Haaland richtet appell an seine BVB-Kollegen

Der Fußball-Ticker am Montag, den 15. Februar 2021:

Stieleke kritisiert Entwicklung des Profifußballs

Ex-Europameister Uli Stielike sieht die Entwicklung des Fußballs in den vergangenen 50 Jahren kritisch. „Es sind viele positive Dinge auf den Weg gebracht worden. Rückpassregel, Torkamera, einheitliche Spielkalender, professionelle Schiedsrichter... Aber es ist auch viel Herzblut auf der Strecke geblieben“, sagte der 66 Jahre alte Vizeweltmeister von 1982 im Interview des „Kicker“.

Der einstige Star von Borussia Mönchengladbach und Real Madrid, kritisierte „Verantwortliche, die ihre Positionen nicht mehr aus Hingabe, sondern rein aus kommerzieller Sicht innehaben.“ Zudem überdrehe man gerade die Schraube der technologischen Einflussnahme. „Die gute Änderung der Abseitsregel auf gleicher Höhe zerstört man jetzt durch wahnwitzige Entscheide, ob die Nasenspitze oder die Kniescheibe nicht doch zwei Zentimeter näher zum Tor ist.“ Inzwischen gleiche eine TV-Übertragung, „bei all den Linien auf dem Bildschirm, einer Landvermessung“, monierte der 42-malige Nationalspieler.

Stielike, der 2020 seine Trainerkarriere beendete, nennt diese Entwicklungen wie auch die Corona-Pandemie als gute Gründe, sich zurückzuziehen. 1989 hatte er als Coach der Schweizer Nationalelf seine Trainerkarriere gestartet und betreute danach auch Vereine in der Schweiz, in Katar, Südkorea und China sowie die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste. Auf die Frage, ob er lieber Spieler oder Trainer war, antwortete der Fußball-Rentner: „Ich hätte jederzeit gerne die Pfeife des Trainers gegen die Schuhe des Spielers getauscht. Als Spieler kannst du auch in einer wenig erfolgreichen Mannschaft glänzen, als Trainer bist du, bei ausbleibendem Erfolg, prinzipiell immer der Depp.“

Hamann sieht bei Liverpool fehlende Frische

Der frühere Liverpool-Profi Dietmar Hamann blickt vor dem Champions-League-Achtelfinale gegen RB Leipzig mit Sorge auf den englischen Fußballmeister. „Frische, Dominanz und Durchschlagskraft fehlen. In ihren Glanzzeiten haben sie den Gegnern die Luft zum Atmen genommen. Momentan müssen sie sehr hart für jeden Sieg arbeiten“, sagte der frühere Nationalspieler der „Leipziger Volkszeitung“ (Montag). Als Gründe nannte Hamann die Terminhatz, die vielen Verletzten und den bisher schwachen Neuzugang Thiago. „Thiago sollte die Fäden ziehen, kommt mir immer noch wie ein Fremdkörper vor.“

Am Dienstag (21 Uhr/DAZN) trifft Liverpool in Budapest auf Leipzig. „RB hat eine Riesenchance aufs Viertelfinale, es ist ein guter Zeitpunkt, gegen Liverpool zu spielen“, meinte Hamann und lobte die Entwicklung der Leipziger: „Sie spielen überraschend stabil, übertreffen meine Erwartungen, Hut ab. Sie ergänzen sich, machen sich gegenseitig besser, sind füreinander da.“

Haaland richtet appell an seine BVB-Kollegen

Torjäger Erling Haaland hat nach dem schwächsten Rückrundenstart seit zwölf Jahren die Mannschaft von Borussia Dortmund in die Pflicht genommen. „Wir müssen einfach versuchen, den Matchplan einzuhalten. Wir bekommen diesen Plan, weil der Trainer glaubt, dass wir mit diesem Plan gegen die Mannschaft, gegen die wir antreten, gewinnen können“, sagte der Norweger bei "Sky" und nahm damit auch den in der Kritik stehenden Coach Edin Terzic in Schutz. Der 20 Jahre alte Haaland hatte den BVB am Sonnabend mit seinem 2:2-Ausgleichstreffer gegen die TSG Hoffenheim in der 81. Minute vor der vierten Heimniederlage bewahrt.

Vor dem Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale beim FC Sevilla (Mittwoch/21 Uhr/DAZN) versuchte Haaland, sich und seiner Mannschaft Mut zu machen. „Ich war früher schon in solchen Situationen“, sagte er und ergänzte: „Ich versuche, nicht zu viel darüber nachzudenken. Das ist dann schwierig, wenn wir wieder verlieren, und man das Gefühl hat, dass alles gegen einen läuft. Dann wird versucht, alles auf Null zu stellen und neue positive Energie in die Mannschaft zu bringen, und das so schnell wie möglich.“

Der Rückstand auf den Tabellen-Vierten aus Wolfsburg beträgt bereits sechs Punkte. Damit droht der BVB, in der kommenden Saison die Champions League zu verpassen. „Für mich ist etwas ganz Besonderes, dass ich Champions League spielen darf. Ich habe die Erwartung an mich selbst, dass wir uns jedes Jahr qualifizieren“, sagte Haaland. Sollte Dortmund die Qualifikation zur Königsklasse verpassen, könnte sich trotz Vertragslaufzeit bis 2024 ein vorzeitiger Abschied des Torjägers anbahnen. „Wir sind auf dem Weg der Besserung. Ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass wir das noch in dieser Saison sehen werden“, sagte Haaland aber.