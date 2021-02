Flick kündigt Klärung mit Lauterbach an – SPD-Mann reagiert

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 16. Februar 2021:

Flick kündigt Aussprache mit Lauterbach an

Neues aus der Corona-Causa Flick/Lauterbach: Bayern-Trainer Hansi Flick hat nach den Diskussionen um seine Aussagen über die Corona-Politik und den Gesundheitsexperten Karl Lauterbach ein klärendes Gespräch mit dem SPD-Mann angekündigt. „Vielleicht ist es ganz gut, wenn ich mich mal mit dem Karl Lauterbach ausspreche. Nicht in einer Talkshow, persönlich unter vier Augen“, sagte Flick nach dem 3:3 (0:2) gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld.

Er hätte nicht erwartet, dass seine Aussagen „aus der Emotionalität heraus“ so hohe Wellen schlagen, meinte Flick. Zugleich warb er aber um Verständnis dafür. Er habe am Sonntag nicht nur als Trainer, sondern auch als Familienvater, Großvater und ehemaliger Unternehmer gesprochen. „Die Pandemie ist für uns alle eine wahnsinnige Belastung. Das nagt an uns allen, da wird man ein bisschen müde. Viele Menschen leiden, haben extreme Ängste.“

„Sogenannte Experten“ äussern sich, weil Journalisten sie um Einschätzung bitten. Wenn Hansi Flick anderer Meinung ist, soll er einfach seine Argumente bringen. Dafür muss er nicht Experte sein. Auch andere Argumente zählen. Aber als Amateur Sportler sage ich: nicht unfair sein! pic.twitter.com/KfHYrbmZgw — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) February 14, 2021

Zu Fußball-Kritiker Lauterbach, den er als „sogenannten Experten“ bezeichnet hatte, ergänzte Flick: „Ich bin keiner, der einen Menschen, wenn er einen nicht kennt, in so ein Licht stellen möchte.“ Grundsätzlich stehe er zwar zu seinen Aussagen, aber: „Das ein oder andere könnte man anders formulieren.“ Er wisse auch „ganz genau, dass der Fußball sehr privilegiert ist“.

Flick (55) berichtete, die Stunden nach seinen Äußerungen seien für ihn „extrem“ gewesen. Er habe „einige Nachrichten“ bekommen, „die ein bisschen böser sind. Damit muss ich leben, ich komme gut damit zurecht und habe kein Problem damit.“

Lauterbach nimmt Flick-Angebot an

Lauterbachs Antwort ließ nicht lange auf sich warten. „Sehr gerne spreche ich mit Hansi Flick“, teilte der SPD-Politiker auf Twitter mit. „Ich freue mich darüber. Da Hansi Flick mir das Angebot über die Öffentlichkeit gemacht hat, antworte ich auch öffentlich“, sagte er dem „Spiegel“.

Sehr gerne spreche ich mit Hansi Flick. Seine Kritik nehme ich sportlich. Verständlicherweise liegen bei vielen derzeit Nerven blank. Aber nur zusammen können wir vor uns liegende Wochen meistern. Hatte auch schon versöhnliches Gespräch mit Herrn Watzke https://t.co/S5xMiCWI7G — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) February 16, 2021

Flick hatte am Sonntag nach Kritik unter anderem an der Reise der Bayern zur Club-WM nach Katar gesagt: „So langsam kann man die sogenannten Experten gar nicht mehr hören, auch Herrn Lauterbach.“ Der Bayern-Trainer meinte, die Politik solle eine Strategie entwickeln, „dass man auch mal irgendwann wieder Licht im Tunnel sieht“. Daraufhin brach im Internet eine Debatte über die Äußerungen los.

Werner beendet Torflaute – und dankt Tuchel

Exakt 1000 zähe Minuten musste Timo Werner warten, ehe er am Montagabend seine Torflaute beendet hat. Der Nationalstürmer, der zuletzt vor 100 Tagen in der Liga getroffen hatte, erzielte bei Chelseas 2:0 (2:0)-Erfolg gegen Newcastle den zweiten Treffer (39.). Acht Minuten zuvor leitete Werner die Führung durch Olivier Giroud (31.) ein.

