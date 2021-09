Türkei-Trainer – Ex-Star soll mit Stefan Kuntz konkurrieren

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 16. September 2021:

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Trotz Oktoberfest-Absage: Bayern spielt mit Wiesn-Trikot

Das berühmte Oktoberfest fällt in diesem Jahr pandemiebedingt aus – der FC Bayern wird am Sonnabend im Heimspiel gegen den VfL Bochum dennoch ein Wiesn-Trikot tragen. Damit will der deutsche Rekordmeister seine „Verbundenheit mit seiner Heimatstadt und ihren Traditionen ausdrücken und zeigen“, teilten die Münchner am Donnerstag mit.

Bayerisches Lebensgefühl: FC Bayern & adidas präsentieren Wiesn-Trikot.



Das Trikot kann ab sofort für 2 Tage exklusiv im Pre-Sale zunächst nur von FC Bayern Mitgliedern erworben werden, ab Samstag wird es dann für alle verfügbar sein. — FC Bayern München (@FCBayern) September 16, 2021

Da die Wiesn „zur bayerischen Lebensart gehört und fest in den Herzen verankert ist“, so die Bayern weiter, bringe der Klub mit Partner adidas ein Sondertrikot heraus. Das Dress ist in einem dunklen Grün gehalten mit goldenem Logo und Streifen. Das Logo wird zudem von Stickereien geziert, im Nackenbereich ist das Oktoberfest-typische Alpen-Edelweiß abgebildet.

Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann wird das Trikot einmalig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bochum tragen.

Kuntz konkurriert offenbar mit Schewtschenko

Der türkische Verband hat offenbar nicht nur Stefan Kuntz als möglichen neuen Nationaltrainer im Visier. Nach „Kicker“-Informationen befindet sich neben dem Coach der deutschen U21 auch Andrej Schewtschenko in der Auswahl. Der ehemalige Weltklassestürmer hatte Anfang August seinen Vertrag als ukrainischer Trainer nicht verlängert.

Am vergangenen Freitag hatte sich der türkische Verband von Senol Günes nach etlichen Misserfolgen getrennt. Dem 69 Jahre alten Coach wurde die sportliche Talfahrt in den vergangenen Wochen und Monaten zum Verhängnis. Auch die Qualifikation für die WM-Endrunde 2022 in Katar ist in Gefahr.

Goretzka verlängert langfristig bei Bayern

Nach Joshua Kimmich hat auch Leon Goretzka seinen Vertrag beim FC Bayern München langfristig verlängert. Der 26-Jährige unterschrieb nach längeren Verhandlungen bis 2026. Goretzkas bisheriger Vertrag beim deutschen Rekordmeister wäre am Saisonende ausgelaufen. Er wolle „weiter Geschichte schreiben. Mit diesem Verein, in dieser Ära ist alles möglich“, sagte Goretzka.

Einen ausführlichen Bericht zu Goretzkas Vertragsverlängerung lesen Sie hier.

Podolski nach Corona-Infektion noch geschwächt

Lukas Podolski fühlt sich nach überstandener Corona-Infektion noch nicht wieder in bester Verfassung. Durch die Quarantäne zu Hause sei er geschwächt, sagte der Fußball-Weltmeister von 2014 dem „Kicker“. „Ich konnte da relativ wenig trainieren. Deshalb werde ich erst nach der nächsten Länderspielpause wieder bei 100 Prozent sein“, fügte der Torjäger hinzu.

Podolski spielt derzeit in der polnischen Liga für Gornik Zabrze, kam aber wegen seiner im August festgestellten Infektion mit dem Coronavirus bisher nur zweimal für seinen neuen Club zum Einsatz.

Paris bangt um Stürmerstar Mbappé

Nach dem enttäuschenden Start in die Champions League droht Paris Saint-Germain ein Ausfall des französischen Weltmeisters Kylian Mbappé. Beim ersten gemeinsamen Königsklassen-Auftritt an der Seite von Superstar Lionel Messi wurde Mbappé kurz nach der Halbzeitpause des 1:1 beim FC Brügge angeschlagen ausgewechselt. „Er hat sich den Knöchel verdreht und hatte bereits Probleme an beiden Knöcheln“, sagte Trainer Mauricio Pochettino am Mittwochabend bei RMC Sport. „Wir werden am Donnerstag sehen, ob wir genauere Informationen haben werden.“

Das Star-Ensemble von PSG mit Neuzugang Messi, Mbappé und Neymar konnte noch nicht für den erwarteten Glanz sorgen. „Wir brauchen Zeit, damit sie ein Verständnis füreinander entwickeln“, sagte der Argentinier Pochettino. „Das ist klar und wir haben es bereits die vergangenen Tage gesagt. Wir müssen noch ein Team kreieren. Wir hatten keinen guten Abend. Wir müssen ruhig bleiben, weiter arbeiten und die Zeit nehmen, die wir brauchen. Es wird besser werden.“

WM alle zwei Jahre? UEFA meldet Gesprächsbedarf an

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat offenbar dringenden Redebedarf beim Weltverband FIFA wegen der angedachten Verkürzung des WM-Zyklus auf zwei Jahre angemeldet. Nach einem Treffen der 55 UEFA-Mitgliedsverbänden am Dienstag soll der Kontinentalverband einen „Brandbrief“ an FIFA-Boss Gianni Infantino geschickt haben. Dies berichtet die Süddeutsche Zeitung in ihrer Donnerstagsausgabe.

Das UEFA-Schreiben sei ein „durchdachter Gegenangriff, mühsam verpackt als Gesprächsangebot“, schreibt die SZ. Demnach soll die FIFA schnellstens ihren Plan zur Halbierung des bisherigen Abstands von vier Jahren zwischen WM-Endrunden offenlegen. „So ein Treffen ist unerlässlich, da, wie Sie wissen, keine Entscheidung in einer so wichtigen Sache getroffen werden kann ohne die einstimmige Zustimmung der europäischen Verbände und des europäischen Fußballs“, zitiert die SZ aus dem Brief.

Die seit Mai von Infantino verfolgte Verkürzung des WM-Zyklus wurde weltweit unterschiedlich aufgenommen. Nach der afrikanischen Konföderation CAF hatte sich am Dienstag auch die asiatische Dachorganisation AFC auf die Seite der FIFA geschlagen. Die UEFA sowie der Südamerika-Verband CONMEBOL positionierten sich klar dagegen.

Zum Fußball-Ticker von Mittwoch, den 15. September 2021