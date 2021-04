Top-Ringer Stäbler verliert Auftaktkampf bei EM

Turnier in Warschau

Warschau. Der deutsche Ausnahmeringer Frank Stäbler hat bei der EM in Warschau gleich seinen ersten Kampf verloren. Der Titelverteidiger und dreimalige Weltmeister unterlag im Achtelfinale der Griechisch-Römisch-Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm Selcuk Can.

Nun muss Stäbler hoffen, dass der Türke das Finale erreicht - nur dann kann er bei der letzten EM seiner Karriere in der Hoffnungsrunde am Sonntag noch um Bronze ran. Stäbler war von einer Schulterblessur beeinträchtigt angetreten. Gegen Can führte er bereits mit 5:0 Punkten, ließ sich dann aber kontern und schied nach einem 6:6 aus, weil der Türke die letzten Punkte machte.

