BVB findet Nachfolger für Sportdirektor Michael Zorc

Der Fußball-Ticker am Montag, den 01. März 2021:

Kehl wird Zorc-Nachfolger beim BVB

Die Nachfolge von BVB-Sportdirektor Michael Zorc ist offenbar geregelt. Wie der „Kicker" und die „Bild" berichten, soll erwartungsgemäß Ex-Nationalspieler Sebastian Kehl (41) im Sommer 2022 das Dortmunder Urgestein Zorc (58) beerben. Bereits in der vergangenen Woche sei dies per Handschlag besiegelt worden.

Der frühere BVB-Kapitän Kehl ist derzeit bei den Schwarz-Gelben als Lizenzspielleiter für alle Belange rund um die Profi-Mannschaft zuständig. Zuletzt wurde auch der frühere Dortmunder Chefscout und Leiter Profifußball Sven Mislintat, derzeit Sportdirektor beim Ligarivalen VfB Stuttgart, als möglicher Zorc-Nachfolger gehandelt.

Sebastian Kehl wird 2022 Sportdirektor bei Borussia Dortmund.

Foto: Imago / Poolfoto

Klopp nach Sieg in Angriffsstimmung

Rechtzeitig vor dem deutschen Trainer-Duell mit Thomas Tuchel zeigt sich Jürgen Klopp wieder in Angriffsstimmung. „Viele Leute haben uns abgeschrieben. Das ist in Ordnung“, sagte der 53-Jährige nach dem 2:0-Sieg am Sonntag beim Schlusslicht Sheffield United: „Bei allen Problemen, die wir hatten, sind wir immer noch in Schlagdistanz zu den spannenden Tabellenplätzen.“

Durch den ersten Sieg nach vier Premier-League-Niederlagen in Folge rückten die Reds wieder nahe an die Top vier. Mit 43 Punkten liegt Liverpool auf Rang sechs, hat aber nur zwei Zähler Rückstand auf den Vierten West Ham United. Dazwischen steht der FC Chelsea um Chefcoach Thomas Tuchel, der einen Punkt mehr als Klopp hat. Am kommenden Donnerstag (21.15 Uhr/Sky) kommt es zum Duell der deutschen Fußballlehrer, die beide zwingend die Königsklasse erreichen wollen.

„Wir spielen am Donnerstag gegen Chelsea“, sagte Klopp, „da müssen wir es wieder zeigen. Wir müssen Spiele gewinnen, das wissen wir. Ohne Resultate kommst du nicht in die Champions League.“

Die Tabellenspitze in England nach 26 Spieltagen:

1. ManCity: 62 Punkte

2. ManUnited: 50 Punkte

3. Leicester: 49 Punkte

4. West Ham: 45 Punkte

5. Chelsea: 44 Punkte

6. Liverpool: 43 Punkte

Corona-Fälle bei Regensburg: Pokalspiel droht Absage

Dem Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen am Dienstag (18.30 Uhr) droht die Absage. Beim Zweitligisten seien weitere Corona-Fälle aufgetreten, wie Geschäftsführer Christian Keller mitteilte. Er sagte, dass der Verein daher mit einer Verlegung der Partie rechne. Das gesamte Betreuerteam und die Mannschaft müsse nun voraussichtlich in Quarantäne. Vom Gesundheitsamt in Regensburg und dem DFB gab es zunächst keine offizielle Mitteilung dazu.

Bereits am Freitag war Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic positiv auf das Coronavirus getestet worden und verpasste daraufhin das Zweitligaspiel am selben Abend gegen Paderborn (1:0).

Terodde über Lewandowski: Wie auf der Playstation

HSV-Torjäger Simon Terodde gerät bei Robert Lewandowski ins Schwärmen. „Wenn man sieht, wie er am Spiel teilnimmt und die Bälle festmacht – da erkennt man gar keine technischen Fehler mehr. Den kannst du vorne anschießen, trotzdem klebt ihm der Ball am Fuß“, sagte der 32 Jahre Stürmer dem „Sportbuzzer“.

Terodde, der mit 19 Treffern die Torjägerliste der 2. Liga anführt und am heutigen Montag mit dem HSV im Stadtderby beim FC St. Pauli antritt (20.30 Uhr/Sky und im Abendblatt-Liveticker), zog sogar einen Vergleich zu einer Spielkonsole heran: „Manchmal habe ich das Gefühl, das ist wie auf der Playstation – sie drücken einfach einen Knopf und dann kommt der Pass und wird verarbeitet.“ Lewandowski hat in der laufenden Bundesligasaison schon 28-mal getroffen.

Robert Lewandowski erzielte am Sonnabend einen Doppelpack gegen Köln – es waren seine Saisontore 27 und 28.

