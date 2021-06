Live: Der Auftakt des 152. Galoppmeetings in Hamburg

Wettkämpfe an der Horner Rennbahn starten am Mittwoch mit sechs Rennen. Hier können Sie das Geschehen im Livestream verfolgen.

Hamburg. Die Welt des Galopprennsports schaut nach Hamburg: Auf der Horner Rennbahn beginnt an diesem Mittwoch das 152. Galoppmeeting – das Highlight im deutschen Rennkalender für Zuschauer, Züchterinnen, Buchmacherinnen und Besitzer. 21 Pferde sind in diesem Jahr für das Hauptrennen am Sonntag gemeldet. Ein großes Nennungsfeld, von dem es am Ende nur 20 Pferde auf die Bahn schaffen. Es bleibt also spannend.

Wer nicht zu den 1000 offiziell zugelassenen Zuschauern an der Rennbahn zählt, muss trotzdem nichts verpassen. Einen Live-Stream zum täglichen Wettkampfgeschehen finden Sie (ab 16.55 Uhr) hier, außerdem Eindrücke unserer Abendblatt-Reporter vor Ort – sowie Video-Zusammenfassungen der Rennen, die Sie möglicherweise verpasst haben.

Im Vorfeld zum 152. Deutschen Derby am Sonntag finden an diesem Mittwoch sechs kleinere Wettkämpfe statt. Insgesamt werden Geldpreise in Höhe von 38.400 Euro vergeben. Und natürlich, im besten Fall der Fälle: den einen oder anderen Euro für eine erfolgreich abgeschlossene Wette.

Die Rennen am Mittwoch:

Rennen 1 „Uwe-Stoltefuß-Rennen“, 1.400 Meter, Geldpreise 6000 €, Start: 17.15 Uhr.

Rennen 2 „Die Eventgestalter Cup", 2200 Meter, 4000 €, Start: 17:45 Uhr.

Rennen 3 „Around.Ventures", 2000 Meter, 6150 €, Start: 18:45 Uhr.

Rennen 4 „Lion-Software-Race", 1400 Meter, 6000 €, Start: 19.15 Uhr.

Rennen 5 „Langer Hamburger", 3200 Meter, 15.000 €, Start: 19:45 Uhr.

Rennen 6 „Hein Bollow Memorial", 1600 Meter, 10.000 €, Start: 20.15 Uhr.

( myd )