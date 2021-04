Toni Kroos schießt Real Madrid zum Clásico-Sieg gegen Barça

Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 11. April 2021:

Kroos schießt Real zum Sieg gegen Barça

Es klingt fast schon zu absurd, um wahr zu sein. Aber Toni Kroos hat in seinem 316. Pflichtspiel für Real Madrid tatsächlich erstmals einen Freistoß direkt verwandelt – und das im Clásico gegen den FC Barcelona. Damit ebnete der 31-Jährige den Weg für den 2:1 (2:0)-Sieg, mit dem Real vorerst die Tabellenführung übernahm. „Es ist ein großer Sieg für uns. Den Clásico zu gewinnen, ist etwas Besonderes“, sagte Kroos' Teamkollege Nacho. „Auch wenn einige dies bereits als ein Finale angesehen haben, sind es noch einige Spiele.“

Nach der Führung durch den Hackentreffer von Karim Benzema (13. Minute) erhöhte Kroos per abgefälschtem Freistoß (28.). Óscar Mingueza (60.) erzielte bei strömendem Regen nur noch den Anschluss für Barcelona mit dem deutschen Nationalkeeper Marc-André ter Stegen und Lionel Messi. Für den argentinischen Superstar war es bereits der siebte Clásico in Serie, in dem er ohne eigenen Treffer blieb.

Barça-Trainer Ronald Koeman schimpfte nach dem Spiel über den Schiedsrichter und forderte einen Strafstoß nach einem angeblichen Foul an Martin Braithwaite in der Schlussphase. „Es war so ein klarer Elfmeter. Ich weiß nicht, warum wir den Videobeweis in Spanien haben“, sagte der Niederländer.

Die Tabellenspitze in Spanien:

1. Real Madrid 30 Sp. / 53:24 Tore / 66 Pkt.

2. Atlético Madrid 29 Sp. / 51:19 Tore / 66 Pkt.

3. FC Barcelona 29 Sp. / 68:26 Tore / 62 Pkt.

4. FC Sevilla 29 Sp. / 40:21 Tore / 58 Pkt.

BVB: Entwarnung bei Hummels und Reus

Dortmund wird im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City am Mittwoch (21 Uhr/Sky) wohl wieder auf Mats Hummels und Marco Reus setzen können. Beide Spieler waren beim 3:2 (0:1)-Sieg beim VfB Stuttgart angeschlagen ausgewechselt worden, nach der Partie äußerte sich Trainer Edin Terzic jedoch optimistisch für das Rückspiel in der Königsklasse. „Mats hatte plötzlich ein bisschen Kreislaufprobleme und hat dann in der Halbzeitpause signalisiert, dass es nicht weitergeht“, sagte der Coach. „Ich denke, dass das heute Abend noch ein bisschen nachwirkt, aber ab morgen dann wieder besser ist.“

Reus war in der 67. Minute für Siegtorschütze Ansgar Knauff ausgewechselt worden. „Marco hatte eine unglückliche Szene, wo er einen Schlag abbekommen hat“, sagte Terzic. „Aber auch da sind wir zuversichtlich, dass es morgen wieder besser ist.“

ManCity von Leeds düpiert

Der englische Spitzenreiter Manchester City hat eine überraschende Niederlage kassiert – und das trotz einer Halbzeit in Überzahl. Der Champions-League-Gegner von Borussia Dortmund unterlag am Sonnabend durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 1:2 (0:1) gegen Leeds United. City gab fast 30 Torschüsse ab. Doch die Führung erzielten die defensivstarken Gäste durch Stuart Dallas (42. Minute). Mit der Roten Karte für Liam Cooper – nach hartem Einsteigen gegen Gabriel Jesus – wurde es für Leeds in der zweiten Hälfte deutlich schwieriger.

ManCity-Coach Pep Guardiola steht vor dem Champions-League-Rückspiel bei Borussia Dortmund unter Druck.

Foto: Imago / Pro Sports Images

Als Ferran Torres (76.) zum Ausgleich traf, schien Man City nah dran, die Partie zu wenden. Doch nachdem Raphinha kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit im Strafraum an City-Torwart Ederson scheiterte, gelang Dallas in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer – und dem erst zweiten Torschuss für Leeds – die Sensation. Vier Tage vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen Dortmund (Hinspiel 2:1) schonte Guardiola mehrere Spieler, verzichtete auf Kevin De Bruyne und ließ Ilkay Gündogan und Phil Foden zunächst auf der Bank.

