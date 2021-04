Crocodiles gleichen Halbfinalserie gegen Hannover aus

Hamburg. Die Eishockeymänner der Crocodiles Hamburg haben im Play-off-Halbfinale der Oberliga Nord gegen die Hannover Scorpions ein Entscheidungsspiel erzwungen. Im zweiten Spiel der nach dem Modus „Best of 3“ ausgetragenen Serie besiegte die Auswahl von Cheftrainer Jacek Plachta den Hauptrundenmeister am Sonntagabend im Eisland Farmsen mit 3:2 (2:1, 1:1, 0:0). Die erste Partie hatten die Niedersachsen, die am Dienstag (20 Uhr) erneut Heimrecht haben, am Freitagabend erst nach Verlängerung mit 6:5 gewonnen.

Am Sonntag sorgten Topscorer Dominik Lascheit (13.) und Adam Domogalla (20.) jeweils in Überzahl sowie der Schwede Victor Östling (32.) nach schöner Vorarbeit von Dennis Reimer für die Hamburger Tore.

Hamburger Crocodiles arbeiteten konzentriert

In einer intensiven Partie arbeiteten die Crocodiles defensiv sehr konzentriert. Offensiv belauerten sich die Teams, niemand wollte den entscheidenden Fehler begehen. Am Ende brachte Plachtas Auswahl die Führung verdient ins Ziel. „Es war ein hart umkämpftes Spiel. Die Kleinigkeiten haben entschieden, es war eine sehr gute Teamleistung“, sagte Cheftrainer Plachta.

Im zweiten Halbfinale schaffte der Herner EV dank eines 3:0-Heimsiegs gegen die Tilburg Trappers den nötigen zweiten Erfolg, um in die Finalserie einzuziehen. Diese beginnt am Freitag.