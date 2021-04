Super League: Uefa-Präsident erwähnt in emotionaler Rede den HSV

Die mögliche Gründung einer Super League stellt den Weltfußball auf den Kopf. In einer Blitzumfrage im Auftrag des Sport-Informations-Dienstes sehen knapp 85% der Fans darin den "Tod des Fußballs". Doch was hat es mit den Absichten der zwölf Gründerklubs überhaupt auf sich? Die Antworten und Fakten zu den wichtigsten Fragen.

Hamburg/Montreux. Es ist der größte Aufruhr in der Geschichte des europäischen Profi-Fußballs: Nach der angekündigten Gründung einer „Super League“ durch zwölf Topteams aus England, Spanien und Italien hat die Uefa allen Spielern dieser Vereine mit Ausschluss von Europa- und Weltmeisterschaften gedroht.

Kommentar: Die Super League ist ein schlechter Witz

Aus der Bundesliga zählt kein Verein zu den Gründungsmitgliedern. Sowohl Bayern München als auch Borussia Dortmund haben bereits ihre ablehnende Haltung kundgetan. Die Pläne hatten am Montag für wüsten Protest bei der Europäischen Fußball-Union, Clubs, Verbänden, Fans und sogar der Politik gesorgt.

Internationale Pressestimmen zur europäischen Super League „Daily Mail“ (Großbritannien) „Die Großen Sechs des englischen Fußballs haben sich einer neuen europäischen Super League angeschlossen, in einer Erdbebenbewegung, die Krieg im Sport ausgelöst hat. Die Entscheidung droht, den englischen Fußball zu spalten, nachdem die Premier League in einem Brief an die Clubs Sonntagnacht erkennen ließ, dass sie keinem derartigen Wettbewerb zustimmen werde.“ 1 von 25

„The Guardian“ (Großbritannien) „Das ist eine Idee, die sich nur jemand ausgedacht haben kann, der Fußball wirklich bis auf die Knochen hasst. Der den Fußball so sehr hasst, dass er ihn beschneiden, ausnehmen, zerlegen will, vom Spiel an der Basis bis zum Weltcup.“ 2 von 25

„The Sun“ (Großbritannien) „Wer außer den Milliardären selbst denkt, dass eine bedeutungslose "Super League" - die die Champions League, die Premier League und unsere unteren Ligen zerstören würde, ganz zu schweigen von denen in Spanien und Italien - eine gute Idee ist?“ 3 von 25

„The Telegraph“ (Großbritannien) „Florentino Pérez, Andrea Agnelli und Joel Glazer sind nun als steuernde Kräfte der schlechtesten Idee in der Geschichte des europäischen Fußballs eingesetzt. Der Vorsitzende und die beiden Vize-Vorsitzenden der gerade entstandenen European Super League (ESL) führen den jüngsten Vorstoß der Zombie-Apokalypse des Fußballs auf der Suche nach frischem Fleisch an - denn selbst die letzten zwei Jahrzehnte mit gewaltigen Einnahmezuwächsen bei den Übertragungsrechten haben ihnen nie gereicht.“ 4 von 25

„The Independent“ (Großbritannien) „Die European Super League ist ein grotesker Verrat am Fußball“ 5 von 25

„Daily Mirror“ (Großbritannien) „Diese sogenannte Super League muss nicht nur scheitern, sie muss für immer aus dem Sport verjagt werden.“ 6 von 25

„The Times“ (Großbritannien) „Es gibt nichts, was die nationalen Verbände davon abhalten könnte, Spieler bestimmter Clubs nicht für ihre Nationalmannschaften aufzustellen. Das würde die Verlockung, die diese abtrünnigen Vereine für Spieler darstellen, stark mindern. Vor allem aber sind da die Fans, die wahren Hüter der Magie des Fußballs, ohne deren Unterstützung die neue Liga nicht erfolgreich sein kann.“ 7 von 25

