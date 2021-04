Pressestimmen: Witze über Werner – Löw am Pranger

Duisburg. Auf diese spöttische Auszeichnung hätte Timo Werner nach seiner Slapstick-Einlage liebend gerne verzichtet. Der glücklose Nationalstürmer wurde nach der vergebenen „Jahrtausendchance“ (SZ) kurzerhand zum „Ehrenbürger“ Nordmazedoniens ernannt: Verschiedene Medien des Landes bildeten am Donnerstag den Pass mit Werners Namen und Foto ab.

Dabei war der 25-Jährige wahrlich gestraft genug. Nach seinem unerklärlichen Fehlschuss in der 80. Minute beim Stand von 1:1 sank Werner ungläubig in die Hocke und verharrte mit gesenktem Kopf sekundenlang im Fünfmeterraum. Werner bot ein Bild des Jammers und wäre in diesem Moment wohl am liebsten im Boden versunken. „Das war ein Knacks für die Mannschaft, dass wir die Chance ausgelassen haben“, sagte Bundestrainer Joachim Löw nach der peinlichen 1:2-Niederlage gegen den krassen Außenseiter.

Presse rechnet mit Löw ab

Eine Niederlage, die ein gewaltiges Presseecho folgen ließ. Als „Blamage“ („Krone"), „Demütigung“ („Mirror") und „Debakel“ („Blick") werteten die internationalen Medien die DFB-Pleite. „Deutschland ist erneut ein Meer voller Zweifel!“, urteilte die spanische Zeitung „AS". Die „Gazzetta dello Sport" schrieb: „Historischer Zusammenbruch Deutschlands, Nordmazedonien schafft den großen Schlag und dies mithilfe der “Italiener' Pandev und Elmas."

Mehr zum Thema DFB:

„El Mundo Deportivo" kritisierte Bundestrainer Joachim Löw: „Löw wagte wieder mal Experimente mit einer Dreierabwehr, was allerdings mächtig in die Hose ging.“ Eine Übersicht der internationalen Pressestimmen:

Pressestimmen aus Italien

„Gazzetta dello Sport": Historischer Zusammenbruch Deutschlands, Nordmazedonien schafft den großen Schlag und dies mit Hilfe der “Italiener' Pandev und Elmas. Deutschland, das die letzten 18 WM-Qualifikationsmatches in Serie gewonnen hatte und seit 35 Spielen ungeschlagen ist, landet sogar hinter dem beeindruckenden Armenien, das die Gruppe anführt.

„Corriere dello Sport": „Die “Italiener' Pandev und Elmas versenken die blassen Deutschen, die weder Fantasie noch Initiative beweisen. Das Resultat ist für die Nordmazedonier voll verdient."

„Tuttosport": „Grobe Fehler kosten Löw seinen Rekord der Unbesiegbarkeit. Eine schmerzhafte Niederlage, eine Ohrfeige für Löw, denn Deutschland hatte bisher kein WM-Qualifikationsspiel unter der Regie des Trainers verloren.“

„La Repubblica": „Blamabler K.o. Deutschlands gegen Nordmazedonien. Die in der Serie A spielenden Pandev und Elmas demütigen die Deutschen, die sich mit Platz drei der Gruppe begnügen müssen. Durchsetzungsfähigkeit und Mut haben den Nordmazedonien zum klaren Sieg gegen den Favoriten verholfen.“

Pressestimmen aus Großbritannien

„Mirror": Demütigung für Deutschland, Timo Werner vergibt eine klare Chance kläglich.

„Daily Mail": Katastrophaler Aussetzer von Timo Werner.

„The Sun": Werner wirkte bei seiner vergebenen Chance wie ein Flop.

„The Guardian": Die Nordmazedoniener lassen Deutschland straucheln und feiern den größten Sieg ihrer Fußball-Geschichte.

Pressestimmen aus Spanien

„Marca": Eine Klatsche für Deutschland. Megaschwaches Spiel von Löws Spielern. Ter Stegen war bei beiden Gegentoren machtlos. Der Schiedsrichter wurde zum Protagonisten als er in der 75. Minute sogar ein klares Handspiel von Emre Can übersah.

„AS": Deutschland macht sich wieder mal lächerlich. Es ist der zweite Schlag ins Gesicht innerhalb von vier Monaten nach dem 0:6 gegen Spanien. Deutschland ist erneut ein Meer voller Zweifel.

„Sport": Nordmazedonien überrascht ter Stegen. Der Stammtorhüter Barcas spielt nach etwa anderthalb Jahren wieder von Beginn an im DFB-Dress, so hatte er sich diese Rückkehr mit Sicherheit nicht vorgestellt. Nordmazedonien sprengte mit seinem Erfolg die Bank.

„El Mundo Deportivo": Historischer Stolperer der Deutschen gegen die Mannschaft vom Balkan. Löw wagte wieder mal Experimente mit einer Dreierabwehr, was allerdings mächtig in die Hose ging. Werner ließ Nordmazedonien am Leben mit seiner verpassten Riesenchance.

Pressestimmen aus der Schweiz

„Blick": Was für ein Debakel!

„Tagesanzeiger": Portugal, England und nun Nordmazedonien - erst zum dritten Mal überhaupt verliert Deutschland ein WM-Qualifikationsspiel zu Hause.

„NZZ": Die deutschen Fußballer blamieren sich gegen Nordmazedonien und kassieren eine historische Heimniederlage.

Pressestimmen aus Österreich

„Krone": Blamage! Deutschland verliert gegen krassen Außenseiter.

„Standard": Deutschland blamiert sich gegen Nordmazedonien. Für Löw war es im 33. und letzten WM-Qualifikationsspiel die erste Niederlage. Die davor lange Zeit letzte Pleite gab es noch unter Teamchef Rudi Völler 2001 beim 1:5 gegen England.