„Der letzte Monat war hart. Ich war nicht glücklich. Ich bin froh, dass ich heute ein Tor gemacht habe“, sagte Werner, der die Rolle seines neuen Trainers Thomas Tuchel hervorhob: „Es hat mir geholfen, dass mich jemand auf Deutsch anschreien kann. Er ist ein richtig guter Typ und hat eine gute Vorstellung von dem Fußball, den wir spielen wollen.“

Auch die vermeintlich einfachen Tore muss man erst einmal machen: Timo Werner (r.) beendete am Montagabend seine Torflaute.

Durch den vierten Erfolg im fünften Ligaspiel unter Tuchel verdrängte Chelsea den kriselnden FC Liverpool von einem Champions-League-Rang. Auch West Ham United, das am Montag überzeugend mit 3:0 (1:0) gegen Schlusslicht Sheffield United gewann, rangiert nun vor den Reds.

Bei Chelsea spielte neben Werner auch dessen Nationalmannschaftskollege Antonio Rüdiger durch, Kai Havertz fehlte angeschlagen. Im Tor erhielt 80-Millionen-Mann Kepa Arrizabalaga erstmals seit Mitte Oktober wieder eine Chance.

Matthäus empfiehlt Marsch und Hütter als Rose-Nachfolger

Wer wird Nachfolger von Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach? Lothar Matthäus hat nun Salzburgs Jesse Marsch und Frankfurts Adi Hütter bei seinem Ex-Club ins Gespräch gebracht. Er sei davon überzeugt, dass diese beiden Namen „auf der Liste ganz weit oben stehen“, schrieb der in Bundesliga-Kreisen stets gut informierte Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

Wird der US-Amerikaner Jesse Marsch Nachfolger von Trainer Marco Rose bei Gladbach?

Das seien aber „bestimmt nicht die einzigen Trainer“, die Gladbachs Sportdirektor Max Eberl „auf dem Radar" habe. „Auch der Name Kohfeldt fällt in diesem Zusammenhang immer wieder“, schrieb Matthäus. Aber: „Marsch und Hütter kommen genau wie Rose aus der RB-Schule. Marsch ist bereit für den nächsten Schritt, nachdem er jahrelang in Salzburg tolle Arbeit abgeliefert hat. Hütter hat sogar schon in der Bundesliga bewiesen, was er mit ähnlichen Möglichkeiten und einem Top-Manager an seiner Seite zu leisten im Stande ist.“

Verkündet Alaba seinen Bayern-Abschied?

Der Noch-Münchner David Alaba (28) wird womöglich nach langem Rätselraten am Nachmittag über seine Zukunftspläne aufklären. Der FC Bayern verschickte eine Einladung zu einer Online-Pressekonferenz mit dem österreichischen Nationalspieler, die um 14 Uhr angesetzt ist. Nach Informationen der „Bild“ wird Alaba dann seinen Abschied bei den Bayern zum Saisonende bekannt geben.

Dieser gilt schon seit längerer Zeit als sicher. Der Vertrag des Abwehrspielers läuft im Sommer aus, er kann somit ablösefrei wechseln. Die Bayern hatten sich mit dem zweimaligen Triple-Gewinner und dessen Berater Pini Zahavi aus finanziellen Gründen nicht auf einen neuen Vertrag einigen können. Im November zog der Verein nach zahlreichen Verhandlungsrunden sein Angebot zurück. Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte Zahavi ob der aus seiner Sicht absurden Gehaltsforderung zuvor als „Piranha" beschimpft. Nun gilt Real Madrid als Favorit für einen Transfer.

Alabas Nachfolger beim FC Bayern steht derweil schon fest: Am vergangenen Wochenende gaben die Münchner die Verpflichtung des Leipzigers Dayot Upamecano bekannt.