„La Gazzetta dello Sport“ (Italien) „Die Super League, die er (Juve-Boss Andrea Agnelli) fördert, würde eher den Interessen seines Clubs nützen, als den allgemeinen Interessen der Serie A. Ein Parallelturnier zwischen einigen Vertretern des europäischen Club-Adels würde Geld nur in die Kassen der beteiligten Vereine spülen. Die Superliga steht im Widerspruch zum Versuch, die italienische Meisterschaft wieder aufzuwerten und noch stärker im Gegensatz zum Projekt der neuen Champions League, die vorhat, den Wettbewerb von 2024 an auf 36 Mannschaften auszuweiten.“ 8 von 25

„La Repubblica“ (Italien) „Die Nacht, die den europäischen Fußball veränderte“ - „Die geschlossene Superliga (...) beendet die Qualifikation auf dem Spielfeld - und damit das grundlegende Konzept des verdienten Erfolgs -, bei der die Voraussetzung der Teilnahme aller gilt. Ein inakzeptabler Verlust.“ 9 von 25

„Corriere della Sera“ (Italien) „Eine grobe Idee, die sich gegen die Fans richtet“ 10 von 25

„Marca“ (Spanien) „Die Schaffung der neuen Liga kommt in einer Zeit, in der die weltweite Pandemie die Instabilität des aktuellen ökonomischen Modells des europäischen Fußballs beschleunigt hat. Jahrelang hatten die Gründerclubs zum Ziel gehabt, die Qualität und Intensität der bestehenden europäischen Wettbewerbe zu verbessern und vor allem, ein Turnier zu schaffen, bei dem die besten Clubs und Spieler häufiger aufeinandertreffen könnten.“ 11 von 25

„La Vanguardia“ (Spanien) „Dass wirtschaftliche Gründe im Vordergrund stehen, zeigt auch der Anstieg der Kurse der beteiligten englischen Clubs an der Wall Street und die von Juventus an der Mailänder Börse. Diese Vereine versuchen seit Jahren, einen halbgeschlossenen Wettbewerb im Stil der NBA zu schaffen, der ihnen Geld und finanzielle Stabilität garantiert.“ 12 von 25

„Sport“ (Spanien) „Die durch die Pandemie ausgelöste wirtschaftliche Krise hat die mächtigsten Clubs des Kontinents gezwungen, einen wichtigen Schritt zu tun, den Status quo aufzugeben und einen Krieg mit ungewissem Ausgang auszulösen.“ 13 von 25

„abc“ (Spanien) „Das Super League-Modell bedeutet die Abschaffung der Leistungskultur. Die weltweite Magie dieses Spiels entspringt der Tatsache, das immer zumindest die Möglichkeit besteht, dass ein kleines Team mit Glück und Geschick ein großes Team besiegen kann. Wenn dieser egalitäre Faktor durch den Ausschluss der kleineren Vereine verschwindet, bleibt nur die überwältigende Macht des Geldes, um das herum sich Talente konzentrieren werden. Die Super League zielt darauf ab, sich von den mittleren Clubs abzusetzen und ein aristokratisches Monopol zu schaffen, das sich dem Wettbewerb entzieht und daher den Grundprinzipien der Europäischen Union widerspricht. Bezahlen, zugucken (im Fernsehen) und die Klappe halten: Das erwartet Kinder, die voller Illusionen Trikots kaufen, die aber nur noch tote Leidenschaften repräsentieren.“ 14 von 25

„El Mundo“ (Spanien) „Die Super League ist die Reaktion der großen Teams, die die meiste Aufmerksamkeit und das meiste Einkommen generieren, auf eine Situation, die sie als unfair empfinden. Sie beklagen, dass sie als diejenigen, die am meisten zu den nationalen Ligen und zur Uefa beitragen, weder im gleichen Verhältnis bezahlt werden noch an der Erstellung eines Spielplans teilnehmen. Unter der Führung von Real Madrid fördern sie jetzt eine halbgeschlossene Meisterschaft, an der derzeit zwölf Gründungsclubs - sechs britische, drei italienische und drei spanische - mit garantierter Teilnahme unabhängig von ihren sportlichen Ergebnissen.“ 15 von 25

