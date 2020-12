Heidel und Schmidt in neuer Rolle beim 1. FSV Mainz 05?

Der Fußball-Ticker am Montag, den 28. Dezember:

Hansa Rostock reagiert auf Litka-Ausfall

Hansa Rostock geht mit einem neuen Stürmer ins neue Jahr. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, hat der Drittligist Lion Lauberbach bis zum Ende der Saison von Zweitliga-Spitzenreiter Holstein Kiel ausgeliehen. Eine offizielle Bestätigung der Vereine gab es bislang noch nicht.

Der 22-jährige Lauberbach soll in der Mannschaft von Hansa-Coach Jens Härtel die Rolle von Maurice Litka einnehmen, der sich in der Partie beim FC Ingolstadt vor gut zwei Wochen einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Lauberbach war zur Saison 2019/20 vom FSV Zwickau nach Kiel gewechselt. Für die „Störche“ bestritt er bislang 24 Zweitligaspiele und erzielte drei Treffer.

Heidel und Schmidt zurück zu Mainz 05?

Der langjährige Manager Christian Heidel kehrt nach einem „Bild“-Bericht als Vorstandsmitglied zum 1. FSV Mainz 05 zurück. Der 57-Jährige habe sich demnach mit dem Aufsichtsrats-Vorsitzenden Detlev Höhne sowie den Vorständen Stefan Hofmann und Jan Lehmann auf einen Vertrag geeinigt. Heidel träte damit die Nachfolge von Rouven Schröder an, der vergangene Woche seinen Abschied beim Abstiegskandidaten verkündet hatte. Heidel war bis vor vier Jahren in Mainz tätig, ehe er zum FC Schalke 04 (bis März 2019) wechselte.

Sportdirektor beim Tabellen-17. soll dem Bericht nach der frühere Mainzer Chefcoach Martin Schmidt werden. Der 53-jährige Schweizer trainierte in der Bundesliga auch schon den FC Augsburg und den VfL Wolfsburg. Von Mainz 05 gab es dafür zunächst keine Bestätigung.

Hertha BSC: Cordoba wieder im Training

Jhon Cordoba hat bei Hertha BSC (siehe auch früher Eintrag) wieder am Mannschaftstraining teilnehmen können. Der 27 Jahre alte Stürmer absolvierte am Montag die Übungseinheit der Berliner unter Trainer Bruno Labbadia.

Cordoba hatte sich am 7. November beim 3:0-Sieg beim FC Augsburg eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen und seitdem nicht mehr für die Hertha spielen können. Krzysztof Piatek konnte ihn im Angriff nicht gleichwertig ersetzen.

Ob Cordoba am Sonnabend (18.30 Uhr/Sky) im Bundesliga-Spiel gegen Schalke 04 im Olympiastadion bereits wieder zum Einsatz kommen kann, ist noch unklar. Der Kolumbianer war in der Sommerpause vom 1. FC Köln verpflichtet worden und erzielte in sieben Spielen drei Tore.

Messi bestätigt Interesse an US-Wechsel

Lionel Messi hält sich einen Abgang vom FC Barcelona im Sommer weiter offen. „Ich weiß nicht, ob ich gehen werde, und wenn ich es tue, möchte ich es auf die bestmögliche Art tun. Und – immer hypothetisch gesprochen – möchte ich eines Tages zurückkehren“, sagte der 33-Jährige, der seit seinem 13. Lebensjahr bei Barça spielt, in einem Interview des Fernsehsenders LaSexta.

Messi hatte im Sommer vergeblich versucht, seinen krisengeschüttelten Verein zu verlassen, dessen inzwischen zurückgetretener Präsident Josep Maria Bartomeu ihn „oft und über Jahre betrogen“ habe. Die Ablöseforderung, die laut unbestätigten Medienberichten bei 700 Millionen Euro gelegen haben soll, hätte kein Verein zahlen können oder wollen. Im kommenden Juni aber endet der laufende Vertrag und Messi wäre ohne Ablösezahlung frei.

Auch auf die Frage, welcher Club ihn interessieren könnte, antwortete Messi ausweichend. „Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich konzentriere mich auf das, was wir in diesen sechs Monaten machen können. Es wäre nicht gut, Dir zu sagen, was ich machen werde, weil ich es nicht weiß“, sagte der sechsmalige Weltfußballer dem Interviewer Jordi Évole. Überraschend bestätigte Messi Gerüchte, er könne auch in die USA wechseln: „Ich habe immer gesagt, dass ich den Traum habe, dass ich die Erfahrung genießen möchte, in den Vereinigten Staaten zu leben, diese Liga und dieses Leben zu leben. Aber ob es so kommen wird, weiß ich nicht“, sagte Messi.