Grote äußert sich nach Aus in Osnabrück

Trainer Marco Grote ist nach seiner Freistellung beim VfL Osnabrück überzeugt davon, dass er den Zweitligisten im Fall einer Weiterbeschäftigung aus der Krise geführt hätte. „Ich glaube, dass sie den Klassenerhalt meistern wird. Ich bin mir aber auch sicher, dass wir das zusammen geschafft hätten“, sagte der 48-Jährige der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Nach der Trennung sei er „sehr enttäuscht“, sagte Grote. „Ich weiß aber, dass eine solche Situation zum Berufsrisiko gehört und du mit sieben Niederlagen in Folge als Trainer nicht die besten Argumente auf deiner Seite hast.“

Der VfL Osnabrück ist in der zweiten Liga auf Tabellenplatz 15 abgestürzt und hat nur noch vier Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz. Grote war am Montag und damit einen Tag nach der 0:1-Niederlage bei Darmstadt 98 freigestellt worden. Vorerst hat U19-Coach Florian Fulland seine Aufgaben übernommen.

Wird Ex-HSV-Profi Grammozis Grote-Nachfolger?

„Stand jetzt gehe ich davon aus, dass Florian gegen Heidenheim als Trainer an der Linie steht“, sagte Geschäftsführer Benjamin Schmedes mit Blick auf die Partie am Samstag. „Parallel führe ich Gespräche mit potenziellen externen Kandidaten für die Cheftrainerposition – das habe ich auch gegenüber Florian so kommuniziert.“

Namen von möglichen Grote-Nachfolgern nannte Schmedes nicht. Das Profil des gesuchten Trainers beschrieb er so: „Im Idealfall kennt er die 2. Bundesliga und hat bereits nachgewiesen, eine vergleichbare Situation erfolgreich bewältigen zu können.“

Dimitrios Grammozis führte Darmstadt in der vergangenen Saison fast schon sensationell auf Rang fünf der Zweiten Liga, wollte dann aber nicht mehr weitermachen.

Spekuliert wird unter anderen über Sandhausens früheren Trainer Uwe Koschinat sowie über Dimitrios Grammozis, der bereits im Sommer als Nachfolger des jetzigen HSV-Coaches Daniel Thioune bei den Lila-Weißen im Gespräch war. Ein weiterer Kandidat soll Daniel Stendel sein. Der 46-Jährige trainierte bereits Hannover 96 und war zuletzt in Schottland bei Heart of Midlothian aktiv.

Rummenigge sieht Chance für Gehaltsobergrenze

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge macht sich für eine Gehaltsobergrenze im europäischen Fußball stark. „Vielleicht ist dies jetzt der richtige Moment für eine neue Initiative, mit der wir die Fehler der vergangenen zehn Jahre korrigieren können“, sagte er der italienischen Tageszeitung „Corriere della Sera".

Die Leute forderten in Zeiten der Krise einen „vernünftigeren Fußball“, meinte der 65-Jährige: „Die Pandemie hat bewiesen, dass wir zurückschrauben und zu einem vernünftigeren Modell zurückkehren müssen. Ich hoffe, dass dies möglich sein wird, doch es ist nicht einfach.“ In der vergangenen Dekade hätten „alle“ Beteiligten Fehler gemacht, „weil wir immer mehr für Spieler und Berater ausgegeben haben“.

Laut Rummenigge habe Corona hier bereits einen heilsamen Effekt. „Mein Eindruck ist, dass sich die Spielerpreise in einigen Fällen bis zu 50 Prozent reduziert haben.“ Allerdings seien die Agenten bei Topspielern „noch in der Lage, Preiserhöhungen durchzusetzen“. Hierfür müsse man „eine europäische Lösung finden“.

BVB ohne Delaney nach Sevilla

Dortmund ist am Dienstagvormittag ohne Mittelfeldspieler Thomas Delaney zum Achtelfinalhinspiel der Champions League beim FC Sevilla gereist. Die Ehefrau des dänischen Nationalspielers ist hochschwanger, das Paar erwartet sein erstes Kind. Der BVB teilte mit, Delaney solle „so bald wie möglich“ nachreisen. Im Tor wird am Mittwochabend (21 Uhr/DAZN) erneut Marwin Hitz stehen, denn Roman Bürki ist noch nicht wieder fit.