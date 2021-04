Bundesliga: Bayern vergibt Matchball – Dortmund gewinnt „Endspiel“

Hamburg. Der FC Bayern hat seine erste Chance auf den frühzeitigen Titelgewinn in der Fußball-Bundesliga vergeben. Die Münchner unterlagen am Sonnabend am 31. Spieltag überraschend beim abstiegsbedrohten FSV Mainz 05. Verfolger RB Leipzig kann den Rückstand auf den Rekordmeister am Sonntag mit einem Sieg gegen den VfB Stuttgart auf sieben Zähler verringern. Im Rennen um die Champions League erkämpfte sich Borussia Dortmund in Unterzahl einen wichtigen Erfolg beim VfL Wolfsburg und rückte als Fünfter bis auf zwei Zähler an die Niedersachsen auf Rang drei heran.

Für den SV Werder Bremen wird die Lage im Abstiegskampf dagegen immer bedrohlicher. Die Norddeutschen unterlagen mit beim 1. FC Union Berlin und kassierten die siebte Liga-Niederlage in Serie. Die Bremer könnten am Sonntag auf Rang 15 abrutschen. Die Mainzer haben als Zwölfter schon vier Punkte Vorsprung auf Bremen und zudem ein Spiel weniger absolviert. Der SC Freiburg und die TSG 1899 Hoffenheim trennten sich im Mittelfeld-Duell unentschieden. Freiburg bleibt mit 41 Punkten Neunter, die TSG liegt auf Rang elf.

1. FSV Mainz 05 – FC Bayern München 2:1

Bayern München hat seinen ersten Matchball trotz des Comebacks von Weltfußballer Robert Lewandowski überraschend vergeben. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick verlor völlig verdient 1:2 (0:2) beim furios aufspielenden FSV Mainz 05, mit einem Sieg wäre die 31. deutsche Meisterschaft bereits vorzeitig unter Dach und Fach gewesen.

Sollte Verfolger RB Leipzig am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfB Stuttgart aber verlieren, wären die Bayern mit einem Tag Verspätung „Sofa-Meister“. Der Vorsprung auf die Sachsen beträgt weiter zehn Punkte.

Mainz 05 vermasselte dem FC Bayern die vorzeitige Meisterschaft.

Foto: Tom Weller / dpa

U-21-Nationalstürmer Jonathan Burkardt (3.) und Robin Quaison (37.) trafen vor den Augen von Bundestrainer Joachim Löw für die Mainzer, die nun schon seit sieben Spielen in Folge ungeschlagen sind (fünf Siege, zwei Unentschieden) und einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machten. Mit diesem Resultat waren die Bayern mit ihrer in der ersten Hälfte indisponierten Defensive sogar noch gut bedient.

Die Rückkehr von Topstürmer Lewandowski zeigte erst spät Wirkung – zu spät. Der Pole, der wegen einer Bänderdehnung im rechten Knie die vergangenen sechs Pflichtspiele verpasst hatte und wie Leon Goretzka in die Startelf zurückkehrte, traf erst in der vierten Minute der Nachspielzeit zum Anschluss. Zum ewigen Torrekord von „Bomber“ Gerd Müller (40 Saisontore, 1971/72) fehlen ihm bei drei ausbleibenden Spielen nun noch vier Treffer.

VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund 0:2

Borussia Dortmund hat dank Superstürmer Erling Haaland sein „Endspiel“ im Kampf um die Champions League gewonnen. Der BVB erkämpfte sich beim VfL Wolfsburg ein 2:0 (1:0) und verkürzte den Rückstand auf den Werksclub auf zwei Punkte. Haaland (12.) traf erst zur Führung, dann machte der 20-Jährige nach einem 50-Meter-Sprint alles klar (68.).

Wolfsburg hatte diese Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor trotz guter Möglichkeiten nicht. Und so feierte der BVB einen extrem wichtiger Dreier, zumal das Team nach der Gelb-Roten Karte für Jude Bellingham (58.) mehr als 30 Minuten in Unterzahl spielte.

Nach dem vierten Bundesliga-Sieg in Serie rangiert Dortmund zwar weiter auf Rang fünf, hat in dieser Verfassung in den verbleibenden drei Spielen aber wieder beste Chancen, doch noch in die lukrative Königsklasse einzuziehen. Wolfsburg bleibt trotz der Niederlage Dritter – Eintracht Frankfurt trifft am Abend allerdings auf Bayer Leverkusen und könnte vorbeiziehen.

1. FC Union Berlin – Werder Bremen 3:1

Werder Bremen hat seinen Absturz aufgrund eines Hattricks von Joel Pohjanpalo fortgesetzt: Der frühere HSV-Stürmer führte Union Berlin mit seinem Dreierpack in der zweiten Halbzeit zu einem völlig verdienten 3:1-(0:0)-Erfolg und vergrößerte die Abstiegssorgen der Bremen. Nach sieben Niederlagen in Folge sind die Bremer dem ersten Abstieg seit 1980 gefährlich nahe gekommen.

Ex-HSV-Stürmer Joel Pohjanpalo war der umjubelte Mann beim Union-Sieg gegen Werder Bremen.

Foto: Annegret Hilse / dpa

Pohjanpalo drehte in der zweiten Halbzeit auf und sorgte mit seinen Saisontoren Nummer drei bis fünf (50./53./67.) für den klaren Sieg. Zuletzt hatte der Finne am 10. September 2016 drei Tore in einem Spiel erzielt. Theodor Gebre Selassie (82.) markierte das Ehrentor für die Hanseaten. Union Berlin blieb auch im 15. Heimspiel in Folge ungeschlagen und darf mit 46 Punkten weiter in Richtung internationale Plätze schielen.

SC Freiburg – TSG 1899 Hoffenheim 1:1

Die TSG Hoffenheim hat sich wohl ihrer Abstiegssorgen entledigt. Die Kraichgauer holten ein 1:1 (1:0) im badischen Duell beim SC Freiburg und haben damit sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Der kroatische WM-Zweite Andrej Kramaric (40.) traf für die TSG, die zuvor nach dreimal in Folge gegen den Sport-Club verloren hatte. Der Ex-Hoffenheimer Vincenzo Grifo war per Foulelfmeter (81.) für den SC erfolgreich.

Der SC Freiburg und 1899 Hoffenheim teilten sich letztlich die Punkte.

Foto: Philipp von Ditfurth / dpa

FC Augsburg – 1. FC Köln 2:3

Der 1. FC Köln darf im Kampf gegen den Abstieg weiter auf ein Happy End hoffen. Nach dem Coup gegen RB Leipzig (2:1) legte die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel am Freitagabend mit einem am Ende etwas glücklichen 3:2 (3:0) beim FC Augsburg nach. Nach Treffern des überragenden Ondrej Duda (8./33.) und Florian Kainz (23.) zitterte sich die Geißbock-Elf zum zweiten Sieg nacheinander und sprang mit drei Punkten Vorsprung vor Hertha BSC auf den Relegationsplatz.

Die Berliner haben aufgrund ihrer Quarantäne allerdings noch sechs Spiele zu absolvieren, Köln nur noch drei. Dasselbe gilt für den FCA, der nach einer katastrophalen ersten Halbzeit und Treffern durch Robert Gumny (54.) und Ruben Vargas (62.) das Spiel fast noch gedreht hätte. Nach nur einem Punkt aus den vergangenen vier Spielen hat die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich ein solides Polster auf die Abstiegsplätze verspielt: Sie liegt nur noch vier Zähler vor den Rheinländern.