Bayern-Sieg erfolgreichste Sport-Sendung 2020

Die Übertragung von Bayern Münchens Endspielsieg in der Champions League ist die erfolgreichste Sport-Sendung des Jahres. 12,81 Millionen Menschen sahen das 1:0 gegen Paris Saint-Germain im ZDF, weitere 1,1 Millionen schauten beim Pay-TV-Sender Sky zu. Der kostenpflichtige Onlineanbieter Dazn zeigte die Partie ebenfalls, machte aber keine Angaben zur Zuschauerzahl.

„In einem schwierigen Jahr war das der Leuchtturm mit über 13 Millionen“, sagte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann zur Champions-League-Quote. „Grundsätzlich gilt: Das Erlebnis Fußball ohne Zuschauer im Stadion macht sich auch im Fernsehen bemerkbar.“ Vor allem die Übertragungen der Fußball-Nationalmannschaft hatten 2020 weniger Zuschauer als in der Vorjahren. 5,42 Millionen beim 1:0 gegen Tschechien bei RTL war seit mindestens 20 Jahren die schlechteste Quote für eine deutsche Länderspiel-Übertragung in den Abendstunden.

Im Vorjahr war eine Handball-Übertragung der Quoten-Hit des Jahres. 11,901 Millionen Menschen hatten in der ARD das verlorene WM-Halbfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen Norwegen gesehen.

Vertrag von Tuchel bei PSG aufgelöst

Die Trennung des französischen Meisters Paris Saint-Germain von Trainer Thomas Tuchel ist Medienberichten zufolge auch vertraglich vollzogen. Der 47-Jährige und PSG hätten sich auf eine Auflösung des im Sommer auslaufenden Kontrakts geeinigt, berichtet die „Bild“-Zeitung. Tuchel sei damit frei für einen neuen Club. Eine offizielle Bestätigung lag zunächst nicht vor. Bereits an Heiligabend hatten Medien übereinstimmend berichtet, dass Tuchel durch die Club-Führung von der Entscheidung für eine Trennung informiert worden sei.

Tuchel hatte Paris in diesem Jahr in das Finale der Champions League geführt. Im Endspiel gab es in Lissabon eine 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern München. National holte Tuchel erneut die Meisterschaft und unter anderem auch den Pokal. Er wird mit einem möglichen Engagement in der englischen Premier League in Verbindung gebracht.

Bei PSG ist weiter der Argentinier Mauricio Pochettino Favorit auf die Nachfolge Tuchels. Der 48 Jahre alte Ex-Coach der Tottenham Hotspur solle die Wunschlösung der katarischen Club-Chefs sein und kurz vor der Unterschrift beim französischen Hauptstadtclub stehen, berichtete unter anderem Sky.

1. FC Köln: 27-Jähriger wird Kaderplaner

Der 1. FC Köln fängt den Abgang von Frank Aehlig mit einer Nachwuchskraft aus den eigenen Reihen auf. Wie die Rheinländer am mitteilten, wird der 27-jährige Lukas Berg zum „Leiter Administration Lizenzspielerabteilung“ befördert. Berg, der 2016 als Praktikant zum FC kam, wird künftig eng mit Sport-Geschäftsführer Horst Heldt zusammenarbeiten.

Bereits seit dem 20. November ist bekannt, dass Kaderplaner Aehlig einen Wechsel zu Red Bull Global Soccer zum 1. Juli 2021 plant. Beim FC wird er zum 31. Januar ausscheiden, in der Zwischenzeit arbeiten Berg und Aehlig Seite an Seite.

Schalke 04: Christian Gross startet freundlich

Der neue Trainer Christian Gross ist in seine Rettungsmission beim FC Schalke 04 gestartet. Beim ersten Training am Montagmorgen konnte der 66 Jahre alte Schweizer auch die Leistungsträger Mark Uth und Frederik Rönnow begrüßen. Der 29 Jahre alte Stürmer Uth fehlte zuletzt wegen einer Gehirnerschütterung, Torhüter Rönnow hatte die letzten Spiele vor Weihnachten wegen Adduktoren-Problemen verpasst.