„L'Équipe“ (Frankreich) „Derzeit gegen das Projekt der europäischen Super League eingestellt, steht PSG vor einem Dilemma. Der Pariser Club gehört nicht zu den zwölf Gründungsclubs des Projekts, dessen möglicher Start nicht ohne Konsequenzen für ihn wäre.“ 16 von 25

„Kronen Zeitung“ (Österreich) „Die Schwergewichte des europäischen Fußballs machen Ernst. Zwölf Top-Clubs wollen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine europäische Superliga gründen.“ (...) „Naht also tatsächlich das Ende der Weltsport-Art Nummer eins? Ja, ist auch Florentino Perez überzeugt. Allerdings will der Real-Madrid-Präsident genau deswegen die Super League durchziehen. Perez ist als Big Boss des neuen Wettbewerbs vorgesehen.“ 17 von 25

„Blick“ (Schweiz) „Ein Erdbeben im europäischen Club-Fussball! Zwölf Topclubs wollen so schnell wie möglich in einer eigenen europäischen "Super League" aufspielen.“ 18 von 25

„Tages-Anzeiger“ (Schweiz) „Die Gründung der ESL führt zu einer enormen Zerreißprobe im Fußball. Die Uefa fürchtet um ihren Wettbewerb, eine zwar immer mehr verwässerte Champions League. Ihr ist die Kraft zu wünschen, dass sie sich durchsetzt und die Clubs von den nationalen Meisterschaften ausschließt. So wie ihr der ehrliche Beistand der Fifa zu wünschen ist, Spieler von der WM fernzuhalten, die an diesem Projekt teilnehmen. Denn im Größenwahn der ESL steckt vor allem eines: der Angriff auf die nationalen Ligen und damit auf die Basis des Fußballs.“ 19 von 25

„New York Times“ (USA) „Es ist wirklich keine Überraschung, dass die Rebellen glauben, ihr Plan könnte funktionieren und es keine rote Linie gibt. Dass, was auch immer sie tun, wir weiter alle zuschauen und der Ball weiter rollen wird. Es ist keine Überraschung, dass sie denken, sie können tun was immer sie wollen. Das haben sie schließlich seit Jahren, und niemand hat sie bislang aufgehalten.“ 20 von 25

„Politiken“ (Dänemark) „Die Uefa hatte reichlich Gelegenheit, die Regelung einzuführen, die paradoxerweise ein Motor in den geschlossenen amerikanischen Ligen ist. Eine Gehaltsobergrenze und eine umgekehrte Hierarchie bei der Unterzeichnung von Verträgen mit neuen Spielern haben, gelinde gesagt, eine angestrebte Gleichstellung geschaffen, ohne dass dies einem enormen Wachstum im Wege gestanden hätte.“ 21 von 25

„Dernières Nouvelles d'Alsace“ (Frankreich) „Die Welt des Fußballs muss also voller Verblüffung und Ärger feststellen, dass sie vom Geld regiert wird. Was für eine Überraschung, was für eine Enthüllung! Nachdem das Projekt der Super League schon vor einigen Jahren angekündigt wurde, fängt es nun an, zu wachsen und zu gedeihen - und ist nichts anderes als das Ergebnis eines verdorbenen Systems.“ 22 von 25

„De Standaard“ (Belgien) „Die Chefs von zwölf Top-Fußballteams aus Spanien, England und Italien bilden seit gestern den meistgehassten Club Europas. Mit ihrem dreisten Plan, einen neuen Wettbewerb - die Super League - aus dem Boden zu stampfen, ziehen sie den Groll der Fußballföderationen, der nationalen Verbände, der übrigen Clubs, ihrer eigenen Anhänger und der Politik auf sich. Soviel Geldgier ist beispiellos, so der allgemeine Tenor.“ (...) „Aber es steht so gut wie fest, dass der Fußball auf dem Weg zu einem kommerziellen Modell nach amerikanischem Vorbild ist.“ 23 von 25

