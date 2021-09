Mehrere Schwerverletzte nach Krawallen bei Regionalligaspiel

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 15. September 2021:

Zwei Serie-A-Clubs präsentieren neue Trainer

Nach nur drei Spieltagen haben gleich zwei italienische Erstligisten ihre Trainer ausgetauscht. Der frühere kroatische Nationalspieler Igor Tudor (43) übernimmt Hellas Verona, nachdem Eusebio Di Francesco am Montag beurlaubt worden war.

Bei Cagliari Calcio, das im Gegensatz zu Verona zum Saisonstart in der Serie A immerhin ein Remis und nach drei Partien damit ebenso viele Punkte wie Rekordmeister Juventus Turin geholt hatte, wird Walter Mazzarri der neue Coach. Wie die Sarden bekannt gaben, tritt der 59-Jährige die Nachfolge von Leonardo Semplici an.

Köln kooperiert mit japanischem Erstligaclub

Der 1. FC Köln hat mit dem japanischen Erstligisten Sanfrecce Hiroshima eine Kooperation in den Bereichen Sport und Management für die kommenden zweieinhalb Jahren abgeschlossen. Wie der Bundesligaclub mitteilte, soll so die Internationalisierungsstrategie des Clubs weiter vorangetrieben werden.

Im sportlichen Bereich umfasse die Zusammenarbeit unter anderem Trainerschulungen, Trainingslager und einen Austausch im Jugend- und Scoutingbereich an beiden Standorten. Im Bereich Management sind nach FC-Angaben Seminare in Hiroshima und Köln geplant, bei denen die Verantwortlichen der einzelnen Abteilungen gemeinsam Zukunftsstrategien erarbeiten sollen.

In der J-League holte das Hiroshima 2012, 2013 und 2015 den Titel, die vergangene Saison beendete der Klubs als Elfter. Die Kölner haben bereits mehrere Partnerschaften in Japan abgeschlossen.

Unsportliche Fans – Dortmund muss Strafe zahlen

Bundesligist Borussia Dortmund ist vom DFB-Sportgericht nach zwei Fällen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe von 4000 Euro belegt worden. Das Urteil ist rechtskräftig.

In der 89. Minute des DFB-Pokalspiels beim SV Wehen Wiesbaden am 7. August lief ein Zuschauer mit Dortmund-Trikot auf das Spielfeld und wurde anschließend von einem Ordner aus dem Innenraum verwiesen. Das Spiel musste kurzzeitig unterbrochen werden. Zudem explodierte in der Nachspielzeit ein Böller im Block der BVB-Anhänger.

30 Verletzte nach Krawallen bei Regionalligaspiel

Nach dem Regionalliga-Spiel des SC Preußen Münster gegen Rot-Weiss Essen sind bei Fan-Ausschreitungen 30 Menschen verletzt worden. Zu den Verletzten zählten auch mehrere eingesetzte Ordner, teilte die Polizei mit – einer von ihnen sei schwer verletzt worden. Auch sei ein Rentner von einer Treppe gestoßen und schwer verletzt worden. Es werde wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstands und Sachbeschädigung ermittelt.

Nach Angaben der Polizei waren 800 Fans von Rot-Weiss Essen zu dem Spiel in Münster am Dienstagabend angereist. Nach dem Ende der Partie, die Essen durch ein spätes Tor mit 3:2 (0:2) gewann, seien Essener Ultras dann aus dem Gästeblock in Richtung von Fans der Heimmannschaft gestürmt. Nach Auseinandersetzungen im Stadion hätten Ultra-Gruppen beider Lager die Sportstätte schließlich verlassen – dann seien sie aber erneut aufeinandergetroffen.

Polizisten setzten den Angaben zufolge auch Pfefferspray ein, um weitere Ausschreitungen zu verhindern. „Die Fanlager wurden getrennt, die Essener Problemfans zu ihren Bussen gebracht und in Begleitung über die Autobahn nach Essen eskortiert“, hieß in der Mitteilung.

Kurioser Grund – Glasner fehlt bei Europa-League-Start

Oliver Glasner verpasst den Europa-League-Auftakt mit Eintracht Frankfurt aus einem kuriosen Grund: Weil der VfL Wolfsburg unter seiner Leitung in drei Europapokal-Spielen nach der Halbzeit zu spät auf den Rasen zurückkam, wurden Verein und Trainer von der UEFA sanktioniert. Für den Club gab es eine Geldstrafe, Glasner darf dazu am Donnerstag (21.00 Uhr/TV Now) gegen Fenerbahce nicht in den Innenraum.

Mit Trainersperren im Europapokal haben die Hessen Erfahrung. Unter Glasners Vorgänger Adi Hütter musste die Eintracht bei Inter Mailand ohne den Chef antreten und setzte sich damals trotzdem durch.

