Bierhoff hat ihn nicht gehört: Vogts tritt beim DFB zurück

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 2. Juni 2021:

Neuhaus dementiert Einigung mit den Bayern

Florian Neuhaus hat Berichte über einen bereits feststehenden Wechsel im Sommer 2022 von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern München zurückgewiesen. „Ich habe auch gelesen, dass mein Wechsel 2022 zum FC Bayern schon beschlossene Sache sei. Ich kann das hier und jetzt ganz klar dementieren“, sagte der Nationalspieler im Interview mit dem Münchner Merkur/tz im EM-Trainingslager in Seefeld.

Der 24-Jährige besitzt in Mönchengladbach einen Vertrag bis 2024. „Ich habe nirgends einen Vertrag unterschrieben außer bei Borussia Mönchengladbach. Dort fühle ich mich aktuell sehr wohl“, sagte Neuhaus.

Vogts kritisiert Trainer-Ausbildung und tritt aus

Der ehemalige Bundestrainer Berti Vogts hat die Trainer-Ausbildung im DFB kritisiert und sogar persönliche Konsequenzen gezogen. „Wie wir es zurzeit machen, das ist falsch. Ich habe Oliver Bierhoff mehrfach darauf hingewiesen, dass wir mit unserer Trainerausbildung nicht auf dem richtigen Weg sind“, sagte der 74-Jährige der Sport Bild: „Aber es gibt keine Veränderung. Darum bin ich auch aus dem DFB-Beirat ausgetreten.“

DFB-Direktor Bierhoff hatte nach dem WM-Debakel 2018 in Russland das mehrköpfige Expertenteam ins Leben gerufen. Es soll eine „beratende Funktion zu strategischen Prioritäten und Maßnahmen rund um die Nationalmannschaften und Akademie“ einnehmen.

In Sachen Trainer-Ausbildung bewegt sich laut Vogts aber kaum etwas. Sein Rat an den DFB lautet: Holt den früheren Trainer-Chefausbilder Erich Rutemöller (76) zurück. „Er hat zahlreiche Trainer ausgebildet, die heute auf allerhöchstem Niveau arbeiten“, begründete Vogts.

DFB-Granden: Teammanager Oliver Bierhoff (v.l.), Berti Vogts, Joachim Löw und Hansi Flick 2010 beim Länderspiel Deutschland gegen Aserbaidschan.

Auch in der Spieler-Ausbildung laufe längst nicht alles in die richtige Richtung. „Wir müssen auch wieder das Außergewöhnliche in den Mittelpunkt stellen“, meinte der frühere Verteidiger. Statt Spieler fast zwanghaft beidfüßig auszubilden, sollten ihre Stärken verbessert werden. „Ein Franz Beckenbauer war außergewöhnlich, dennoch hatte er seinen linken Fuß nur zum Bier holen“, scherzte Vogts.

Großer Zuwachs: RB Leipzig ist "Instagram-Meister"

RB Leipzig ist „Instagram-Meister“. Das ergab die Analyse der Online Marketing Firma Webbosaurus, die die Fan-Wachstumsrate aller 18 Bundesligisten seit Saisonstart gemessen hat.

Demnach haben die Sachsen in der abgelaufenen Spielzeit 51 Prozent Zuwachs auf der Social-Media-Plattform verzeichnen können und setzten sich damit klar vor Bayer Leverkusen (29) und Borussia Mönchengladbach (25) durch.

Die meisten Follower auf Instagram kann aber nach wie vor Bayern München vorweisen (26 Millionen), auf Platz zwei folgt Borussia Dortmund mit 13 Millionen. Leipzig, Schalke und Leverkusen knackten in der abgelaufenen Spielzeit die Marke von einer Million Follower.

Die letzten drei Plätze gingen im Wachstumsranking sportlich wie virtuell an Schalke (12 Prozent), den 1. FC Köln und Werder Bremen (beide jeweils 10).

Matthias Sammer wird Experte bei Amazon

Matthias Sammer kehrt für die Champions League als Fußball-Experte ins TV zurück. Der Europameister von 1996 verstärkt das Team des Streaminganbieters Amazon Prime, der ab der kommenden Saison jeweils dienstags das Top-Spiel der Königsklasse zeigt. Sammer hatte bereits von 2017 bis 2019 für Eurosport gemeinsam mit Moderator Jan Henkel Bundesligaspiele analysiert und war dafür hochgelobt worden.

Zuvor hatte Amazon bereits die Ex-Nationalspieler Mario Gomez, Benedikt Höwedes und Kim Kulig als Experten gewinnen können. „Fußball-Fans können gespannt sein: Weitere namhafte Star-Gäste aus der deutschen Fußballwelt werden unser Experten-Team noch ergänzen“, sagte Alex Green, Geschäftsführer Prime Video Sports, der Sport Bild.

Copa América: Spielergewerkschaft meldet sich

Die Spielergewerkschaft Fifpro hat wegen der Verlegung der Copa América in den Corona-Brennpunkt Brasilien „ernsthafte Bedenken“. Die Entscheidung sei nicht „nur kurzfristig, sondern der alternative Gastgeber hat es mit einer alarmierenden Anzahl von Covid-19-Fällen zu tun. Die Durchführung eines Turniers unter diesen Umständen erfordert eine sehr gute Vorbereitung. Daher könnte diese Entscheidung schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit der Profifußballer, des Personals und der Öffentlichkeit haben“, teilte die Fifpro mit.

