Buchholz/Harburg. Das war ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt in der Regionalliga Nord. Mit 3:2 (1:2) haben die Futsaler des Buchholzer FC gegen Eintracht Braunschweig gewonnen. Groß waren danach die Erleichterung und der Jubel über den Heimsieg gegen einen Gast, der sich Platz drei als Saisonziel auf die Fahnen geschrieben hatte. Es war eine beeindruckende Vorstellung der Buchholzer, die unermüdlich vom Fanblock auf der Tribüne angefeuert und zum Erfolg getragen wurde.

Noch zwei Spiele sind in dieser Saison zu absolvieren

Ob das nun schon den Klassenerhalt bedeutet, wusste Bahittin „Buddy“ Saclik unmittelbar nach dem Schlusspfiff nicht zu sagen. Saclik, der gemeinsam mit Markus Hehr die BFC-Futsaler betreut, leistete das Coaching diesmal allein. Und nach einem kurzen Augenblick des Überlegens war Saclik dann doch zuversichtlich, dass der Buchholzer FC auch kommende Saison in der höchsten deutschen Futsal-Liga spielen wird. „Eigentlich müsste es jetzt reichen“, sagte er.

Was ein Blick auf die Tabelle unterstreicht. Bei zwei ausstehenden Saisonspielen beträgt der Vorsprung des BFC auf den ersten von zwei Abstiegsplätze vier Punkte. Und in einer Woche ist auswärts mit Hannover 96 das Schlusslicht der nächste Gegner des BFC. Am letzten Spieltag kommt zwei Wochen später der Tabellenzweite FC Fortis Hamburg in die Nordheidehalle, der – soviel steht bereits fest – gemeinsam mit den übermächtigen HSV Panthers an der deutschen Meisterschaft teilnehmen wird.

Relegationsrunde als zusätzliche Chance zum Klassenerhalt

Aber selbst wenn es für die Buchholzer zwei Niederlagen hageln würde und sie Vorletzter würden, bedeutet das nicht den Zwangsabstieg. Die beiden Tabellenletzten der Regionalliga Nord können in der Relegationsrunde mit potenziellen Aufsteigern aus vier norddeutschen Fußballverbänden ihren Startplatz in der Regionalliga verteidigen.

An eine Relegation verschwendeten die BFC-Futsaler nach dem hart erkämpften Erfolg gegen die Blau-Gelben aus Braunschweig keine Gedanken. Durch Melvin Krolikowski, der in der laufenden Saison Fußball für die SV Ahlerstedt/Ottendorf in der Landesliga Lüneburg spielt, gingen die Nordheider schon nach einer Minute in Führung, lagen nach einer Viertelstunde aber mit 1:2 zurück. Danach drängten sie die Gäste immer mehr in die Defensive, versäumten es aber trotz vieler Möglichkeiten, bis zur Pause den Ausgleich zu erzielen. Ein Freistoß von Dustin Jahn landete am Pfosten. Mit 1:2 ging es in die Pause.

Zwei rote Karten für die Gäste von Eintracht Braunschweig

Gleich nach dem Seitenwechsel brachten sich die Braunschweiger selbst um den möglichen Erfolg, als Jawid Haidari den davon eilenden Samir Rabbi durch einen Griff um den Körper zu Fall brachte und dafür die rote Karte kassierte. Patrik Krause vom Fußball-Kreisligisten TVV Neu Wulmstorf nutzte die numerische Überzahl und versenkte den Ball in der gleichen Minute zum 2:2 im gegnerischen Kasten. Nur zwei Minuten später war es erneut Krause, der das 3:2 nachlegte.

Die Aufregung und der Frust bei den Gästen waren danach so groß, dass sie sich nicht nur einen Wechselfehler leisteten, sondern noch einmal Rot einhandelten. Diesmal war es Braunschweigs Lluc Flores Nogues, der Samir Rabbi nur durch Klammern am Torerfolg hindern konnte und für dieses Vergehen die Spielfläche verlassen musste.

Dustin Jahn verhindert mit letztem Einsatz den Ausgleich

Am Ende waren die Buchholzer nur noch darauf bedacht, durch möglichst langen Ballbesitz den Vorsprung über die Zeit zu retten. Sie mussten aber nochmal alles geben. Wie beispielsweise Dustin Jahn, Oberligafußballer des TSV Buchholz 08, der eben noch auf das gegnerischen Tor geschossen hatte und dann den direkten Gegenzug der Gäste in letzter Sekunde mit vollem Körpereinsatz blockte. So verhinderte Jahn den bis zum Schluss möglichen Ausgleichstreffer Braunschweigs.

„Wir waren schon die letzten Spiele richtig gut und konnten das heute fortsetzen“, freute sich Bahittin Salcik. „Meine Mannschaft, aus der einige Spieler ja nur in der Kreisliga kicken, funktioniert und hat bis zum Schluss an sich geglaubt.“ Eintracht Braunschweig läuft nach der 2:3-Niederlage in Buchholz Gefahr, das selbst gesteckte Saisonziel zu verfehlen. Sie stehen zwar auf dem dritten Tabellenplatz, müssen sich aber den stark aufkommenden Futsalspielern des Harburger SC erwehren.

Sparta Futsal HSC gewinnt 16:6 gegen FC Maihan Hamburg

Mit einem 16:6 (7:2)-Kantersieg in der Sporthalle Kerschensteinerstraße gegen den FC Maihan Hamburg hat Sparta Futsal HSC mit jetzt ebenfalls 27 Punkten mit den Futsalern des einstigen deutschen Fußballmeisters Eintracht Braunschweig gleichgezogen. Jeweils vier Treffer für Harburg erzielten Ahmed Mhamdi und Mojtaba Mohammadi.