Ganz in Blau: Christian Gross (M.) hat bei Schalke 04 seine Arbeit aufgenommen.

Foto: Imago/Team2

Innenverteidiger Salif Sané (Knieprobleme) konnte die erste Einheit unter dem Trainer, der seine Arbeit mit blauer Kappe und einem freundlichen „Guten Morgen“ aufnahm, nur als Zuschauer verfolgen, Omar Mascarell trainierte individuell. Der Tabellenletzte hatte Gross am Sonntag als bereits vierten Trainer der laufenden Saison nach David Wagner, Manuel Baum und Kurzzeit-Helfer Huub Stevens vorgestellt.

Fortuna Düsseldorf bindet Talent Bunk bis 2025

Fortuna Düsseldorf hat Nachwuchsspieler Daniel Bunk mit einem Profivertrag bis 2025 ausgestattet. Wie der Zweitligist mitteilte, wird der 16 Jahre alte Mittelfeldspieler in der nächsten Spielzeit für die U19 auflaufen, „ehe er perspektivisch in den Profikader aufrücken soll“. Der Junioren-Nationalspieler hat bei der Fortuna sämtliche Jugendteams durchlaufen.

Hertha BSC: Neuer Hauptsponsor bis Saisonende

Hertha BSC hat nach längerer Suche einen neuen Hauptsponsor gefunden. Das Maklerunternehmen Homeday wird ab 1. Januar 2021 neuer Partner der Berliner und mit der Fortsetzung der Saison am kommenden Wochenende bis zum Sommer das Trikot der Mannschaft zieren. Ab der kommenden Spielzeit fungiert Homeday dann bis Juni 2024 als Exklusiv-Partner.

Vorgänger von Homeday als Hauptsponsor war der Discounter Tedi, mit dem sich Hertha im vergangenen Sommer auf eine Auflösung des Vertrages geeinigt hatte. Ursprünglich war der Kontrakt noch bis Saisonende datiert gewesen. Bis zur Weihnachtspause hatten die Berliner noch ohne Hauptsponsor auf der Brust spielen müssen. Offen blieb nun zunächst, wer ab kommender Saison das Trikot des Klubs schmücken wird.

BVB-Boss Rauball: "Zunehmende Entfremdung"

Borussia Dortmunds Präsident Reinhard Rauball verspürt eine wachsende Entfremdung der Fans vom Fußball. „Ermüdungserscheinungen waren zuvor schon spürbar. Jetzt durch Corona haben sie sich noch einmal verstärkt“, sagte Rauball den „Ruhr Nachrichten“. Nach Einschätzung des ehemaligen Ligapräsidenten nimmt dieser Trend jedoch nicht allein durch die Pandemie zu: „Wir müssen selbstkritisch genug sein, dass die zunehmende Entfremdung nicht ausschließlich coronabedingt ist, sondern dass einige Entwicklungen – auch durch Diskussionen wie die um die Verteilung der TV-Erträge – Spuren hinterlassen haben.“

Der 74 Jahre alte Jurist regte deshalb an, den Fußball „wieder in die Mitte der Gesellschaft“ zu rücken. „Fairness, Miteinander, Respekt, Gleichheit von Geschlecht, Hautfarbe und Religion - solche Werte hat der Fußball sehr lange und sehr gut in die Gesellschaft transportiert. Diese Dinge müssen wieder stärker erkennbar werden.“

Auf die Frage, wie Corona den Fußball verändern wird, antwortete Rauball: „Mir würde es Stand jetzt schon reichen, wenn der Fußball wieder so wird, wie er einmal war. Aber wir können und dürfen uns vor Herausforderungen darüber hinaus eben nicht verschließen.“

Türkgücü München bestätigt Rückzug von Investor

Drittligist Türkgücü München verliert seinen Investor Hasan Kivran und steht damit zum Jahreswechsel vor einer ungewissen Zukunft. „Das Aus von Hasan Kivran können wir bestätigen“, sagte Pressesprecher Frederic von Moers am Montag. Der genaue Zeitpunkt des Rückzugs stehe allerdings noch nicht fest. Kivrans Anteile an der Türkgücü Fußball GmbH stünden zum Verkauf. Ob sich der 54-Jährige auch aus dem Amt des Vereinspräsidenten zurückziehen wird, sei aktuell noch nicht geklärt.