit Völler zusammen, sagte der Sportdirektor bei Sky vor dem Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth. „Wir haben viel auch aufgebaut an Strukturen, die langfristig Bayer 04 helfen sollen. Und von daher freue ich mich, das weiterzuführen und das weiter voranzutreiben“, sagte der frühere Nationalspieler.

Rolfes ist seit 2018 Sportdirektor in Leverkusen und quasi der zweite Mann hinter Völler. Dort hatte sich der 39-Jährige in dieser Rolle mehr und mehr emanzipiert. Nun rückt er ab dem 1. Juli 2022 an die Seite von Fernando Carro, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung.

Völler (61), Weltmeister von 1990, hatte schon zuvor angekündigt, nach insgesamt 21 Jahren in führender Position seinen Posten als Sportchef zur Verfügung zu stellen. Völler bleibt dem Verein jedoch erhalten und fungiert ab dem 1. Juli 2022 als Mitglied des Gesellschafterausschusses und offizieller Botschafter des Vereins.

Mainz-Boss: Corona-Regeln problematisch

Stefan Hofmann hätte sich als Vorstandschef des FSV Mainz 05 eine schnellere Entscheidung der Politik bei den Corona-Beschränkungen gewünscht. „Insgesamt muss die Politik auf die steigende Inzidenz reagieren. Da haben wir komplettes Verständnis. Etwas früher, etwas vorausschauender, dass es planbar ist, das würden wir uns alle wünschen“, sagte Hofmann dem TV-Sender Sky.

Beim Heimspiel gegen Wolfsburg (siehe auch diesen Eintrag) durften am Sonnabend maximal 10.000 Zuschauer ins Stadion. „Wir haben fünfmal unterschiedliche Rahmenbedingungen für unsere Heimspiele. Wir gehen professionell damit um. Wir sind sehr routiniert in der Umsetzung der Regeln. Dieses Mal von Freitag, wo die Corona-Schutzverordnung veröffentlicht wurde, bis heute, war relativ kurz“, ergänzte Hofmann.

In der Bund-Länder-Runde mit der scheidenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem designierten Nachfolger Olaf Scholz (SPD) sowie den Länderchefs wurde zuvor eine deutliche Reduzierung der Zuschauerzahl für überregionale Sport-, Kultur- und ähnliche Großveranstaltungen beschlossen. Demnach dürfen in Fußballstadien maximal noch 15 000 Fans. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) von Rheinland-Pfalz hatte sich für eine etwas strengere Grenze von maximal 10.000 ausgesprochen.

Paderborn vorerst vor 5200 Zuschauern

Zweitligist SC Paderborn kann im kommenden Heimspiel am 11. Dezember (13.30 Uhr/Sky) gegen Darmstadt 98 vorerst vor 5200 Zuschauern spielen. Die Ostwestfalen einigten sich laut eigenen Angaben mit den Behörden auf diese Zahl, wobei die Fans ausschließlich Sitzplätze einnehmen dürfen.

Es gelten auf den Rängen die 2G-Regel, so der SCP, im VIP-Bereich die 2G-Plus-Regel (Immunisierungsnachweis - geimpft oder genesen - und zusätzlich negativer Testnachweis). Die Dauerkarten-Inhaber haben ein exklusives Vorverkaufsrecht, das in zwei Phasen umgesetzt werden soll.

Nagelsmann: „Wichtig, meine Meinung zu äußern“

Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann will sich weiter zu kritischen Themen äußern. „Ich will mich ja hier nicht nur ins Sonnenlicht stellen, kritische Themen gehören dazu. Nicht jeder klatscht mir dann Applaus für meine Meinung. Aber davon lebt die Demokratie“, sagte der 33-Jährige der „Welt am Sonntag“. Es sei sein Anspruch, sich auch mit Dingen zu befassen, die außerhalb des Rasens bei seinem Arbeitgeber passieren. „Und wenn ich zum Thema Impfen, zur Jahreshauptversammlung und zu der Debatte um das Thema Katar gefragt werde, finde ich es wichtig, meine Meinung zu äußern.“

In Zeiten der Sozialen Medien habe er zwar schon Angst vor Reaktionen bei kontroversen Themen. „Aber die Reaktionen kann ich so oder so nicht verhindern. Man kann es nicht allen Menschen recht machen. Ich muss ein bisschen was aushalten – und nicht alles lesen“, sagte der Fußballlehrer. Manchmal scrolle er durch die Kommentare auf seinem Instagram-Account: „Dabei wird man nicht glücklich. Die persönlichen Begegnungen sind für mich viel mehr wert.“

Dass er mal mit dem Skateboard um den Trainingsplatz fährt, locker mit seinen teils älteren Stars umgeht, sei sein Naturell. „Ich bin ein lebensfroher Mensch und habe mir keinen Katalog aufgeschrieben, in dem steht, was ein Bundesligatrainer machen darf und was nicht. In erster Linie bin ich als Mensch auf dieser Welt, nicht als Trainer“, erklärte Nagelsmann. Das Fundament effizienter und erfolgreicher Arbeit sei Freude, aber er wisse genau, wann es drauf ankommt.

Nagelsmann will die Alpen überqueren

Für seine Zukunft hat der Bayer, der sich die nächsten acht bis zehn Jahre auf jeden Fall als Trainer sieht, ungewöhnliche Pläne. So will er zu Fuß und mit einem Zelt im Gepäck die Alpen überqueren. „Zudem würde ich gern eine Schreiner-Lehre oder Koch-Lehre absolvieren. Unabhängig davon, ob ich je in einem dieser Berufe arbeiten werde“, sagte Nagelsmann und ergänzte: „Wenn ich erst mit 70 Jahren als Trainer aufhöre, weiß ich nicht, ob ich noch mit dem Wellenreiten in Portugal beginnen kann.“ Das sei unter anderem sein Traum.

Ein Engagement im Ausland brauche er für eine erfüllte Karriere nicht: „Für mich wäre es auch okay, wenn ich in Deutschland bleibe. Für mein Lebensglück brauche ich keine Auslandsstation.“

Union-Torwart Luthe: Patzer hilft guter Sache

Mit seinen lilafarbenen Handschuhen wollte Andreas Luthe für eine gute Sache werben – doch nochmal überstreifen wird er sie wohl nicht. „Mir haben sie nicht so viel Glück gebracht, aber hoffentlich bringen sie den Menschen Glück, die ich damit in den Fokus rücken wollte“, sagte der Torhüter von Union Berlin: „Wenn das passiert, bin ich absolut glücklich.“

Der sonst so sichere Rückhalt hatte beim 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen RB Leipzig beim zwischenzeitlichen Ausgleich durch Christopher Nkunku gepatzt, als er den Ball nach einem Aufsetzer über eben jene lila Handschuhe flutschen ließ. Mit der auffälligen Farbe wollte er am Internationalen Tag für Menschen mit Behinderungen die globale „PurpleLightUp“-Kampagne unterstützen.

Dies sei „ein guter und wichtiger Anlass, dass wir uns gemeinsam für Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen einsetzen, die von Behinderungen betroffen sind“, schrieb der sozial sehr engagiere Fußballprofi im Vorwort des Stadionheftes. Er wünsche sich, „dass es uns allen gemeinsam gelingt, dem anspruchsvollen Ziel der Inklusion Stück für Stück näherzukommen“.

Durch seinen ungewollten Fauxpas wurde das Thema sogar noch etwas mehr in die Öffentlichkeit getragen. Da Timo Baumgartl noch der 2:1-Siegtreffer gelang, konnte Luthe mit dem Fehler sehr gut leben.

