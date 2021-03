Das Hinspiel gewann Liverpool mit 2:0 gegen Leipzig, das offiziell Heimrecht in Budapest hatte.

Fußball-Ticker Leipzigs Rückspiel gegen Liverpool wohl auch in Budapest

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 02. März 2021:

Rückspiel Leipzig vs. Liverpool auch in Budapest

Das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen RB Leipzig und dem FC Liverpool soll aufgrund von Reisebeschränkungen ebenfalls in Budapest stattfinden. Das berichtete die „Times“ (Dienstag), nachdem dem gastgebenden englischen Meister von Trainer Jürgen Klopp für die Partie am 10. März mehrere andere Optionen nicht zur Verfügung stehen. Die Stadien von Feyenoord Rotterdam und Udinese Calcio sollen ebenfalls angefragt worden sein. Bereits das erste Aufeinandertreffen wurde Ende Februar in Budapest ausgetragen, Liverpool siegte 2:0.

Dass nun auch das Rückspiel in die ungarische Hauptstadt verlegt wird, hat sich lange abgezeichnet. Die Uefa hatte den Klopp-Club bereits vor dem Hinspiel um eine zweite Verlegung gebeten, da Leipzig nach der Rückkehr aus England aufgrund der Corona-Beschränkungen der Bundesregierungen eine zweiwöchige Quarantäne drohen würde. Einzig eine Meinungsänderung der Gesundheitsbehörden würde Leipzig die Reise nach Liverpool ermöglichen, diese ist jedoch nicht absehbar.

Bielefeld stellt neuen Trainer Kramer vor

Arminia Bielefeld hat Frank Kramer als Nachfolger seines Aufstiegstrainers Uwe Neuhaus verpflichtet. Der frühere DFB-Juniorencoach Kramer (48) unterschrieb beim Aufsteiger bis Sommer 2023. Er wird um 13 Uhr vorgestellt. Die Arminia hat fünf Spiele in Serie nicht gewonnen, dennoch kam die Trennung von Neuhaus (61) am Montag angesichts von Zeitpunkt und Tabellenstand überraschend. Bielefeld ist mit 18 Punkten Tabellen-16., punktgleich mit einem Nichtabstiegsplatz. Zudem haben die Ostwestfalen noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Kramer war in seiner bisherigen Laufbahn bereits als Interimstrainer bei Hoffenheim sowie als Coach der Zweitligisten Düsseldorf und Fürth tätig gewesen, zudem trainierte er die U18, U19 und U20 des DFB. Zuletzt arbeitete er als Nachwuchschef bei Red Bull Salzburg in Österreich. Sein Debüt auf der Trainerbank der Arminia wird Kramer am Sonntag (18 Uhr/Sky) beim Heimspiel gegen Union Berlin geben.

Frank Kramer ist neuer Trainer von Arminia Bielefeld.

Real Madrid patzt gegen San Sebastian

Mit Nationalspieler Toni Kroos in der Startelf hat Real Madrid im Titelkampf gepatzt. Nach zuletzt vier Siegen in Serie kamen die Königlichen gegen Real Sociedad San Sebastian nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Der Rückstand auf den Stadtrivalen Atletico Madrid liegt mit einem Spiel mehr auf dem Konto bei fünf Punkten.

Portu (55.) brachte die Gäste aus dem Baskenland in Führung. Junior Vinicius (89.) gelang spät noch der Ausgleich. Trainer Zinedine Zidane fehlten erneut einige Stammkräfte. Abwehrchef Sergio Ramos fällt nach einer Knie-Operation wochenlang aus. Eden Hazard (Muskelverletzung) und Torjäger Karim Benzema (Adduktorenverletzung) standen ebenfalls nicht im Kader.

Die Tabellenspitze in Spanien:

1. Atlético Madrid: 24 Spiele, 58 Punkte

2. FC Barcelona: 25 Spiele, 53 Punkte

3. Real Madrid: 25 Spiele, 53 Punkte

4. FC Sevilla: 24 Spiele, 48 Punkte

Wegen Corona: Lazio vs. FC Turin verlegt

Das für Dienstagabend geplante Serie-A-Duell Lazio Rom gegen den FC Turin kann nicht ausgetragen werden. Auf Anordnung der lokalen Gesundheitsbehörden musste der FC Turin auf die Reise nach Rom verzichten. Beim Turiner Erstligisten waren in den vergangenen Tagen zehn Spieler und Betreuer positiv auf die britische Variante des Coronavirus getestet worden. Diese ist besonders ansteckend. Die ganze Mannschaft steht unter Quarantäne.

30 Prozent der Fans unzufrieden mit Schiris

Mehr als 30 Prozent der deutschen Fußball-Fans klagen über die Leistungen der Schiedsrichter. Laut einer repräsentativen FanQ-Umfrage im Auftrag des Sport-Informations-Dienstes (SID) sind 13,26 Prozent der Anhänger mit den Leistungen der Unparteiischen in der 1. und 2. Bundesliga sehr unzufrieden, 16,84 Prozent unzufrieden. 40,08 Prozent betonten, die Leistungen seien weder gut noch schlecht.

Auch die Einführung des Video Assistant Referee (VAR) ist weiterhin im Fanlager umstritten. 37,2 Prozent der Befragten empfanden den Fußball vor Einführung des VAR deutlich attraktiver, 25,7 Prozent attraktiver. Lediglich 26,53 Prozent zeigen sich zufrieden, gerade einmal 3,29 Prozent der Fans bewerten die Leistungen mit der Höchstnote von fünf Sternen (sehr zufrieden).

Allerdings sieht die Fanbasis den VAR langfristig als unverzichtbar an. 61,3 Prozent unterstrichen, dass sie den VAR und die Video-Wiederholung am Spielfeldrand (On-Field-Review) nicht abschaffen würden.

Laut der Anhänger habe die Attraktivität des Fußballs seit Einführung des VAR (63 Prozent) gelitten. Knapp 52 Prozent der Befragten halten es nicht mehr für zeitgemäß, dass Schiedsrichter neben ihrer sportlichen Karriere einen normalen Beruf ausüben.

72 Prozent fordern, dass sich Schiedsrichter nach dem Abpfiff den Medienvertretern stellen sollten, um ihre Entscheidungen transparent zu machen. Die Fans wünschen sich generell mehr Einbindung der Anhänger. 80 Prozent der Befragten wünschen sich, dass Schiedsrichter-Entscheidungen nach VAR oder On-Field-Review wie in der US-amerikanischen Football-Liga NFL für alle hörbar erklärt werden sollten.