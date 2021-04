Frankfurts Hinteregger verharmlost Fan-Randale in Leverkusen

Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 25. April 2021:

Hinteregger verharmlost Fan-Randale in Leverkusen

Mit einem massiven Polizeiaufgebot hat die Polizei in Leverkusen am Rande des Bundesligaspiels am Sonnabend zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt (3:1) Krawalle von rivalisierenden Fangruppen verhindern können. Dies bestätigte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Hinweise, dass sich die beiden Fanlager zu Krawallen verabredet hatten, lagen der Polizei nicht vor.

Beide Anhängergruppen umfassten jeweils zwischen 80 und 100 Personen. Zu Handgreiflichkeiten kam es dank des Eingreifens der Polizei nicht. Einige Frankfurter Anhänger konnten auf einem Parkplatz in der Nähe der BayArena festgesetzt werden, nach Feststellung der Personalien wurden diese wieder nach Hause geschickt. Die Ansammlung Leverkusener Fans hatte sich nach Polizeiangaben sehr schnell in kleinere Gruppen aufgelöst.

Sonderbare und verharmlosende Aussagen zu den Vorkommnissen in Leverkusen gab es von Frankfurts österreichischem Nationalspieler Martin Hinteregger im Aktuellen Sportstudio im ZDF: „Die haben sich wahrscheinlich ausgeredet und ein bisschen gekloppt. Wenn es beide gewollt haben, ist es ja okay.“ So etwas gehöre ja zum Fußball dazu, so der Abwehrspieler: „Ihr könnt wieder über was berichten, die haben Spaß beim Kämpfen, wir müssen Interviews dazu beantworten. Und jeder hat was davon. Ist ja nix Schlimmes.“

Werder vermeidet Treuebekenntnis zu Kohfeldt

Werder Bremen hat nach der Niederlagen-Serie in der Bundesliga noch keine Entscheidung über die Zukunft von Trainer Florian Kohfeldt getroffen. Nach dem 1:3 (0:0) bei Union Berlin und insgesamt sieben Niederlagen in Folge sei der Ausgang der Gespräche über die aktuelle Lage beim abstiegsbedrohten Klub noch offen, sagte Sportdirektor Frank Baumann am Sonntag bei Sky90.

„Die Überzeugung, dass wir mit Florian die Situation bewältigen können, ist nach wie vor vorhanden“, sagte Baumann. Der Sportdirektor erklärte, dass die Gespräche in den Gremien über Kohfeldt anhalten würden, wohl auch am Montag noch. Das Ergebnis sei offen.

„Wir haben eine sehr hohe Wertschätzung von den fachlichen und menschlichen Qualitäten von Florian. Es gibt aber keine Nibelungen-Treue. Man kann auch zu dem Entschluss kommen, dass es nicht passt. Ich bitte, dass wir uns einfach noch ein, zwei Tage Zeit nehmen wollen“, meinte Baumann.

Dresden entlässt Ex-St.-Pauli-Trainer Kauczinski

Vier Spiele ohne Sieg und eigenes Tor: Dynamo Dresden fürchtet um den geplanten Zweitliga-Aufstieg und hat Cheftrainer Markus Kauczinski beurlaubt. Das gab der Drittligist am Sonntag bekannt. „Diese Entscheidung ist uns wirklich nicht leicht gefallen, aber wir wollten in der wichtigsten Phase der Saison noch mal einen neuen Impuls setzen, um unser Ziel zu erreichen“, erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker in einer Vereinsmitteilung.

Am Sonnabend hatte Dynamo gegen den Halleschen FC mit 0:3 verloren. Die neunte Saisonniederlage war zugleich die dritte in den vergangenen vier Partien, in denen die Elbestädter keinen eigenen Treffer erzielten.

Vielen Dank für die gemeinsame Zeit, deinen Einsatz und dein Engagement für die SGD, Markus! Wir wünschen dir für die Zukunft und deinen weiteren Weg nur das Beste. #sgd1953 pic.twitter.com/pXtjmFIMRF — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) April 25, 2021

Der frühere St.-Pauli-Trainer Kauczinski (51) hatte im Dezember 2019 den damaligen Zweitligisten Dresden übernommen, verpasste aber vor allem wegen einer 14-tägigen Quarantäne und dem daraus resultierenden harten Nachholprogramm den Klassenverbleib.

Italien plant Maßnahmen gegen Super League

Der italienische Fußballverband FIGC plant offenbar Maßnahmen, die künftig Abspaltungstendenzen und die Gründung einer Super League verhindern sollen. Demnach darf kein Club der Serie A zur Meisterschaft zugelassen werden, der sich einem alternativen Projekt zu den UEFA-Wettbewerben anschließt.

Außerdem sollen strengere Kontrollen über die Ausgaben und die finanzielle Stabilität der Klubs eingeführt werden. Ab Montag will der Verband eine Diskussion über eine Gehaltsobergrenze (Salary Cap) starten, berichtete die römische Tageszeitung „La Repubblica“.