„Nesawissimaja Gaseta“ (Russland) „Es ist wahrscheinlich zu früh davon zu sprechen, dass die Revolution schon passiert ist. Aber der Prozess ist angestoßen. Beide Seiten – die UEFA und die Super League – haben schwere Geschütze aufgefahren, folglich müssen sie so oder so einen Kompromiss suchen.“ 24 von 25

„Magyar Nemzet“ (Ungarn) „Heutzutage steht Europa vielleicht mit einer einzigen Tätigkeit, mit einem einzigen Industriezweig im Mittelpunkt der Welt: mit dem Fußball. Dieser Stolz hat seinen Preis. Einerseits ist er in Euro-Milliarden messbar, andererseits verlor die nationale Idee erneut eine Schlacht. Denn, daran besteht kein Zweifel, die Superliga wird kommen.“ 25 von 25

Bayern-Boss Rummenigge: "Spüren Verantwortung"

Karl-Heinz Rummenigge hat die Ablehnung des FC Bayern zur Teilnahme an der Super League bekräftigt. „Wir sind nicht dabei, weil wir kein Teil davon sein wollen“, sagte Münchens Vorstandschef des Fußball-Rekordmeisters der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“. „Wir sind zufrieden, Champions League zu spielen und vergessen nicht die Verantwortung, die wir gegenüber unseren Fans haben, die grundsätzlich gegen so eine Reform sind. Und wir spüren die Verantwortung gegenüber dem Fußball als Ganzes.“

Rummenigge setzt auf Deeskalation. „Wichtig ist, dass wir den Dialog wieder aufnehmen. Meine Hoffnung ist, dass wir noch eine Lösung finden, denn die Super League schadet dem ganzen europäischen Fußball. Das müssen wir verhindern.“ Er meint, dass der Weg aus der finanziellen Krise wegen Corona sei, Kosten zu reduzieren. „Der Weg kann nicht sein, immer mehr einzunehmen und mehr an Spieler und Agenten zu bezahlen.“

Rummenigge wurde zudem gefragt, ob es in der Situation nicht ein Zeichen wäre, Jürgen Klopp als Trainer zu verpflichten. Dieser hatte sich stets gegen eine Super League ausgesprochen und auch am Montag erklärt, dass dies keine gute Idee sei – just sein aktueller Verein FC Liverpool gehört aber zu den zwölf Initiatoren. „Wir haben noch keine Entscheidung über den Trainer gefällt. Erstmal gewinnen wir die Meisterschaft und dann entscheiden wir“, sagte Rummenigge. „Aber klar, er hat sich deutlich gegen seinen Verein positioniert...“ Klopp sagte auch, er habe nicht vor, persönlich Konsequenzen aus der Beteiligung seines Arbeitgebers an der Super League zu ziehen (siehe auch diesen Eintrag).

Uefa-Chef: Dividende statt Leidenschaft

Uefa-Präsident Aleksander Ceferin hat seine harsche Kritik an den zwölf abtrünnigen Super-League-Clubs erneuert und deren Chefs zu einem Umdenken aufgefordert. In einer mehr als 15 Minuten währenden Schlusspassage seiner Eröffnungsrede beim Uefa-Kongress in Montreux prangerte der Slowene die Haltung der Spitzenclubs an. Für manche seien „Fans nur noch Konsumenten“ und „Dividende wichtiger als Leidenschaft“, sagte der 53-Jährige. „Wenn der Schlusspfiff ertönt, schauen sie nicht auf die Tabelle, sondern auf die Einschaltquoten und Aktienpreise“, kritisierte Ceferin. Es gehe ihnen nicht darum, die Vitrinen ihrer Vereine mit Pokalen zu füllen, sondern ihre Konten mit Geld.

Präsident Alexander Ceferin redete am Dienstag beim Uefa-Kongress in Montreux lange gegen die geplante europäische Super League an.

