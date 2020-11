Formella holt sich Feinschliff von Weltklasseboxer Culcay

Hamburg. Einen besseren Start in die letzte Sparringswoche hätte es nicht geben können für Sebastian Formella. Der 33 Jahre alte Weltergewichtsprofi, der am 21. November im Hauptkampf einer Boxgala in der Londoner Wembley-Arena Lokalmatador Conor Benn (24) herausfordert, stieg im Gym seines Hamburger Promoters EC Boxing am Normannenweg mit Jack Culcay in den Ring.

Der 35-Jährige, 2009 letzter deutscher Amateurweltmeister und auch bei den Profis ehemaliger WM-Titelträger, hatte die Anfrage aus Formellas Lager sofort beantwortet und war in Begleitung von Frau und Tochter aus Berlin, wo er beim Agon-Stall unter Vertrag steht, in seine frühere Heimat gereist.

„Für mich ist das selbstverständlich, einem Kollegen und Kumpel wie Basti zu helfen. Es war unser erstes gemeinsames Sparring als Profis, 2007 und 2008 haben wir bei der Nationalmannschaft gemeinsam trainiert“, sagte Culcay, der einige Jahre für den Universum-Stall in Hamburg gekämpft, Ende August das deutsche Weltklasseduell mit Abass Baraou (26) vom Sauerland-Team knapp nach Punkten gewonnen und sich damit einen WM-Ausscheid erarbeitet hatte. Gegner dort soll im Frühjahr 2021 entweder US-Topmann Jarrett Hurd (30) oder der Australier Tim Tszyu (26) sein.

Lesen Sie auch:

Formella war nach 14 harten Sparringsrunden mit Culcay – sechs am Montag, acht am Dienstag – bester Stimmung. „Jack hat mir alles abverlangt, das war Wettkampfniveau gegen einen Weltklassemann“, sagte er. Am Sonnabend fliegt Team Formella nach England.