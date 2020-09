Werder Bremen steht vor dem Verlust seines besten Spielers

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 11. September 2020:

Werder: Rashica-Abgang steht kurz bevor

Bremens umworbene Angreifer Milot Rashica wird in der ersten DFB-Pokal-Runde am kommenden Wochenende nicht zur Verfügung stehen. Der kosovarische Nationalspieler reist laut Trainer Florian Kohfeldt nicht mit zum Regionalligisten Carl Zeiss Jena: „Das Risiko ist zu groß nach seiner Verletzung, doch er wird sicherlich ein Kandidat für das Hertha-Spiel sein.“

Ob der 24-Jährige überhaupt noch ein Pflichtspiel für Werder bestreiten wird, ist offen. Sport-Geschäftsführer Frank Baumann sagte vor dem Spiel am Sonnabend (20.45 Uhr/Sky): „Es ist wahrscheinlich, dass Milot uns im Laufe dieser Transferphase noch verlassen wird.“ Dennoch sei es aber „nicht komplett ausgeschlossen, dass er nach dem 5. Oktober noch Spieler von Werder Bremen ist“.

Der Transfermarkt kommt laut Baumann so langsam in Bewegung: „Und je mehr Bewegung und Konkurrenz und Geld im Umlauf ist, umso besser für den Preis.“ Nach dem geplatzten Wechsel zu RB Leipzig sollen unter anderem Aston Villa und der SSC Neapel an Rashica interessiert sein. Der schnelle Außenstürmer, der seit 2018 an der Weser spielt, ist noch bis 2022 an Bremen gebunden. Eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro steht laut verschiedenen Medien im Raum.

Higuain von Juve zu Inter Miami

Der argentinische Stürmer Gonzalo Higuain verlässt Juventus Turin. Der 32-Jährige wechselt zu Inter Miami in die USA. Die Franchise ist in Besitz einer Investorengruppe, die der frühere Superstar David Beckham anführt. Higuain sei bereits auf dem Weg nach Miami, um seinen Vertrag zu unterzeichnen, berichtete die "Gazzetta dello Sport". Der neue Juve-Trainer Andrea Pirlo hatte Higuain vergangene Woche mitgeteilt, ohne ihn zu planen. Stattdessen wollen die Turiner Stürmer Luis Suarez (Uruguay) vom FC Barcelona verpflichten.

Gonzalo Higuain war 2016 für 90 Millionen Euro von Neapel zu Juventus gewechselt.

Frankfurt verpflichtet Stürmer Silva fest

Eintracht Frankfurt hat den ausgeliehenen Stürmer André Silva fest vom AC Mailand verpflichtet. Der 24 Jahre alte portugiesische Nationalspieler erhielt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023, wie die Hessen mitteilten. Ursprünglich war die Ausleihe von Silva bis 2021 vereinbart gewesen. In seiner ersten Saison für die Eintracht traf Silva zwölfmal in der Bundesliga. In den zehn Ligapartien nach dem Wiederbeginn in der Corona-Krise war er achtmal erfolgreich.

Nach Corona-Fällen: PSG startet mit Niederlage

Ohne die beiden positiv auf Corona getesteten Stars Neymar und Kylian Mbappe hat Meister Paris St. Germain zum Saisonauftakt in der Ligue 1 einen Fehlstart hingelegt. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel, dem insgesamt sieben infizierte Spieler fehlten, unterlag beim Aufsteiger RC Lens vor rund 5000 Zuschauern mit 0:1 (0:0).

In der Startelf griff Tuchel mit den Offensivspielern Arnaud Kalimuendo (18) und Kays Ruiz (18) auf zwei Debütanten zurück. Drei weitere U19-Spieler rückten in den Kader, da Mauro Icardi, Angel di Maria, Stammtorwart Keylor Navas, Leandro Paredes und Marquinhos wegen positiver Corona-Tests nicht zur Verfügung standen. Thilo Kehrer spielte von Beginn an, Nationalmannschaftskollege Julian Draxler war nicht im Aufgebot.

Batshuayi von Chelsea erneut verliehen

Michy Batshuayi ist vom FC Chelsea erneut an den Stadtrivalen Crystal Palace verliehen worden. Wie Chelsea mitteilte, war zuvor der Vertrag des 26-Jährigen um ein Jahr verlängert worden. Bereits in der Rückrunde der Saison 2018/19 hatte Batshuayi, der 2018 auch ein halbes Jahr für Borussia Dortmund gespielt hatte, für Crystal Palace gespielt.

Seit Batshuayi im Sommer 2016 aus Marseille zum FC Chelsea kam, hat er in 77 Spielen 25 Tore erzielt, davon sechs in der abgelaufenen Saison. Allerdings war er in der vergangenen Saison nicht über die Rolle als Einwechselspieler hinausgekommen. „Das ist für mich die beste Entscheidung“, sagte der belgische Auswahlstürmer zur erneuten Leihe.