Foto: AFP

Ausdrücklich sprach der Uefa-Chef die Eigentümer der sechs beteiligten englischen Clubs an. „Sie haben einen großen Fehler gemacht“, sagte Ceferin. Aber: „Es ist noch Zeit, ihre Meinung zu ändern.“ Explizit lobte Ceferin hingegen Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge, der sich gegen die Super-League-Idee ausgesprochen hatte und dessen Rückkehr ins Uefa-Exekutivkomitee erwartet wurde (siehe auch diesen Eintrag). Rummenigge sei ein „fantastischer Ehrenvorsitzender der European Club Asssociation“. Die am Montag verabschiedete Reform der Champions League pries Ceferin hingegen als wichtige Kontinuität der europäischen Fußball-Historie.

Zugleich erinnerte Ceferin die Clubs daran, dass eine Super League vor 40 Jahren noch ganz anders ausgehen hätte und zählte unter anderem den Hamburger SV oder Nottingham Forest und Aston Villa als ehemaliger Sieger des Landesmeister-Wettbewerbs der 70er und 80er Jahre auf. „Hätten diese Vereine damals eine Super League gegründet....“, sagte Ceferin. Hingegen sei Juventus Turin als Treiber der nun geplanten geschlossenen Spielklasse vor 15 Jahren in Italien in der zweiten Liga gewesen.

Serie A: Clubbosse fordern Rücktritt der "Verräter"

Die geplante Super League spaltet die italienische Serie A. Eigentümer Urbano Cairo vom FC Turin bezeichnete Andrea Agnelli, Präsident von Juventus Turin und bis zuletzt Vorsitzender der Europäischen Club-Vereinigung ECA, als „Verräter“. Er forderte zudem den Rücktritt von Inter Mailands Geschäftsführer Giuseppe Marotta vom Posten als Verbandsmitglied. „Agnelli und Marotta sind die Verräter der Serie A“, sagte Cairo.

Auch Präsident Paolo Scaroni vom AC Mailand soll von Vertretern mehrerer Serie-A-Clubs dazu aufgerufen worden sein, seinen Platz im Aufsichtsrat der Liga zu räumen. Das berichten italienische Medien. Der Serie A stehen allerdings wohl nicht die rechtlichen Mittel zur Verfügung, um die Vertreter von Juventus sowie AC und Inter Mailand auszuschließen. Es droht ein Streit vor Gericht. Darüber wollen die Clubpräsidenten der Serie A in der kommenden Woche in Mailand diskutieren.

Die Liga befürchtet, dass durch die Super League die TV-Übertragungsrechte um 30 Prozent an Wert verlieren könnten. Betroffen wäre davon auch der Streamingdienst Dazn, der sich die Übertragungsrechte von 2021 bis 2024 gesichert hat.

Auch Infantino lehnt die Super League ab

Fifa-Präsident Gianni Infantino hat die Super League deutlich kritisiert und der Uefa seine „volle Unterstützung“ zugesagt. Es gebe „keinen Zweifel an der Ablehnung der Fifa“ gegenüber des Alleingangs von zwölf europäischen Spitzenclubs, wie Infantino auf dem Uefa-Kongress in Montreux sagte.

Gleichzeitig drohte er den Gründungsmitgliedern der Super League nicht näher beschriebene Konsequenzen an. „Wenn einige sich entscheiden, ihren eigenen Weg zu gehen, dann müssen sie mit den Konsequenzen leben“, sagte der Schweizer weiter: „Konkret bedeutet das: Entweder bist du drin, oder du bist draußen. Man kann nicht halb drin und halb draußen sein.“

Bereits am Montag hatte Uefa-Präsident Aleksander Ceferin (siehe auch diesen Eintrag) den Super-League-Clubs und ihren Spielern mit Sanktionen bis hin zum Ausschluss von Welt- und Europameisterschaften gedroht. Es sei seine „Aufgabe als Fifa-Präsident, das europäische Sportmodell zu beschützen“ und sicherzustellen, „dass der Fußball auf der ganzen Welt überleben kann“, sagte Infantino weiter.