Elf Serie-A-Clubs fordern indes Strafen für die drei italienischen Vereinen – Juventus Turin, AC Mailand und Inter Mailand –, die sich dem Projekt einer europäischen Super League angeschlossen hatten. „Sie haben heimlich gehandelt und Pläne geschmiedet, die dem gesamten italienischen Fußballsystem einen schweren Schaden verursachen würde“, heißt es in einem Schreiben.

Clubs der Premier League starten Social-Media-Boykott

Der englische Fußball setzt ein Zeichen gegen Hass und Diskriminierung im Internet. In einer gemeinsamen Aktion werden die englischen Profiklubs am kommenden Wochenende einen dreitägigen Social-Media-Boykott als Protest gegen Rassismus in den Sozialen Medien durchführen. Dies kündigten die nationalen Dachverbände am Samstag geschlossen an.

Der Boykott, der alle Vereine von der Premier League bis zur vierten Liga sowie die Frauen-Profiteams umfasst, wird vom kommenden Freitag (14 Uhr) bis Montagnacht andauern. Der Protest sei „eine Reaktion auf die anhaltenden und nachhaltigen diskriminierenden Beschimpfungen, mit denen Spieler und viele andere mit dem Fußball verbundene Personen online konfrontiert sind“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.

Im Frühjahr hatte es wiederholt rassistische Beleidigungen gegen Fußballer und Fußballerinnen in den Sozialen Medien gegeben. Zu den betroffenen Spielern gehörten unter anderem Marcus Rashford und Axel Tuanzebe von Manchester United. Auch United-Stürmerin Lauren James war betroffen. Daraufhin wendete sich die Premier League auch an die Regierung und forderte rasche Maßnahmen.

Real Madrid verpasst Anschluss an Stadtrivale Atlético

Titelverteidiger Real Madrid hat in der spanischen Meisterschaft den Druck auf Tabellenführer Atlético Madrid nicht erhöhen können. Die Königlichen, die weiter auf den angeschlagenen Nationalspieler Toni Kroos verzichten mussten, kamen am Sonnabendabend nicht über ein 0:0 gegen den Tabellensechsten Real Betis Sevilla hinaus. Wenige Tage vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Chelsea am Dienstag blieb Real damit zunächst Tabellenzweiter hinter Stadtrivale Atlético.

Real Madrid gegen Betis Sevilla: die Höhepunkte

Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone muss am Sonntagabend bei Athletic Bilbao antreten und kann ihren Vorsprung dann auf fünf Zähler ausbauen. Reals Erzrivale FC Barcelona tritt am Nachmittag beim FC Villarreal an und kann mit einem Sieg nach Punkten mit den Königlichen von Trainer Zinedine Zidane gleichziehen. Barça hat zudem ein Spiel weniger bestritten. Gegen Betis, dass in dem umkämpften Duell die besseren Chancen hatte, zeigte Real eine schwache Leistung und hätte die Partie auch verlieren können.

Götze mit Eindhoven wieder Zweiter

Mario Götze hat mit der PSV Eindhoven im Kampf um Champions-League-Platz zwei in der niederländischen Meisterschaft einen wichtigen Sieg geholt. Das Team von Trainer Roger Schmidt besiegte den FC Groningen am 30. Spieltag der Eredivisie mit 1:0 (0:0).

Eran Zahavi (56.) erzielte vom Elfmeterpunkt das Tor des Tages, darüber hinaus wurden Eindhoven drei Treffer nach Videobeweis aberkannt. Götze stand wie Nationalspieler Philipp Max bei der Partie vor 4000 Zuschauern in der Startelf, der Finalheld der WM 2014 wurde aber nach 83 Minuten ausgewechselt.

Im Titelrennen dürfte der Sieg für die PSV zu spät kommen. Rekordmeister Ajax Amsterdam kann am Sonntag mit einem Erfolg über Eindhovens direkten Verfolger AZ Alkmaar das Polster wieder auf zwölf Punkte ausbauen und hätte angesichts der deutlich besseren Tordifferenz seinen 35. Titel so gut wie sicher.

Der ehemalige Bayern-Star Arjen Robben, der aufseiten der Groninger im vorherigen Spiel ein 12-minütiges Comeback nach langer Verletzungspause gegeben hatte, trat die Reise zu seinem Ex-Klub nicht an. Der 37-Jährige soll kontinuierlich aufgebaut werden.

Werner schießt Chelsea zu wichtigem Sieg

Nationalspieler Timo Werner hat mit seinem ersten Premier-League-Tor seit mehr als zwei Monaten den FC Chelsea auf Champions-League-Kurs gebracht. Werner erzielte beim 1:0 (1:0) im Verfolgerduell gegen den Londoner Rivalen West Ham United kurz vor der Pause (43.) sein sechstes Saisontor. Für den 25-Jährigen war es der erste Treffer seit dem 15. Februar.

West Ham United gegen FC Chelsea: die Höhepunkte

In der Tabelle liegt das Team von Thomas Tuchel mit 58 Punkten als Vierter nun klar auf Königsklassen-Kurs vor dem Nachbarn West Ham (55). Jürgen Klopp folgt mit dem FC Liverpool (54) erst auf Rang sechs, weil die Reds beim 1:1 (1:0) gegen Newcastle United erneut kurz vor Schluss einen Sieg aus der Hand gaben.

( SID/dpa )