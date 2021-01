Labbadia und Preetz bei Hertha BSC schon gefeuert?

Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 23. Januar 2021:

Hertha: Aus für Labbadia und Preetz?

Bei Hertha BSC ist das Doppel-Aus von Trainer Bruno Labbadia und Manager Michael Preetz angeblich beschlossene Sache. Die Bild am Sonntag berichtete, dass beide im kommenden Bundesligaspiel bei Eintracht Frankfurt nicht mehr in der Verantwortung stehen werden, nur der Zeitpunkt der Verkündung sei noch offen. Wenig später berichtete auch die Berliner Morgenpost von der Doppel-Trennung, laut Sky hat sich Labbadia bereits vom Team verabschiedet.

Als Interims-Trainer wird Pal Dardai gehandelt, der Herthas Profimannschaft bereits von 2015 bis 2019 betreut hatte. Nach einem Sabbatjahr übernahm der Ungar im vergangenen Sommer die U16 des Hauptstadtclubs.

Labbadia ist seit April 2020 Trainer der Berliner, in der Vorsaison führte er den Club in einer schwierigen Lage zum Klassenerhalt. Die 17 Punkte aus 18 Spielen in dieser Spielzeit sind angesichts der Ambitionen und Transferausgaben bei Hertha aber zu wenig. Hertha wollte dank der Millionen von Investor Lars Windhorst nach Europa, steckt aber erneut im Abstiegskampf.

Bruno Labbadia soll sich bei der Mannschaft bereits verabschiedet haben.

Foto: Imago/Andreas Gora

Preetz ist seit 25 Jahren im Verein, erst als Spieler, dann als Assistent von Dieter Hoeneß und schließlich als Geschäftsführer Sport. Unter der Leitung des Rekord-Torjägers erlebte der Klub zwei Ab- und zwei Aufstiege.

Aktuell wird ihm wird ihm vor allem eine unglückliche Spieler- und Trainerauswahl vorgeworfen. Am Samstag vor der bitteren 1:4 (1:2)-Niederlage gegen Werder Bremen gab es einen im Vorfeld bei der Polizei genehmigten Protest von rund 250 Hertha-Fans gegen Preetz und dessen großen Fürsprecher, Präsident Werner Gegenbauer.

Zorc stellt klar: „Werden Weg mit Terzic weitergehen“

Trotz des Absturzes auf Rang sieben der Fußball-Bundesliga sieht Borussia Dortmund weiter keinen Grund für einen erneuten Trainerwechsel. Edin Terzic genießt als Chefcoach zumindest bis zum Saisonende das Vertrauen der BVB-Bosse und soll den Revierclub wieder in die Champions League führen. „Edin hat viele richtige Dinge angestoßen. Wir werden den Weg weiter mit ihm gehen“, sagte Sportchef Michael Zorc der „Bild am Sonntag“.

In seinen ersten sieben Bundesligaspielen holte der 38 Jahre alte Terzic nur zehn Punkte. Schlechter war zuletzt Thomas Doll 2007 als BVB-Trainer gestartet. Nach dem 2:4 am Freitag bei Borussia Mönchengladbach und einer sieglosen Englischen Woche mit nur einem Punkt aus drei Spielen muss Dortmund sogar um das Minimalziel – die erneute Qualifikation für die Champions League – bangen.

„Die Champions-League-Qualifikation muss über allem stehen, bei jedem“, forderte Zorc. Zur kommenden Saison sind die BVB-Bosse an einer Verpflichtung des aktuellen Gladbacher Trainers Marco Rose interessiert.

Özil-Debüt im Derby gegen Galatasaray geplant

Die größte Bühne für den neuen Star: Mesut Özil soll sein Debüt für seinen neuen Club Fenerbahce im Istanbuler Stadtderby gegen den verhassten Rivalen Galatasaray am 6. Februar feiern. Das berichten türkische Medien.

Demnach soll Özil (32) nach seinem Transfer vom FC Arsenal an den Bosporus am Dienstag in einer großen öffentlichen Zeremonie seinen Vertrag bis 2024 bei Fenerbahce unterschreiben. In der Folge habe der Klub zwei Testspiele angesetzt, um den Weltmeister von 2014 spielfit zu bekommen. Özil hat seit März 2020 keine Partie mehr bestritten.

Die Erwartungen an den neuen Regisseur sind riesig. „Über Mesuts Qualitäten müssen wir nicht groß reden“, sagte der technische Direktor Erol Bulut, „für mich gehört er als Zehner zu den Top 10 der Welt. Und er hat einen guten Charakter.“ Özil werde den Fener-Stürmern „definitiv helfen und einen großartigen Beitrag zu unserer Spielphilosophie leisten“.

Subotic sieht Zukunft "näher an Deutschland"

Der frühere Bundesliga-Profi Neven Subotic denkt nach seinem Abschied vom türkischen Erstligisten Denizlispor „noch lange nicht“ ans Aufhören. „Meine Zukunft sehe ich aus persönlichen Gründen, die sich in den letzten Monaten geändert haben, näher an Deutschland. Ich bin fit und habe noch einige Ziele vor Augen“, sagte der 32-Jährige bei Sport1.

Der frühere Dortmunder, in der Bundesliga zuletzt für Union Berlin aktiv, hatte seinen bis 2022 laufenden Vertrag bei Denizlispor nach nur vier Monaten aufgelöst. Ein Grund sollen ausstehende Gehaltszahlungen gewesen sein.

Subotic berichtete von langwierigen Gesprächen mit den Vereinsverantwortlichen, in denen sich jedoch „keine seriösen Lösungen für ein nachhaltiges Arbeitskonzept“ ergeben hätten. Klub und Fans blieben ihm allerdings „dank eurer besonderen Gastfreundschaft ewig im Herzen“.