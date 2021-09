1500 Kilometer zusätzlich: Schult kritisiert DFB-Reisepraxis

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 14. September 2021:

Schult kritisiert DFB-Reisepraxis: nicht nachhaltig

Nationaltorhüterin Almuth Schult hat den Deutschen Fußball-Bund (DFB) für die Auswahl seiner Fluggesellschaft bei der zurückliegenden Länderspielreise des Männerteams nach Island kritisiert. Schult vermisst vor allem den Aspekt der Nachhaltigkeit mit Blick auf das Klima.

„Allerdings stellt sich mir die Frage, warum der DFB wie schon bei der EM ein Flugzeug aus Litauen charterte? Von Litauen nach Island, von Island nach Deutschland und von Deutschland nach Litauen. Das sind mehr als 1500 Kilometer Extraweg“, schrieb Schult in ihrer Kolumne für das RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Schult bemühte für ihre Kritik am Verband rhetorische Fragen: „Sprechen wir nicht immer häufiger – und zum Glück auch im Fußball – über Nachhaltigkeit und mehr Klimaneutralität? Ist es vorbildlich, die Reduzierung der Kosten über die des CO 2 -Ausstoßes zu stellen – und das als ein durchaus wohlhabender Sportverband?“

BVB ohne Hazard nach Istanbul

Borussia Dortmund ist noch ohne Thorgan Hazard nach Istanbul geflogen. Dort trifft der Fußball-Bundesligist am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) im ersten Champions-League-Vorrundenspiel auf Besiktas Istanbul.

Beim belgischen Nationalspieler war zuletzt offen, ob er nach seiner Sprunggelenksverletzung für das Spiel wieder in den Kader zurückkehrt. Hazard fehlt dem BVB somit weiterhin. Dies gilt auch für Giovanni Reyna, Emre Can und Nico Schulz, die ebenfalls nach wie vor verletzt nicht mitflogen.

Mats Hummels meldete sich nach seinem Kurzeinsatz beim 4:3-Spektakel am Sonnabend bei Bayer Leverkusen fit und könnte eine Option für die Startelf sein. Der 32-Jährige hatte in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder mit hartnäckigen Patellasehnen-Problemen zu kämpfen.

Terzic warnt Borussia: „Es wird sehr laut“

Borussia Dortmunds früherer Trainer Edin Terzic hat den BVB und Nachfolger Marco Rose vor der Champions-League-Aufgabe bei Besiktas Istanbul gewarnt. „Wer Besiktas unterschätzt, macht den ersten großen Fehler“, sagte Terzic den „Ruhr Nachrichten“. Der Technische Direktor des BVB hatte zwischen 2013 und 2015 als Co-Trainer für Besiktas gearbeitet. Die Türken sind am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) erster Vorrundengegner der Dortmunder.

Terzic rechnet dann selbst für die im eigenen Stadion einiges gewöhnten Borussen mit einer extremen Atmosphäre. „Im Stadion wird es sehr, sehr laut“, sagte Terzic. „Die Fans halten nicht ohne Grund den Lautstärke-Weltrekord.“ Im Mai 2013 sollen bei einem Heimspiel von Besiktas 141 Dezibel gemessen worden sein.

Der 38 Jahre alte Terzic hatte den BVB als Chefcoach in der vergangenen Saison nach der Beurlaubung von Lucien Favre übernommen und erneut in die Champions League geführt. Nach der Verpflichtung von Rose als neuem BVB-Trainer war für Terzic der Posten des Technischen Direktors geschaffen worden.

Mahdavikia will zwei Deutsche ins Trainerteam holen

Der ehemalige HSV-Profi und neue Trainer der iranischen Nachwuchsnationalmannschaft, Mehdi Mahdavikia, will zwei deutsche Co-Trainer in sein Team holen. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna vom Dienstag sollen Timo Rosenberg als Konditions- und ein weiterer Deutscher als Torwarttrainer dem ehemaligen HSV-Spieler zur Seite stehen.

Ex-Profi Mehdi Mahdavikia (44) arbeitet seit 2015 als Jugendtrainer des HSV.

Foto: Valeria Witters / WITTERS

Als Co-Trainer ist laut Irna der ehemalige niederländische Profi John Lammers im Gespräch. Mahdavikias erste Bewährungsprobe sind die Asien-Meisterschaften nächstes Jahr in Usbekistan und danach die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Mit der Gründung einer Fußball-Akademie 2015 in Teheran machte sich der 44-jährige Mahdavikia als Nachwuchstrainer einen Namen. Sie gilt seitdem als die beste Fußballakademie des Landes für nachhaltige Jugendarbeit. Nun soll der Wahl-Hamburger auch als Trainer dafür sorgen, dass der Iran nach fast 50 Jahren wieder an einem olympischen Turnier teilnimmt und Spieler für die A-Nationalmannschaft ausbildet. Der 111-malige Nationalspieler war zuletzt Individualtrainer im Nachwuchsbereich des HSV.