Foto: Imago / ActionPictures

Zu seiner Erfolgsquote bei den Hanseaten sagte Terodde: „Gerade mit dem HSV, wo wir oft das dominantere Team sind, spielen wir uns sehr viele Chancen heraus, machen permanent Druck. Da kommst du als Stürmer häufiger zu Abschlüssen, als wenn du in der Bundesliga gegen den Abstieg kämpfst und mit deinem Team meist hinten reingedrückt wirst.“

Löw öffnet Tür für Younes-Rückkehr

Bundestrainer Joachim Löw hat Frankfurts Mittelfeldspieler Amin Younes nach dessen starken Leistungen die Rückkehr zur Nationalmannschaft in Aussicht gestellt. Der 27-Jährige sei „wirklich wieder sehr im Kommen, er ist absolut ein Thema für uns, ob für die EM oder schon im März“, sagte Löw im „Kicker".

Younes sei „ein Spieler, der etwas Besonderes hat, der mit seiner Spielweise eine ganze Abwehr aufreißen und den Unterschied ausmachen kann“, betonte Löw. Der Leihspieler vom SSC Neapel hatte beim Tabellenvierten der Bundesliga zuletzt vor allem beim 2:1 gegen Bayern München mit einem Treffer überzeugt.

Amin Younes (M.) jubelt über sein Tor zum 2:0 für Eintracht Frankfurt gegen Bayern München.

Foto: Imago / Jan Huebner

In der DFB-Elf habe Younes bereits beim Confed Cup vor vier Jahren „einen positiven Eindruck bei uns hinterlassen“, sagte Löw, „danach stagnierte er in seiner Entwicklung aus verschiedenen Gründen“. Younes war nach fünf Länderspielen im Jahr 2017 in den letzten beiden Spielzeiten in Neapel kaum zum Einsatz gekommen, erst seit Dezember blüht er in Frankfurt wieder auf.

Mehr zum Thema:

Bayer befürchtet Kreuzbandriss bei Neuzugang

Leverkusens Winter-Zugang Timothy Fosu-Mensah (23) wird wahrscheinlich monatelang ausfallen. Der von Manchester United ausgeliehene Niederländer hat im Ligaspiel gegen den SC Freiburg (1:2) wohl eine schwere Knieverletzung erlitten. Der Abwehrspieler wurde von Trainer Peter Bosz kurz vor der Pause ausgewechselt, nachdem er im Rasen hängengeblieben war und sich dabei schmerzhaft das Knie verdreht hatte. „Hoffen wir auf etwas anderes“, sagte Bosz bei Sky konsterniert, „aber wir befürchten einen Kreuzbandriss.“

Timothy Fosu-Mensah ahnte bereits auf dem Platz, dass er sich schwerer am Knie verletzt hat.

Foto: Imago / Moritz Müller

Tabellenführer Atlético beendet Minikrise

Atlético Madrid hat seine Minikrise beendet und die Tabellenführung in Spanien gefestigt. Nach drei Pflichtspielen in Folge ohne Sieg setzte sich die Mannschaft von Trainer Diego Simeone am Sonntag beim FC Villarreal mit 2:0 (1:0) durch. Alfonso Pedraza (25.) brachte die Rojiblancos per Eigentor in Führung, der von seiner Corona-Infektion genesene Portugiese Joao Felix (69.) erhöhte.

Die Tabellenspitze in Spanien:

1. Atlético Madrid: 24 Spiele, 58 Punkte

2. FC Barcelona: 25 Spiele, 53 Punkte

3. Real Madrid: 24 Spiele, 52 Punkte

4. FC Sevilla: 24 Spiele, 48 Punkte

Mailänder Spitzenduo zieht Juve davon

Das Mailänder Spitzenduo Inter und AC zieht Titelverteidiger Juventus Turin in Italien immer weiter davon. Nach Turins Punkteverlust durch das 1:1 bei Hellas Verona baute Inter Mailand sein Polster auf die „alte Dame“ durch ein 3:0 (1:0) beim CFC Genua 1893 bereits auf zehn Zähler aus. Damit hat derzeit nur noch der AC Mailand nach seinem 2:1 (1:0) bei AS Rom den Lokalrivalen bei vier Punkten Rückstand in Sichtweite.

Hinter Turin rückte Nationalspieler Robin Gosens mit Atalanta Bergamo durch ein 2:0 (1:0) bei Sampdoria Genua an Rom vorbei auf Rang vier und darf wieder auf die erneute Champions-League-Qualifikation hoffen. Gosens sorgte dabei mit seinem achten Saisontreffer (70.) für den Endstand.

Die Tabellenspitze in Italien:

1. Inter Mailand: 24 Spiele, 56 Punkte

2. AC Mailand: 24 Spiele, 52 Punkte

3. Juventus Turin: 23 Spiele, 46 Punkte

4. Atalanta Bergamo: 24 Spiele, 46 Punkte