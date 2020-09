EM 2024: Auslosung in Hamburger Elbphilharmonie – das bringt Geld

Riesenüberraschung in Hamburg: Senator Grote verkündet die Entscheidung voller Stolz. Alle schwärmen von der Elbphilharmonie.

In der Elbphilharmonie wird die Gruppenphase der EM 2024 ausgelost.

Hamburg EM 2024: Auslosung in der Elbphilharmonie – das bringt Geld

Hamburg. Die Welt blickt auf Hamburg: Die Auslosung für die Gruppenphase der Fußball-EM 2024 findet im Großen Saal der Elbphilharmonie statt. Wie Sportsenator Andy Grote (SPD) am Freitag auf einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz in dem Konzerthaus bekannt gab, erfolgt die Veranstaltung am 2. Dezember 2023.

Wie das Abendblatt erfuhr, wird die Uefa die Elbphilharmonie im Rahmen der Auslosung für eine Woche mieten. Während dieser Zeit können weder im Kleinen noch im Großen Saal weitere Veranstaltungen wie beispielsweise Konzerte stattfinden. Im Gegenzug erhält die Elbphilharmonie 500.000 Euro von der Uefa.

EM 2024: Grote schwärmt von Elbphilharmonie

"Das ist ein Ereignis von enormer Strahlkraft, von enormer internationaler Aufmerksamkeit", sagte Grote, der sehr stolz sei. "Wir können mit der Elbphilharmonie einen idealen Rahmen bereitstellen. Es ist ein spektakulärer Ort, einer der aufsehenerregendsten Gebäude, die wir in Deutschland anzubieten haben." Dies sei ein sehr starkes Signal, "welcher Spirit diese EM 2024 begleiten soll". Auf Twitter bezeichnete er die Entscheidung als "spektakulären Coup".

Spektakulärer Coup für ⁦@HH_Active_City⁩: Endrunden-Auslosung zur #EURO2024 am 2.12.2023 in der ⁦@elbphilharmonie⁩! Europa blickt auf #Hamburg, wenn sich entscheidet, wer wann wo gegen wen spielt. Starkes Signal in einem Haus für alle für eine EURO für alle! 👍⚽️ pic.twitter.com/e23FlnksUV — Andy Grote (@AndyGrote) September 11, 2020

Für Grote sei diese Wahl eine Bestätigung für Hamburg und seinem Projekt der Active City. Der Senator hofft, dass die Ausbreitung des Coronavirus zum Zeitpunkt der Auslosung und des Fußballturniers maximal noch eine untergeordnete Rolle spielen wird. "Gerade in diesen Zeiten ist dieses Ereignis ein optimistisches, positives Signal in die Zukunft."

Philipp Lahm freut sich auf die Elbphilharmonie

Parallel bestätigte auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) diese überraschende Entscheidung. Das Turnier habe „sich vorgenommen, Grenzen zu überschreiten und Brücken zu bauen. Dass der Final Draw an einem Ort der Hochkultur stattfindet, ist aus diesem Geist geboren: Fußball ist in allen Teilen der Gesellschaft zu Hause“, sagte DFB-Ehrenspielführer Philipp Lahm in seiner Funktion als Geschäftsführer der DFB Euro GmbH.

Andy Grote (l.) Präsentation zur Endrunden-Auslosung in der Hamburger Elbphilharmonie

Foto: Witters

Mehr zum Thema:

EM 2024: Welche Spiele bekommt Hamburg?

Festgelegt werden die sechs Vierergruppen für die 24 EM-Teilnehmer. „Die Elbphilharmonie ist eine spektakuläre Location mit einer einzigartigen Architektur und einem phänomenalen Ruf“, sagte Martin Kallen, Turnier-Verantwortlicher bei der Europäischen Fußball-Union (Uefa). „Das Event in der Elbphilharmonie wird eine ausgezeichnete Visitenkarte für Hamburg, Deutschland und Europa darstellen.“

Die EM 2024 in Deutschland wird im Juni und Juli 2024 ausgetragen. Spielorte sind Hamburg, Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Gelsenkirchen, Köln, Leipzig, München und Stuttgart.

Noch ist offen, welche Spiele in Hamburg stattfinden. Die Hansestadt hofft auf ein Viertel- oder Achtelfinale. Doch zunächst einmal erfolgt der Startschuss für das Turnier in der Elbphilharmonie.