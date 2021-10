Duell der Sieglosen: Futsal-Derby in Hamburg

Hamburg. Derbystimmung in Hamburg. Doch dieses Wochenende geht es nicht um die Fußballer des HSV oder des FC St. Pauli. Am heutigen Sonnabend um 18 Uhr (CU Arena, Am Johannisland in Neugraben) sind die Futsaler der HSV Panthers bei den Billstedter Wakka Eagles zu Gast – ein Hamburger Duell auf höchstem Liga-Niveau. Zuschauende sind nach der 3G-Regel zugelassen.

Drei Niederlagen in drei Spielen, der drittletzte Tabellenplatz: So hat sich das Team um Spielertrainer Michael Meyer den Start in die neu gegründete Futsal-Bundesliga nicht vorgestellt. Für die Panthers ist das Derby die Chance, den verpatzen Saisonstart wiedergutzumachen. Tobias Lietz, Teamleiter für Spitzensport beim HSV e.V., sieht in den Eagles einen Gegner, den man schlagen kann, ein „Duell auf Augenhöhe“ – die Billstedter haben ihre drei ersten Spiele schließlich ebenfalls verloren.

„Spezielle Atmosphäre" für Futsal-Derby erwartet

Auch aus einem anderen Grund hat das Duell Prestigecharakter: Der Sieger darf sich – vorerst – Hamburgs beste Futsal-Mannschaft nennen. Außerdem, sagt Lietz, kennen sich viele Spieler aus vergangenen Duellen sowie der Hamburger Auswahl, das werde für eine „ganz spezielle Atmosphäre“ sorgen. „Die Mannschaft, die damit am besten umgehen kann, wird das Spiel gewinnen“, vermutet er.

Die HSV-Panthers, deutscher Rekordmeister (2012, -13, -15, -16), tun sich in dieser Saison schwer, mit den größeren Teams mitzuhalten. „Man muss bedenken, dass wir mit Stuttgart (2:3) und Hohenstein-Ernstthal (0:3) gleich zu Beginn zwei starke Gegner hatten“, sagt Lietz. Schade sei es aber gewesen, den Saisonauftakt gegen Düsseldorf in Neugraben verloren zu haben (0:1).

HSV Panthers wollen in die Play-offs einziehen

Ob die Panthers in der Bundesliga an vergangene Erfolge anknüpfen können, bleibt abzuwarten. „Prinzipiell ist alles möglich“, sagt Lietz, „wir werden uns über die Saison hinweg noch mehr an das Niveau der Bundesliga anpassen müssen.“ Man wolle es aber mindestens unter die Top Acht schaffen, was einen Einzug in die Play-offs bedeuten würde. Da könnten die Panthers auch als Underdog für die eine oder andere Überraschung sorgen.

Futsal, das noch mal zum Verständnis, ist eine von dem Weltverband Fifa anerkannte Variante des Hallenfußballs. Gespielt wird auf Handballtore mit sprungreduziertem Ball. Die Teams stehen mit jeweils vier Spielern und einem Torwart auf dem Hallenlaminat, dieser kann aber gegen einen weiteren Feldspieler ausgetauscht werden.