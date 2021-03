Wechselt Ex-HSV-Talent Arp in die Zweite Liga?

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 19. März 2021:

Wechselt Ex-HSV-Talent Arp nach Hannover?

Hannover 96 ist nach Informationen der „Bild“-Zeitung an Bayern-Stürmer Fiete Arp interessiert. Der 21-Jährige konnte sich seit seinem Wechsel vom Hamburger SV im Sommer 2019 noch nicht beim deutschen Rekordmeister durchsetzen und ist derzeit für die zweite Mannschaft in der 3. Liga aktiv. Dem Bericht zufolge kommt ein Leih-Geschäft zu den Niedersachsen infrage. Das Problem: Das ehemalige HSV-Talent soll rund fünf Millionen Euro Gehalt bei den Bayern erhalten. Für einen Wechsel müsste Arp einen massiven Gehaltsverzicht akzeptieren.

Rassismus-Vorfall bei Europa-League-Spiel?

Trainer Steven Gerrard hat von der Uefa ein konsequentes Eingreifen nach einem angeblichen Rassismus-Vorfall auf dem Rasen beim Europa-League-Spiel zwischen den Glasgow Rangers und Slavia Prag gefordert. „Es ist krank, schrecklich“, sagte der 40 Jahre alte ehemalige englische Nationalspieler. Nach Aussagen von Gerrard wurde Glasgow-Profi Glen Kamara in der Schlussphase der Partie am späten Donnerstagabend von Prags Spieler Ondrej Kudela rassistisch beleidigt.

„Manche Sachen sind größer als Fußball“, sagte der spürbar erschütterte Gerrard nach der 0:2-Niederlage in Glasgow, die das Aus der Rangers im Achtelfinale der Europa League bedeuteten: „Jetzt ist die Sache bei der Uefa und ich hoffe nur, dass sie nicht unter den Teppich gekehrt wird.“

Sein Spieler sei verärgert, er selbst sei verärgert und wütend, betonte Gerrard. Er wolle die Aussagen, die Kudela dem Schwarzen Kamara ins Ohr geflüstert hatte, nicht wiederholen. Kamara, finnischer Nationalspieler, hatte daraufhin auf dem Platz wütend reagiert. „Ich habe ihn gefragt, willst du vom Platz oder willst du weiter spielen“, erzählte Gerrard. Er kenne den Spieler seit zweieinhalb Jahren, so habe er ihn aber noch nie erlebt.

Gerrard betonte auch, dass er an Stelle der Verantwortlichen bei Slavia Prag wissen wollen würde, warum Kamara so reagiert habe, aber „ihr Spieler wird es verneinen, der Verein wird es verneinen“.

Slavia veröffentlichte anschließend ein Statement zu den Vorwürfen gegen Kudela und bestritt sie. Es seien widerliche Anschuldigungen, hieß es. Kudela habe „nach einem der brutalen Fouls“ zu einem Spieler der Rangers gesagt: „You fucking guy.“ (Deutsch: Du verdammter Kerl) Es sei in der Emotion passiert, „aber ich streite absolut ab, dass in den Worten etwas rassistisches war“, sagte Kudela in dem Statement.

DFB sieht Fan-Rückkehr in Rostock mit gemischten Gefühlen

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Zulassung von 777 Zuschauern zum nächsten Heimspiel von Drittligist Hansa Rostock begrüßt. Gleichzeitig wies der Verband auf die fehlende Perspektive im Amateurbereich hin. „Meine Gefühlslage ist durchaus gemischt. Grundsätzlich freut sich der DFB über jedes Fußballspiel, zu dem Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen sind, und über jeden Fan, der vor Ort teilhaben kann“, sagte Vizepräsident Peter Frymuth.

„Traurig macht mich gleichzeitig, dass andernorts in Deutschland viele Menschen nicht die Möglichkeit haben, ihrer Leidenschaft nachzugehen und unter freiem Himmel in ihrem Amateurverein Fußball zu spielen – obwohl nach allen bisherigen Erkenntnissen auf dem Spielfeld nur eine äußerst geringe Ansteckungsgefahr besteht.“

Grundsätzlich helfe ein Pilotprojekt wie jenes in Rostock, Erkenntnisse zu sammeln und vorhandene Konzepte zu verfeinern. „Ziel muss es sein, so intelligent wie möglich mit der Pandemie im täglichen Leben umzugehen. Dies gilt nicht nur für das Thema Zuschauer, sondern auch für den Amateursport und die dortige Möglichkeit, mit Hilfe von Hygienekonzepten aktiv Sport treiben zu können“, sagte Frymuth.

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hatte am Donnerstagabend entschieden, dass Rostock am Samstag gegen den Halleschen FC 777 Fans ins Stadion lassen darf. Diese müssen in Rostock lebende Dauerkartenbesitzer sein. Vor den Stadiontoren werden Schnelltests durchgeführt, auf den Rängen herrscht Masken- und Abstandspflicht. Zur Kontaktverfolgung wird eine App genutzt.

Star-Trainer Mourinho in der Ehre gekränkt

José Mourinho hat sich tief getroffen gezeigt über das Aus der Tottenham Hotspur in der Europa League. Das Premier-League-Team verlor am Donnerstagabend nach dem 2:0 im Hinspiel nach Verlängerung 0:3 gegen Dinamo Zagreb. „Ich fühle mich in meiner Ehre verletzt. Unsere Leistung war inakzeptabel. Viel Herz und viel Wille haben uns geschlagen. Und wenn wir denken, Herz gehört nicht zum Fußball, dann liegen wir falsch“, sagte der Portugiese dem TV-Sender "BT Sports". „Es war verdient für sie, weil sie alles gegeben haben, was sie hatten. Dafür lobe ich sie“, sagte Mourinho.

Er stellte die Arbeitseinstellung seiner Fußballer infrage. Mit Ausnahme der zweiten Halbzeit in der Verlängerung habe es nicht ausgesehen, als spiele sein Team eine wichtige Partie. „Wenn das für irgendeinen von denen kein wichtiges Spiel war, für mich ist es eins. Aus Respekt vor meiner Karriere und aus Respekt vor dem Spiel ist jedes Spiel wichtig. Ich glaube, für jeden Tottenham-Fan zu Hause ist jedes Spiel wichtig und es braucht eine andere Einstellung.“

Kritik gab es auch von Torwart Hugo Lloris - und britische Medien werteten sie auch als indirekte Attacke auf Mourinho. „So wie wir spielen, ist es einfach nicht genug“, sagte der französische Weltmeister. Es sei eine Sache, sich vor die Kameras zu stellen und zu sagen, man sei ehrgeizig, die andere sei es, dass jeden Tag im Training und bei jedem Spiel zu zeigen.

Mislav Orsic hatte die Kroaten nahezu im Alleingang ins Viertelfinale gebracht und das Aus der Spurs besiegelt. Orsic schoss Dinamo mit seinen Toren in der 62. und 82. Minute in die Verlängerung, um dort nach 106 Minuten mit seinem dritten Treffer für die Entscheidung zu sorgen.