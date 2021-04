Unparteiischer bittet Erling Haaland nach Spiel um Autogramm

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 7. April 2021:

Sky-Reporter Fuss kehrt zu Sat.1 zurück

Wolff Fuss kehrt zum Fernsehsender Sat.1 zurück und wird dort ab der kommenden Saison Fußballspiele kommentieren. Das bestätigte der Sender am Mittwoch. Zuvor hatten darüber die „Sport Bild“ und das Internetportal „Sportbuzzer“ berichtet. Fuss wird parallel auch weiter bei Sky im Einsatz sein.

Sat.1 zeigt insgesamt neun Partien pro Saison live im Free-TV. Zu den Begegnungen gehören der Supercup sowie Erstliga-Partien am 1., 17. und 18. Spieltag. Dazu kommen vier Relegationsspiele und das Auftaktspiel der 2. Bundesliga.

„Es ist wie das Wiedersehen mit guten alten Freunden. Wir hatten tolle Zeiten, haben uns nie aus den Augen verloren und freuen uns jetzt darauf, wieder mehr Zeit miteinander verbringen zu können. Das wird herrlich!“, sagte der 44-jährige Fuss, der bereits von 2009 bis 2012 die Champions League in Sat.1 kommentierte, in einer Mitteilung.

BVB-Star Haaland gibt Unparteiischem Autogramm

Ein Autogramm von Sturmjuwel Erling Haaland steht hoch im Kurs – nicht nur bei den Fans. Nach dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Manchester City (1:2) bat der rumänische Schiedsrichter-Assistent Octavian Sovre den Torjäger des Bundesligisten Borussia Dortmund um eine Unterschrift.

A referee’s assistant should not be asking a player for autographs after a match in the tunnel as happened with Haaland.

UEFA won’t want to see this surely pic.twitter.com/nA94n3k27W — Rob Harris (@RobHarris) April 6, 2021

Haaland kam dieser fragwürdigen Bitte nach und unterschrieb beim Gang in die Kabine auf einer Gelben und einer Roten Karte.

FIFA suspendiert zwei Verbände

Der Fußball-Weltverband FIFA hat die nationalen Verbände Pakistans und des Tschad mit sofortiger Wirkung suspendiert. Wie die FIFA am Mittwoch mitteilte, sei im Falle der Zentralafrikaner unerlaubte Einflussnahme der Regierung der Grund für diesen Schritt. Im Falle Pakistans stelle die Einmischung Dritter „einen schweren Verstoß gegen die FIFA-Statuten“ dar.

Im Tschad hatten Regierungsbehörden dem nationalen Fußballverband FTFA die ihm übertragenen Befugnisse dauerhaft entzogen, ein nationales Komitee für die vorübergehende Verwaltung des Fußballs eingesetzt und die Kontrolle über die Räumlichkeiten des FTFA übernommen.

In Pakistan bestrafte die FIFA die „feindliche Übernahme“ des Hauptquartiers des Fußballverbandes PFF in Lahore durch eine Gruppe von Demonstranten sowie die Absetzung der von der FIFA eingesetzten Normalisierungskommission. Die beiden Suspendierungen werden erst aufgehoben, wenn diese Maßnahmen rückgängig gemacht werden.

KSC holt sich bei Konkurrenz Quarantäne-Tipps

Der Karlsruher SC setzt beim Umgang mit seinem nächsten Corona-Fall und der damit verbundenen Quarantäne für seinen Profi-Kader auch auf Tipps der Konkurrenz. Die Badener hätten Informationen von den auch schon von einer solchen Situation betroffenen Zweitligisten Jahn Regensburg und Holstein Kiel eingeholt, berichten die „Badischen Neuesten Nachrichten“. „Da ging es um einen Austausch. Was wurde dort und was wie oft gemacht? Wie waren die Empfindungen, als es dann wieder losging?“, zitierte das Blatt Trainer Christian Eichner.

Ein Profi des KSC war am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Gesundheitsamt habe daraufhin eine 14-tägige Quarantäne für den Kader der Karlsruher angeordnet. Nur die Spieler, die nicht im Mannschaftskreis trainiert haben, seien nicht von der Isolation betroffen. Nach Clubangaben muss nun die Verlegung von gleich drei Spielen bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) beantragt werden. Diese betrifft auch die Partien gegen den HSV (20. April).

