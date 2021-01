Chelsea: Lampard verabschiedet sich mit emotionalen Worten

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 26. Januar 2021:

Lampard „enttäuscht“ über Chelsea-Aus

Vor der Verpflichtung von Thomas Tuchel als neuem Coach des FC Chelsea hat sich Club-Legende Frank Lampard mit emotionalen Worten verabschiedet. „Es war ein großes Privileg und eine Ehre, Chelsea zu trainieren, einen Club, der so lange ein großer Teil meines Lebens war“, schrieb der 47-Jährige auf Instagram. „Ich bin enttäuscht, dass ich diese Saison nicht die Zeit hatte, um den Club vorwärts zu bringen und auf das nächste Level zu heben.“ Er bedankte sich bei den Fans für die „unglaubliche Unterstützung“ in den vergangenen 18 Monaten. „Ich hoffe, sie wissen, was mir das bedeutet.“

Rummenigge erklärt besondere Maske auf Schalke

Karl-Heinz Rummenigge wollte mit seinem Plexiglas-Mund-und-Nasenschutz beim Spiel des FC Bayern auf Schalke jüngst einen klaren Durchblick behalten. Der Vorstandsboss des deutschen Rekordmeisters und Bundesliga-Tabellenführers erklärte in der „Bild“: „Als Brillenträger habe ich – wie wahrscheinlich viele andere auch – das Problem, dass meine Brille immer beschlägt, wenn ich eine Maske trage.“

Das hätte bei der Maske, die er kurzzeitig bei der Partie beim Tabellenletzten FC Schalke 04 am vergangenen Sonntag getragen hatte, nicht der Fall sein sollen – „war es aber leider doch. Deswegen bin ich auf Schalke dann zu einer herkömmlichen FFP2-Maske zurück“, sagte Rummenigge.

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge (l.) fiel beim 4:0-Sieg auf Schalke durch eine besondere Gesichtsmaske auf.

Foto: imago / Poolfoto

Die Maske hatte für Aufsehen gesorgt. Hergestellt wird sie von einem Unternehmen in Österreich und soll unter anderem gehörlosen Menschen dienen, damit sie die Mimik und den Mund des Gegenübers sehen können. „Leider habe ich noch keine Maske gefunden, die den gesundheitlichen sowie politischen Anforderungen und zugleich meinen Anforderungen genügt“, sagte Rummenigge.

1. FC Köln verpflichtet neuen Stürmer

Der abstiegsbedrohte 1. FC Köln hat Stürmer Emmanuel Dennis verpflichtet. Der 23-Jährige wechselt auf Leihbasis vom belgischen Meister FC Brügge bis zum Saisonende zu den Rheinländern. Der Nigerianer soll am Mittwoch ins Training der Kölner einsteigen. „Über die sportliche Situation des FC bin ich mir bewusst – deshalb möchte ich mit möglichst vielen Einsätzen und Toren in einer Top-Liga meinen Beitrag dazu leisten, dass wir die Klasse halten“, sagte Dennis.

Tottenham entgeht Blamage im FA Cup

Drei Tore in der Schlussphase haben Tottenham Hotspur den mühsamen Einzug in das Achtelfinale des englischen Pokals gesichert. Die Londoner siegten am Montagabend im FA-Cup 4:1 (1:1) beim Zweitliga-Tabellenletzten Wycombe Wanderers. Harry Winks (86.) und zweimal Tanguy Ndombele (87./90.+3) bewahrten die Mannschaft von Trainer José Mourinho vor einer bösen Überraschung. Der Außenseiter führte durch Fred Onyedinma (25.) zunächst sogar, Gareth Bale (45.+2) glich kurz vor der Halbzeit aus.

Mustafi wird Arsenal London verlassen

Rio-Weltmeister Shkodran Mustafi wird den FC Arsenal „spätestens im Sommer verlassen“. Das bestätigte Mustafis Vater und Berater Kujtim bei „transfermarkt.de". Gerüchte, wonach es aktuell mit den Gunners Gespräche über eine Auflösung des bis Saisonende laufenden Vertrages gebe, dementierte Kujtim Mustafi jedoch. Sein Sohn (28) hat bei Arsenal sportlich und vor allem bei den Fans einen schweren Stand. In der laufenden Saison kommt der Abwehrspieler auf nur drei Ligaspiele, in den jüngsten drei Partien stand Mustafi nicht im Kader.