Da die Corona-Pandemie die öffentlichen Gesundheitsdienste in ganz Südamerika weiterhin belastet, „bitten wir Conmebol respektvoll, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass der Wettbewerb die Spieler nicht gefährdet.“ Die Fifpro würde „natürlich“ jeden Spieler „uneingeschränkt“ unterstützen, der aus Gesundheits- und Sicherheitsgründen nicht bei der Copa spielen will, hieß es. Wie bei früheren Nationalmannschaftswettbewerben während der Pandemie müssten die Spieler „ohne das Risiko von Sanktionen“ ihre eigene Gesundheit und die ihrer Familien priorisieren können und gegebenenfalls auf eine Turnierteilnahme verzichten dürfen.

Der kontinentale Fußballverband Conmebol hatte am Montag nach dem Aus von Kolumbien und Argentinien als Ausrichter zwei Wochen vor dem Turnierstart Brasilien als neuen Gastgeber bekanntgegeben. Die Copa América soll vom 13. Juni bis 10. Juli ausgetragen werden. Gespielt wird in Brasília, Cuiabá, Goiânia und Rio de Janeiro. Die Partien sollen ohne Publikum und mit strengen Hygieneprotokollen stattfinden.

Die Verlegung hatte für Kritik gesorgt. Einige Gouverneure lehnten die Austragung von Spielen in ihren Bundesstaaten ab. Brasilien, das erst im Januar mit Impfungen begann, ist besonders stark von der Pandemie betroffen: Bislang haben sich im größten Land Lateinamerikas mehr als 16,5 Millionen Menschen nachweislich infiziert, über 460.000 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Funkel über Trainerjob: "Schließe nichts aus"

Friedhelm Funkel schließt eine erneute Rückkehr auf die Trainerbank nicht aus. Eigentlich wollte der Fußballlehrer, der den 1. FC Köln in der Relegation vor dem Bundesligaabstieg bewahrte und den Club nach acht Spielen wieder verlässt, jetzt endgültig in den Ruhestand gehen. „Das ist nun ein schöner Abschluss. Wobei: Ich schließe nichts mehr aus. Das habe ich gelernt“, schrieb Funkel in einem Gastbeitrag in der „Sport Bild“ (Mittwoch). Eine ganze Saison schaffe er aber nicht mehr. „Ich werde im Dezember 68, da mache ich mir nichts vor. Aber ein paar Wochen am Ende. Vielleicht...“

Funkel hatte Köln nach 28 Saisonspielen auf Platz 17 von Markus Gisdol übernommen. Nach dem 0:1 im Relegationshinspiel gegen Holstein Kiel schafften die Kölner am vergangenen Samstag mit einem 5:1 im Rückspiel den Klassenverbleib. Nur einen Tag später wurde Sportchef Horst Heldt vom FC-Vorstand um Präsident Werner Wolf beurlaubt.

Über den Vorstand zeigte sich Funkel verärgert. „Was mich am meisten überrascht und auch enttäuscht: Bis heute habe ich unseren Präsidenten Werner Wolf nicht einmal gesehen. Er und unser Vize Eckhard Sauren haben an meinem zweiten Tag beim FC mal kurz angerufen, mehr nicht“, schrieb Funkel. Zwischenzeitlich seien die beiden zu einer Sitzung im Geißbockheim gewesen, „während wir in der Kabine waren. Sie hätten ja mal Guten Tag sagen und der Mannschaft viel Erfolg wünschen können. Ich denke, dass man so viel Respekt erwarten darf. Und es wäre trotz der Corona-Richtlinien möglich gewesen.“

Joachim Löw bedauert seine Kinderlosigkeit

Joachim Löw bedauert es, keine Kinder zu haben. „Natürlich gibt es Momente, in denen ich eigene Kinder sehr vermisse“, sagte der Bundestrainer der Zeit: „Ich bin ja in einer Großfamilie aufgewachsen, habe vier Brüder. Meine Mutter hat acht Geschwister. Ich habe zig Cousins und Cousinen. Und alle sind kinderreich. Bei uns war das Haus immer voll.“

Im Alter von 25, 30 oder 35 Jahren habe er „das noch nicht so gesehen. Da konnte ich es mir vielleicht nicht vorstellen, habe das Thema verdrängt oder weggeschoben“, meinte Löw und bekannte: „Die letzten zehn Jahre denke ich aber schon immer wieder daran oder darüber nach, wie es gewesen wäre, Kinder zu haben.“ Immerhin habe er „einige Patenkinder, und die sind oft bei uns“.

Der 61-Jährige sprach in dem Interview auch offen über den Umgang mit dem Thema Homosexualität im Fußball. In der Gesellschaft sei die Offenheit vorhanden, sagte er, „und das ist wichtig. Obwohl sich schon wahnsinnig viel getan hat, fehlt sie aber vielleicht noch ein bisschen im Stadion.“ Auf die Frage, ob er sich trotzdem bekennen würde, wenn er selbst homosexuell wäre, antwortete Löw: „Dann würde ich dazu auch stehen.“