Der positiv getestete Spieler weist keine Symptome auf, wie der Club mitteilte. Bereits vorige Woche waren zwei seiner Profis positiv getestet worden. Sie hätten sich außerhalb des Teams infiziert.

Bayer-Boss Carro fordert fairere Geldverteilung

Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro hat vor gravierenden Folgen einer Reform der Champions League ab 2024 gewarnt. Auf die Frage, ob die durch eine Aufstockung auf 36 Clubs avisierte Erhöhung der Einnahmen die Kluft zur Europa League vergrößere, sagte Carro der „Sport Bild“: „Das Risiko ist absolut gegeben. Deshalb sage ich: Das Thema Geldverteilung ist ein ganz wichtiges. Wenn am Ende die Champions League noch mehr und die Europa League noch weniger bekäme, wird die Schere noch größer.“

Carro sitzt in der Clubwettbewerb-Kommission der Europäischen Fußball-Union UEFA, die am 19. April über die Reform entscheiden will. „Leistung muss belohnt werden, ganz klar. Aber wir müssen auch unbedingt dafür Sorge tragen, dass ein gewisses Maß an Chancengleichheit bestehen bleibt. Dafür kämpfe ich. Meine These: Wenn die europäische Geldverteilung künftig so fair gestaltet werden würde wie die in der Bundesliga, wäre die Kluft nicht so groß“, unterstrich Carro.

Kantersieg: Farke mit Norwich vor Aufstieg

Teammanager Daniel Farke steht mit Norwich City nach dem höchsten Sieg der Clubgeschichte seit fast 70 Jahren kurz vor der Rückkehr in die englische Premier League. Der Traditionsclub bezwang Huddersfield Town am Dienstag mit 7:0 (5:0) und führt die zweitklassige Championship souverän an. Für die Canaries war es der höchste Sieg in einem Ligaspiel seit dem 8:1 gegen Shrewsbury Town im September 1952.

Dreifacher Torschütze war der Ex-Schalker Teemu Pukki (8./20./61.). Norwich braucht aus den letzten sechs Spielen nur noch fünf Punkte, theoretisch könnte das Team den Aufstieg schon am Sonnabend perfekt machen.

Farke hatte Norwich 2017 in der zweiten Liga übernommen und 2019 in die Premier League geführt, stieg dort aber nach nur einer Saison als Schlusslicht ab. Dennoch hielt der Club an dem heute 44-Jährigen fest.

Nach 1:3 in Madrid: Klopp schimpft mit Brych

Trainer Jürgen Klopp hat nach der 1:3-Niederlage des FC Liverpool im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid den deutschen Schiedsrichter Felix Brych kritisiert. Schon auf dem Weg in die Katakomben war über die Mikrofone zu hören, wie Klopp am Dienstagabend in Madrid zu Brych sagte: „Das ist unfair.“

Auf der Pressekonferenz nach der Niederlage erklärte Klopp seinen Ärger: „Die Situation mit Sadio, da muss ich sagen, was der Schiedsrichter da heute Abend gemacht hat, verstehe ich nicht. Für mich war das etwas Persönliches“, sagte Klopp. Er habe das Gefühl gehabt, Mané habe nach einer Situation, die Brych womöglich als Schwalbe gesehen hatte, kein Foul gegen sich mehr gepfiffen bekommen. „Das ist einfach nicht richtig, das habe ich ihm nach dem Spiel gesagt.“ Klopp betonte auch, dass Liverpool nicht wegen des Bundesliga-Schiedsrichters verloren habe. „Wir waren nicht gut genug“, sagte er.

Real Madrid gegen FC Liverpool: die Höhepunkte

In der Neuauflage des Endspiels von 2018 gewann Madrid dank zweier Tore von Vinicius Junior (27./65.) und einem Treffer von Marco Asensio (36.). Nationalspieler Toni Kroos überzeugte mit starken Pässen. Für Liverpool traf nur Mohamed Salah (51.). Das Rückspiel in England ist am 14. April.