Johnson: "Lächerlicher" Liga Rote Karte zeigen

Der britische Premierminister Boris Johnson hat seine Ablehnung einer europäischen Super League bekräftigt. „Seid versichert, dass ich alles tun werde, um diesem lächerlichen Plan die Rote Karte zu zeigen“, schrieb der Regierungschef in einem Gastbeitrag für die Zeitung „The Sun“. Die Super League biete weder einigermaßen Chancengleichheit noch gebe es für alle Vereine dieselben Entwicklungsmöglichkeiten. Der Reiz des Spiels liege aber in der Möglichkeit, „so weit entfernt sie auch sein mag“, dass jeder Verein eines Tages über sich hinauswächst.

„Wenn Leicester City die Premier League gewinnen kann und Nottingham Forest nicht nur ein, sondern zwei Mal sich zum König von Europa krönen kann, dann kann dein Team das – vielleicht, sehr vielleicht – auch“, schrieb Johnson. Er betonte, das Spiel gehöre den Fans, die das Milliardenprojekt mehrheitlich ablehnen. „Ein Jahr leerer Stadien hat uns alle daran erinnert, dass Fußball ohne Fans ein blutloses Spektakel ist.“

Die britische Regierung hat angekündigt, alle Möglichkeiten zu prüfen, um die Super League noch zu verhindern. Aus England wollen sich sechs Vereine an dem Milliardenprojekt beteiligen, darunter Rekordmeister Manchester United und Titelverteidiger FC Liverpool. Die übrigen 14 Teams der Premier League wollten am Dienstag ohne die „Big Six“ ihr weiteres Vorgehen beraten.

IOC-Chef Bach: Europäisches Sportmodell bedroht

IOC-Präsident Thomas Bach sieht das europäische Sportmodell in Gefahr. „In dieser polarisierenden Umgebung gewinnen engstirniger Eigennutz und Egoismus Boden gegenüber Solidarität, gemeinsamen Werten und Regeln“, sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees beim Uefa-Kongress.

Bach nahm keinen direkten Bezug auf die Super-League-Pläne. Die Corona-Krise habe die existierenden Brüche und Ungleichheiten offenbart und sogar vertieft, sagte Bach. Man müsse realisieren, dass das europäische Sportmodell und Werte wie Solidarität bedroht seien.

Keller für Ausschluss der Super-League-Clubs

DFB-Präsident Fritz Keller hat sich für den Ausschluss der Super-League-Vereine aus den bisherigen Wettbewerben ausgesprochen. „Der Fußball ist offen und für alle da. Eine geschlossene Super League dagegen nur für Superreiche und Superrücksichtslose“, sagte der 64-Jährige dem Deutschen Fußball-Bund zufolge.

„Das egoistische Verhalten dieser zwölf Vereine hat mit dem Spiel, in das wir uns als Kinder verliebt haben, nichts mehr zu tun. Die Vereine und ihre Nachwuchsmannschaften sollten von allen Wettbewerben ausgeschlossen werden, bis sie wieder an ihre vielen Anhänger denken, die sie erst zu den größten Clubs der Welt gemacht haben – und nicht nur an ihre Geldbeutel.“

Der DFB hatte sich bereits am Montag in einer gemeinsamen Stellungnahme mit der DFL gegen den neuen Elitewettbewerb gestellt.

Griechischer Regierungschef: "Es ist falsch"

Die griechische Regierung hat die Pläne zur Super League abgelehnt. Der Vorschlag einiger wohlhabender Mannschaften sei nicht im Einklang mit der Tradition und die Geschichte des Spiels, twitterte der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Dienstag. Was den Fußball so aufregend mache, sei die Möglichkeit des unerwarteten Ergebnisses. „Klipp und klar. Es ist falsch. Die Fans werden es nicht akzeptieren“, schrieb Mitsotakis weiter.

