HSV-Spiel gegen Karlsruhe von der DFL abgesetzt

Hamburg. Wie erwartet hat die DFL am heutigen Donnerstag das HSV-Spiel gegen den Karlsruher SC abgesagt. Ursprünglich war die Partie des 30. Spieltags für kommenden Dienstag, den 20. April, im Volksparkstadion geplant. Doch die gesamte Mannschaft des KSC befindet sich nach mehreren Corona-Fällen (infiziert ist unter anderem HSV-Leihgabe Xavier Amaechi) in einer 14-tägigen Quarantäne und wird diese nach Anweisung des zuständigen Gesundheitsamts erst an jenem 20. April wieder verlassen.

Für das Spiel beim HSV blieben dem Tabellensiebten somit nur wenige Stunden zur Vorbereitung – zu wenig für Profifußball.

Warum HSV-Spiel gegen KSC so spät abgesagt wurde

Die Absage der Partie war mit Bekanntgabe der Karlsruher Teamquarantäne erwartet worden. Doch die Deutsche Fußball-Liga (DFL) wartete mit dem offiziellen Vollzug erst einmal ab – in der Hoffnung, das Gesundheitsamt könnte die Dauer der Quarantäne nachträglich verkürzen. Dies wäre die einzige Möglichkeit gewesen, den KSC am 20. April für spielfähig zu erklären. Ein Szenario, das nun sicher ausgeschlossen werden kann.

Somit fallen für den HSV – wie erwartet – die kommenden beiden Spiele gegen Sandhausen (16. April), das sich ebenfalls in Quarantäne befindet, und eben Karlsruhe aus. Die Hamburger müssen in der anstehenden englischen Woche zusehen, wie die Konkurrenz um den Aufstieg im Einsatz ist und punkten kann. Wann die beiden Zweitligaspiele gegen Sandhausen und Karlsruhe nachgeholt werden, ist noch unklar. Laut Angaben der DFL soll die Neuansetzung „spätestens am morgigen Freitag“ bekannt gegeben werden.

Mehr zum Thema:

Das nächste planmäßige Pflichtspiel bestreitet der HSV nun am Sonnabend, den 24. April, bei Jahn Regensburg. Wenn das Coronavirus nichts dagegen hat.

Lesen Sie auch: