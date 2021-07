Sommerspiele in Tokio

Sommerspiele in Tokio Japaner Horigome gewinnt Skateboard-Premiere bei Olympia

Tokio. Der Japaner Yuto Horigome hat die Olympia-Premiere im Skateboard-Wettbewerb gewonnen. In der Disziplin Street setzte sich der 22-Jährige bei den Spielen in seiner Geburtsstadt Tokio vor Kelvin Hoefler aus Brasilien und dem Amerikaner Jagger Eaton durch.

Im Ariake Sports Park mussten die Skateboarder auf einer straßenähnlichen Strecke zwei Läufe à 45 Sekunden absolvieren und fünf Tricks zeigen, die jeweils gesondert bewertet wurden. Die Deutschen Tyler Edtmayer und Lilly Stoephasius treten in der anderen Skateboard-Disziplin Park am 4. (Frauen) und 5. August (Männer) an.