Super League: Klopp schließt Rücktritt aus

Teammanager Jürgen Klopp schließt einen Rücktritt aus Protest über die Super-League-Gründung unter Beteiligung seines FC Liverpool aus. „Ich werde das solange machen, wie man es mich machen lässt“, sagte Klopp nach dem 1:1 bei Leeds United. Klopp lehnt die Super League weiterhin ab. „Ich habe es schon 2019 gesagt: Nein, ich denke nicht, dass es eine großartige Idee ist“, sagte er am Montagabend.

Er wehrte sich aber gegen Kommentare, die den gesamten Club – und damit aus seiner Sicht auch seine Spieler und ihn – „zur Hölle“ wünschten. „Die sollten alle mal runterkommen, wir sind auch nur Menschen.“ Schon bei ihrem Spaziergang durch Leeds am Montagnachmittag seien er und seine Spieler von gegnerischen Fans beleidigt worden, berichtete Klopp. Das habe sich rund um die Partie fortgesetzt. „Ich gehe jetzt nach Hause und weiß nicht, was da abgehen wird“, sagte er aufgewühlt. Er verstehe die Fan-Wut und akzeptiere Kritik, in diesem Fall sei er aber nicht das richtige Ziel (siehe dazu auch diesen Eintrag).

Angefasst: Jürgen Klopp (hinten) und James Milner (vorne) nach Liverpools Auftritt in Leeds.

Foto: Imago/PA Images

Für Klopp steht fest: „Es muss sich etwas ändern im Fußball, das ist ganz sicher.“ Auch Uefa und Fifa dürften „Dinge nicht einfach entscheiden“. Den Super-League-Clubs werde Geldgier vorgeworfen, sagte er bei Sky, „aber was glauben Sie, was die Uefa will? Die Fifa will eine Club-WM. Es geht ums Geld, um nichts anderes.“ Die Reform der Champions League, wie sie die Uefa am Montag beschlossen hatte, „gefällt mir nicht“, betonte er.

Seifert: "Schlecht gemanagte Geldverbrennungsmaschinen"

DFL-Boss Christian Seifert hat den Clubführungen der Super-League-Vereine zu einem großen Teil die wirtschaftliche Kompetenz abgesprochen. „Einiger dieser Clubs sind ganz schlecht gemanagte Geldverbrennungsmaschinen“, sagte er bei Sky Sport News: „Ihnen ist es nicht im Ansatz gelungen, ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu entwickeln, und sie haben mehrere Hundert Millionen Euro Schulden.“

Seifert hegt zudem Zweifel daran, ob die US-Investmentbank JPMorgan als Sponsor tatsächlich die kolportierten Milliardensummen investiert. „Ich weiß nicht, ob diese Summen tatsächlich gezahlt werden. Nach meinen Informationen stehen sie nur im Raum“, äußerte der DFL-Chef. Angeblich will die Bank zunächst einen Sockelbetrag in Höhe von 3,5 Milliarden Euro in die Super League stecken.

Mit Blick auf die Einführung der Super League erwartet Seifert eine lange juristische Auseinandersetzung. „Ob diese Superliga dann so tatsächlich kommt, das wird noch abzuwarten sein. Der Weg dahin wird sehr lang und sehr steinig und gepflastert sein von beinharten juristischen Auseinandersetzungen“, sagte der 51-Jährige: „Dieser Kampf kann unter Umständen auch schmutzig werden. Am Ende werden Gerichte entscheiden.“

Lob hatte Seifert für Bayern München und Borussia Dortmund parat. „Dass sie sich zur Bundesliga bekannt haben und nicht bei der Super League an Bord gegangen sind, ist ein starkes Signal“, äußerte der DFL-Boss: „Einige Clubs haben sich abgehoben von der Realität und den Wurzeln des Fußballs. Aber diese Clubs sitzen nicht in Deutschland.“

