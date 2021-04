DFB-Pleite heimlicher WM-Boykott in Katar? So lacht das Netz

So richtig konnten es die deutschen Nationalspieler um Kapitän Gündogan (v.l.), Gnabry und Goretzka selber nicht fassen, wie die Partie gegen Nordmazedonien verloren gehen konnte.

Hamburg. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Seit geraumer Zeit passt dieser altbekannte Spruch wie kein anderer zur Situation der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw agiert auf dem Feld inzwischen so uninspiriert und leidenschaftslos wie die Marketing-Kampagnen von DFB-Manager Oliver Bierhoff daherkommen.

Erst vor wenigen Tagen hatte das auf den Social-Media-Kanälen des Deutschen Fußball-Bunds verbreitete „Making of“-Video der ohnehin schon uninspiriert und konsequenzenlos wirkenden „Human Rights"-T-Shirt-Aktion in Richtung des WM-Gastgebers Katar für teilweise heftige Kritik am Verband gesorgt. Der von allen Seiten der Nationalmannschaft bestrittene Vorwurf: Die Botschaft diene nur dem Selbstzweck und Marketing.

Was genau der DFB mit dieser T-Shirt-Aktion bezwecken wollte, blieben Verbandsoffizielle und Beteiligten allerdings bis heute schuldig. Denn auch Manuel Neuer & Co. dürfte klar sein, dass sich die Menschenrechte in Katar noch lange nicht verbessern, nur weil die deutsche Nationalmannschaft „Human Rights" auf ihren Trikots stehen hat.

WM-Boykott in Katar? Netz lacht über DFB-Pleite

Die einzig wirkungsvolle Maßnahme wäre wohl ein Boykott, den beispielsweise der norwegische Fußball-Verband (NFF) offensiv diskutiert. Und eben genau jener Boykott wurde nun auch der deutschen Nationalmannschaft von einigen Scherzkeksen in den sozialen Medien mit einem Augenzwinkern nachgesagt.

Einige Fußballfans konnten die DFB-Blamage gegen Nordmazedonien (1:2) offenbar nur noch mit Sarkasmus ertragen. Die zentrale und natürlich nicht ganz ernst gemeinte Botschaft vieler Tweets: Die Niederlage gegen den Außenseiter sei das bislang eindrucksvollste Statement gegen eine WM im politisch umstrittenen Katar. Tatsächlich wären die in der WM-Qualifikation nur drittplatzierten Deutschen aktuell nicht für die WM qualifiziert. Das Abendblatt hat eine Übersicht der besten Sprüche im Netz erstellt:

Clever vom #DFB die WM in Katar einfach über den offiziellen Weg der Qualifikation zu boykottieren 👍 #GERMKD — Stephan Reich (@reich_against) March 31, 2021

Die glaubwürdigste Kritik des @DFB_Team|s an der WM in Katar: Sich erst gar nicht dafür zu qualifizieren.#GERMKD — Prof. André Bühler (@Prof_Buehler) March 31, 2021

Stark wie #DieMannschaft die WM in Katar boykottiert! Endlich mal ein richtiges Zeichen gesetzt und Armenien und Nordmazedonien den Vortritt gelassen. Find ich gut 👍🏼 @DFB_Team — Sibi (@Sibi30015224) March 31, 2021

"Nordmazedonien? Moment... Timo, schaffst du ein Luftloch?" — Kopfschüttelfraktion (@meckernfueralle) April 1, 2021

So kann man die WM in Katar natürlich auch boykottieren! #GERMKD #dfb — Schulz oder nicht Schulz (@schultenhh) March 31, 2021

#DFB bekennt sich klar gegen die #WM2022 in Katar und boykottiert durch eine Niederlage gegen Nordmadzedonien. — mobileLarson (@mobileLarson) March 31, 2021

Vielleicht steckt dahinter auch ein Masterplan: #DFB-Team will #WM2022 in #Katar boykottieren, traut sich aber nicht und geht nun der Weg der Nicht-Qualifikation 🤔⚽️ https://t.co/FFTOSGe3qv — Thieß Petersen (@Petersen_econ) March 31, 2021

Halbzeitrückstand gegen Nordmazedonien bisher eindrucksvollstes Statement gegen Katar. — Günter Klein (@guek62) March 31, 2021

WM-Quali: Die deutsche Tabelle nach drei Spielen