Amnesty gegen Boykott der WM in Katar

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International lehnt einen Boykott der für Ende 2022 in Katar geplanten Weltmeisterschaft ab. Amnesty-Expertin Lisa Salza sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, ihre Organisation wolle vielmehr „die internationale Aufmerksamkeit bei der WM nutzen“.

Die Menschenrechtlerin nannte die katarischen Reformprogramme der vergangenen Jahre im Umgang mit Arbeitsmigranten unzureichend. Die Rechte dieser Migranten seien nach wie vor „prekär“. Ein großes Problem sei, „dass ausbeuterische Arbeitgeber von der Regierung nicht sanktioniert werden“. Die Reformen müssten auch über die WM hinaus „langfristig zu Verbesserungen führen“, forderte Salza.

Die Debatte um die WM in Katar war zuletzt durch Äußerungen der Grünen-Kanzlerkandidaten Annalena Baerbock neu angeheizt worden. Sie brachte eine Absage des Turniers ins Spiel. Hintergrund sind neben der problematischen Menschenrechtslage in dem Golfstaat auch die umstrittenen Beziehungen der katarischen Regierung zu den radikalislamischen Taliban in Afghanistan.

Kroos: Probleme in Katar langfristig thematisieren

Ex-Nationalspieler Toni Kroos hofft darauf, dass die internationale Aufmerksamkeit nach dem Turnier (21. November bis 18. Dezember 2022) nicht nachlasse. „Fakt ist: Das Turnier wird stattfinden. Die Frage ist, wie man damit umgehen will. Ich finde, man sollte versuchen, dem Turnier die größtmögliche Bühne zu geben, um auf die Missstände im Land hinzuweisen“, sagte Kroos dem Portal „T-Online.de“. „Aber bitte nicht nur vor und während des Turniers, sondern auch danach.“

Es dürfe nicht passieren, „dass vor dem Turnier und bis zum Tag des WM-Finals über die Probleme in Katar gesprochen wird und danach wieder Ruhe herrscht“, sagte Kroos. „Das mediale Interesse an Katar darf nicht wegfallen, wenn die Fußballer wieder abziehen. Das ist wichtig.“

WM alle zwei Jahre? Asien unterstützt FIFA-Kurs

Die Debatte um den WM-Zyklus wird innerhalb des Weltverbands FIFA immer mehr zur Auseinandersetzung zwischen den Kontinentalverbänden. Nach der afrikanischen Konföderation CAF hat sich nun auch die asiatische AFC auf die Seite der FIFA geschlagen.

„Die AFC begrüßt den umfassenden Konsultationsprozess, der von der FIFA eingeleitet wurde, um die Optionen zur Optimierung des neuen internationalen Spielkalenders mit der Machbarkeit einer Weltmeisterschaft alle zwei Jahre anstatt dem derzeitigen Intervall von vier Jahren zu prüfen“, ließ die AFC wissen. Der Hintergrund ist die Aussicht auf mehr WM-Starts für ihre Mannschaften.

Im Gegensatz zu AFC und CAF haben sich die Europäische Fußball-Union (UEFA) und der südamerikanische Kontinentalverband CONMEBOL klar gegen die FIFA-Idee einer Endrunde im Zweijahres-Rhythmus positioniert. Auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat angekündigt, gegen den Weltverband votieren zu wollen.

Pelé auf Intensivstation: Tochter gibt Entwarnung

Brasiliens Idol Pelé wird nach der Entfernung eines Dickdarm-Tumors bald die Intensivstation des Krankenhauses verlassen. Dies verkündete seine Tochter Kely Nascimento in der Nacht zum Dienstag deutscher Zeit via Instagram und versicherte, der 80-Jährige sei den Umständen entsprechend wohlauf.

„Ihm geht es gut nach der Operation, er hat keine Schmerzen, aber gute Laune“, schrieb Kely Nascimento, allerdings sei ihr Vater „genervt“ von der Schonkost. Zu ihrem zweisprachigen Post stellte die Tochter des dreimaligen Weltmeisters einen Screenshot aus einem Videotelefonat. Ihr Vater lächelt darauf in die Kamera.

„Er wird in den nächsten Tagen auf ein normales Zimmer verlegt werden und dann nach Hause gehen“, schrieb sie, Pelé sei „stark und stur“. Sie bedankte sich beim Albert-Einstein-Hospital in São Paulo und allen, die in diesen Stunden an ihren Vater denken, für „all die Liebe, die besorgten und aufmunternden Nachrichten“.

Hertha BSC muss länger auf Klünter verzichten

Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss länger auf Rechtsverteidiger Lukas Klünter verzichten. Der 25-Jährige verletzte sich beim Auswärtsspiel beim VfL Bochum am Sonntag (3:1) an der Schulter und muss operiert werden. Wie der Club mitteilte, stehe er der Mannschaft „für längere Zeit“ nicht zur Verfügung.