Real-Präsident Perez: Retter des Fußballs

Real Madrids Präsident Florentino Perez hat die Pläne für die neue Super League vehement verteidigt und das Format als Retter des europäischen Fußballs bezeichnet. „Die sagen, es ist eine Liga für die Reichen. Aber das ist nicht wahr. Es ist eine Liga, um den Fußball zu retten“, sagte Perez in einem TV-Interview mit dem Sender Chiringuito, „das Geld geht an alle, es ist eine Pyramide. Wenn die oben Geld haben, rieselt es runter.“ Von möglichen Konsequenzen durch die Uefa lässt sich Perez nicht beirren. „Madrid wird nicht aus der Champions League geschmissen, definitiv nicht“, sagte der mächtige Clubboss, „auch nicht Manchester City oder sonst wer. Das ist unmöglich. Auch die Spieler können ruhig bleiben.“

Perez drängt auf einen Wandel im Fußball. „Wir müssen darüber nachdenken, warum die 16- bis 24-Jährigen nicht mehr am Fußball interessiert sind“, sagte Perez. Es gebe in der Champions League zu viele Spiele auf schlechtem Niveau, „und es gibt andere Plattformen der Unterhaltung“, fuhr der 74-Jährige fort. Perez sieht zudem eine weitere Gefahr. „Die neue Champions League mit 36 statt 32 Clubs soll im Jahr 2024 starten“, sagte er, „2024 aber werden alle diese Clubs tot sein.“

Topvereine wie Real Madrid und der FC Barcelona werden nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie von einer hohen Schuldenlast erdrückt. Allerdings hatte sich bei den beiden spanischen Topclubs auch schon davor enorme Schuldenberge aufgetürmt, Corona verschlimmerte die Situation nochmals. JPMorgan will den Gründungsmitgliedern der europäischen Super League zu ihrem Start 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, ein warmer Geldsegen für die klammen Kassen. Als Chef der Superliga ist Perez vorgesehen.

Prinz William: "Teile die Sorgen der Fans"

Auch Prinz William, Präsident des englischen Fußballverbandes FA, hat sich tief besorgt über die Abspaltung einer Super League gezeigt. „Jetzt müssen wir mehr denn je die gesamte Fußballgemeinschaft – von der obersten Ebene bis zur Basis – und die Werte von Wettbewerb und Fairness in ihrem Kern schützen“, schrieb er in einem Twitter-Statement.

Er teile „die Sorgen der Fans über die geplante Super League und den Schaden, den sie dem Spiel, das wir lieben, zufügen könnte“, erklärte Prinz William weiter. Sechs der zwölf Vereine, die mit ihrer Ankündigung in der Nacht zum Montag ein Fußball-Erdbeben ausgelöst hatten, stammen aus der Premier League: FC Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur, FC Arsenal und FC Chelsea.

Liverpools Milner: "Hoffe, dass es nicht passiert"

James Milner vom FC Liverpool hat eine klare Haltung zur geplanten Super League, auch wenn sein Verein zu den Gründungsmitgliedern gehört. „Ich kann nur meine persönliche Meinung sagen, und ich mag es kein bisschen und hoffe, dass es nicht passiert“, sagte der Mittelfeldspieler der BBC nach dem 1:1 (1:0) des englischen Meisters bei Leeds United am Montagabend.

„Es (das aktuelle System, Anm. d. Red.) hat lange gut funktioniert. Was es besonders gemacht hat, was wir in den letzten Jahren getan haben, ist, dass wir uns das Recht verdient haben, die Champions League zu gewinnen und das Recht, die Premier League zu gewinnen“, führte Milner aus: „Das Produkt, das wir derzeit haben, ist sehr gut.“

Die massiven Super-League-Proteste rund um die Begegnung in Leeds seien für die Liverpool-Profis nicht einfach gewesen. „Als Spieler haben wir nicht wirklich ein Mitspracherecht, also fühlt es sich ein bisschen ungerecht an.“ (siehe dazu auch diesen Eintrag)