Mittelfeldspieler Djibril Sow sieht die Auswirkungen der Sperre als nicht so gravierend an. „Das spielt keine so große Rolle, weil wir den Trainer, seitdem die Fans zurück im Stadion sind, sowieso nicht mehr so gut hören können“, sagte der Schweizer laut „Bild-Zeitung“.

Alaba erklärt Kuss auf Real-Wappen

Der frühere Bayern-Profi David Alaba hat ein Zerwürfnis mit den Münchnern wegen seines Wechsels zu Real Madrid bestritten. „Es gibt kein böses Blut“, beteuerte der 29-Jährige in der „Sport-Bild“. Zugleich verteidigte er seine Aktion bei Werbeaufnahmen, als er kurz nach der Ankunft in Madrid demonstrativ das Vereinswappen auf seinem Real-Trikot küsste. Bayern-Präsident Herbert Hainer hatte sich „überrascht von der Aktion“ gezeigt. „Mit dem Küssen des Real-Wappens wollte ich niemanden provozieren, schon gar nicht den FC Bayern und die Fans“, versicherte Alaba.

Er werde „den Verein für immer respektieren und lieben. Daran ändert keine Aktion etwas“, sagte der Abwehrspieler. Der Österreicher hatte sich nach 13 Jahren in München nicht mit dem deutschen Rekordmeister auf einen neuen Vertrag einigen können. Angeblich hatte Alaba ein deutlich höheres Gehalt gefordert, als die Bayern zu zahlen bereit waren. Die Entscheidung für den Abschied sei ihm „unglaublich schwer“ gefallen, sagte er.

Bei der Integration in Madrid habe ihm vor allem der frühere Münchner Toni Kroos sehr geholfen. „Er war bei der Eingewöhnung ein wichtiger Faktor für mich“, sagte Alaba. Die Frau von Kroos habe zudem auch Alabas Partnerin unterstützt, „das war wirklich lieb“.

US-Verband bietet Frauen und Männern gleiche Bezahlung

Der US-Fußballverband USSF will seine Frauen- und seine Männernationalmannschaft künftig gleich bezahlen. Der Verband bot den beiden Vereinigungen der Frauen (USWNT) und Männer (USMNT) „identische Vertragsvorschläge“ an, um den Ziel nahe zu kommen, „die A-Nationalmannschaften der Männer und der Frauen in einer einzigen Tarifvertragsstruktur zusammenzufassen“. Dies teilte die USSF am Dienstag mit.

Der Vorschlag biete „eine Struktur zur Aufteilung der Einnahmen“, heißt es in der Mitteilung weiter, „die es allen Parteien ermöglicht, neu anzufangen und gemeinsam an den Chancen zu partizipieren, die sich aus den gemeinsamen Investitionen in die Zukunft des US-Fußballs ergeben werden“. Der Verband will mit der Zustimmung beider Seiten zudem die Preisgelder für die FIFA-Weltmeisterschaften zwischen Frauen und Männern angleichen.

Die US-Frauen um Superstar Megan Rapinoe hatten bereits seit Jahren einen „Equal Pay“ (gleiche Bezahlung) gefordert. „Ich weiß, dass es Millionen von Menschen auf der Welt gibt, die aufgrund ihres Geschlechts an den Rand gedrängt werden und in ihren Jobs das Gleiche erleben“, sagte die 36-jährige Rapinoe bei einem Besuch von US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus: „Und ich und meine Teamkolleginnen sind für sie da.“ Demokrat Biden hatte die Bemühungen der US-Spielerinnen bereits im Wahlkampf unterstützt.

Havertz war an Weiser-Wechsel zu Werder beteiligt

Nationalspieler Kai Havertz hatte einen Anteil am Wechsel von Mitchell Weiser zum Bundesliga-Absteiger Werder Bremen. Das berichtete Bremens neuer Trainer Markus Anfang in einem Interview der „Sport-Bild“. „Bei ihm erkundigte ich mich über Mitchell Weiser. Kai spielte mit ihm in Leverkusen zusammen, sie sind befreundet“, sagte Anfang. „Kai sagte mir, dass Mitchell ein guter Junge ist, dass er uns helfen könnte und gut zu uns passen würde. Solche Informationen helfen“, berichtete der 47-Jährige.

Havertz trainierte in der Jugend von Bayer Leverkusen unter Anfang, inzwischen spielt er für den FC Chelsea in England.

Pelé kann Intensivstation verlassen

Brasiliens Fußballidol Pelé hat nach seiner Darmoperation die Intensivstation verlassen. „Der Patient Edson Arantes do Nascimento befindet sich in einem guten klinischen Zustand und ist aus der Intensivstation entlassen worden“, erklärte das Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo am Dienstag. Der 80-Jährige war Anfang September operiert worden und wurde anschließend auf der Intensivstation behandelt.

Der Dreifach-Weltmeister befindet sich bereits seit dem 31. August im Krankenhaus, nachdem ein „verdächtiger“ Tumor am Dickdarm bei einer Routineuntersuchung entdeckt worden war.