Liverpool beendet Horrorserie in Anfield

Nach acht sieglosen Heimspielen gewann der FC Liverpool mal wieder in Anfield. 2:1 (0:1) hieß es am Ende gegen Aston Villa. Trainer Jürgen Klopp sprach hinterher von einer „echten Erleichterung". Vor den Augen von England-Coach Gareth Southgate sorgte der zuletzt im Nationalteam ausgebootete Trent Alexander-Arnold (90.+1) in der Nachspielzeit für ausgelassenen Jubel der Reds. Die Gästeführung durch Ollie Watkins (43.) hatte Mohamed Salah (75.) egalisiert.

Die Reds müssen nun darauf hoffen, dass ihnen am Mittwoch gegen Real Madrid der nächsten Heimsieg gelingt. Für das Erreichen des Champions-League-Halbfinals muss die Klopp-Elf das 1:3 aus dem ersten Duell drehen.

Die Tabellenspitze in England

1. Manchester City 32 Sp. / 67:23 Tore / 74 Pkt.

2. Manchester Utd. 30 Sp. / 58:33 Tore/ 60 Pkt.

3. Leicester City 30 Sp. / 53:34 Tore / 56 Pkt.

4. FC Chelsea 31 Sp. / 50:31 Tore / 54 Pkt.

5. FC Liverpool 31 Sp. / 53:37 Tore / 52 Pkt.

6. West Ham Utd. 30 Sp. / 48:37 Tore / 52 Pkt.

7. Tottenham 30 Sp. / 51:32 Tore / 49 Pkt.

8. FC Everton 29 Sp. / 41:38 Tore / 47 Pkt.

Tuchels Chelsea siegt 4:1

Um einen Startplatz in der Königsklasse in der nächsten Saison muss Liverpool indes weiter zittern. Am Abend verdrängte der FC Chelsea die Reds wieder vom vierten Platz – auch dank einer starken Leistung von Kai Havertz. Der deutsche Nationalspielers leitete das 4:1 (3:0) in Südlondon bei Crystal Palace mit einem feinen Tor ein. Christian Pulisic (10./78.) und Kurt Zouma (30.) erhöhten für Chelsea. Timo Werner ließ Trainer Thomas Tuchel 90 Minuten auf der Bank. Das Tor für Crystal Palace schoss Christian Benteke (63.).

In der Königsklasse hat Chelsea nach dem souveränen 2:0-Auswärtssieg gegen den FC Porto beste Chancen, im Rückspiel am Dienstag den Einzug ins Halbfinale perfekt zu machen.

Ibrahimovic fliegt bei Milan-Sieg vom Platz

Trotz eines Platzverweises für Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic hat der AC Mailand den Rückstand auf Spitzenreiter Inter Mailand in der Serie A vorerst verkürzt. Milan setzte sich am Sonnabend mit 3:1 (2:0) bei Abstiegskandidat Parma Calcio durch. Ibrahimovic sah beim Stand von 2:0 in der 60. Minute die Rote Karte, nachdem er etwas zu Schiedsrichter Fabio Maresca gesagt hatte.

Ärgerte sich über seinen Platzverweis wohl am meisten: Zlatan Ibrahimovic.

Foto: Imago / Gribaudi/ImagePhoto

Zum Zeitpunkt des Platzverweises führte Milan durch die Treffer des Ex-Bundesligaprofis Ante Rebic (8. Minute) und Frank Kessie (44.), an deren Entstehung Ibrahimovic jeweils beteiligt gewesen war. Parma kam durch Riccardo Gagliolo (66.) noch einmal heran, Rafael Leao sorgte in der Nachspielzeit für die endgültige Entscheidung.

Die Tabellenspitze in Italien:

1. Inter Mailand: 30 Spiele, 72 Punkte

2. AC Mailand: 30 Spiele, 63 Punkte

3. Juventus Turin: 29 Spiele, 59 Punkte

4. Atalanta Bergamo: 29 Spiele, 58 Punkte

5. SSC Neapel: 29 Spiele, 56 Punkte

Haaland mit Geschwindigkeits-Rekord

Torlos – aber verdammt schnell: BVB-Stürmerstar Erling Haaland hat beim 3:2-Sieg in Stuttgart einen Saisonrekord in Sachen Geschwindigkeit aufgestellt. Der Norweger (20) war mit unfassbaren 36,04 km/h einen Tick schneller als der bisherige Rekordhalter Marcus Thuram. Der Gladbacher hatte es immerhin auf 35,97 km/h gebracht.